На кукурузном поле появился лабиринт, претендующий на мировой рекорд

Ферма «Stoney Brook Farms» (Фоли, Миннесота, США) имеет возможность прославиться на весь мир, попав на страницы Книги Рекордов Гиннеса.
Осталось только дождаться официального подтверждения того, что лабиринт, появившийся на ферме на кукурузном поле, является самым большим в мире.
Этот лабиринт посвящён Хэллоуину и злодеям из фильмов ужасов. Площадь диковины, которая наверняка понравится туристам, составляет 44,51 гектаров, а протяжённость дорожек составляет 51,49 километров.
Менеджер Брэд Хмелевски рассказал, что общая площадь разделена на четыре лабиринта — лёгкий, сложный и два экстремально сложных.
Однако, посетителям не стоит бояться того, что они могут надолго заблудиться в кукурузе. На помощь пришли современные технологии, предоставляющие электронную помощь всем, кто потерялся. Нужно только не забыть в начале прогулки сканировать QR-код, и с его помощью отследить своё местоположение в лабиринте. Брэд добавил, что пользоваться новой функцией, конечно, необязательно, но кому-то она может отлично помочь.
Источник:
АНТИФИШКИ
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