На кукурузном поле появился лабиринт, претендующий на мировой рекорд

Однако, посетителям не стоит бояться того, что они могут надолго заблудиться в кукурузе. На помощь пришли современные технологии, предоставляющие электронную помощь всем, кто потерялся. Нужно только не забыть в начале прогулки сканировать QR-код, и с его помощью отследить своё местоположение в лабиринте. Брэд добавил, что пользоваться новой функцией, конечно, необязательно, но кому-то она может отлично помочь.