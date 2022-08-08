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На кукурузном поле появился лабиринт, претендующий на мировой рекорд

На кукурузном поле появился лабиринт, претендующий на мировой рекорд

Автор:
08 августа 2022 09:59
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   кукурзное поле   лабиринт   поле   рекорд   талант   удивительно   фото   
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Ферма «Stoney Brook Farms» (Фоли, Миннесота, США) имеет возможность прославиться на весь мир, попав на страницы Книги Рекордов Гиннеса.

Осталось только дождаться официального подтверждения того, что лабиринт, появившийся на ферме на кукурузном поле, является самым большим в мире.

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Этот лабиринт посвящён Хэллоуину и злодеям из фильмов ужасов. Площадь диковины, которая наверняка понравится туристам, составляет 44,51 гектаров, а протяжённость дорожек составляет 51,49 километров.

Менеджер Брэд Хмелевски рассказал, что общая площадь разделена на четыре лабиринта — лёгкий, сложный и два экстремально сложных.

Однако, посетителям не стоит бояться того, что они могут надолго заблудиться в кукурузе. На помощь пришли современные технологии, предоставляющие электронную помощь всем, кто потерялся. Нужно только не забыть в начале прогулки сканировать QR-код, и с его помощью отследить своё местоположение в лабиринте. Брэд добавил, что пользоваться новой функцией, конечно, необязательно, но кому-то она может отлично помочь.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: в мире   кукурзное поле   лабиринт   поле   рекорд   талант   удивительно   фото   
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1k
sos1960sos 2 часа назад
Одобряем!
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3k
perekrestok 58 минут назад
Почти гуманный лабиринт - с голоду не помрешь, в крайнем случае кукурузки можно погрызть. Конечно не айс, но с голодухи пойдет. Для полной гуманности надо колодцев нарыть или водички расставить.
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15
Oblivion Час назад
В мире жрать нечего, а они кукурузу топчат...
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1k
Sergius SPb Час назад
Т,е поле кукурузы стоит меньше чем гипотетический поток туристов?
Бизнесмен от бога.
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8k
goshan_hmc 2 часа назад
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