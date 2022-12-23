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Оригинальное название для заведения или магазина — гарантия его успеха в будущем

Оригинальное название для заведения или магазина — гарантия его успеха в будущем

Автор:
23 декабря 2022 09:37
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   вывеска   здание   магазин   название   фото   
1430
18

Запоминающаяся вывеска должна будоражить и оставлять яркие впечатления (кстати, далеко не всегда они должны быть исключительно положительными). Чтобы добиться отклика у потенциальной аудитории, иногда приходится идти на значительные риски. Креативщики прибегают к оригинальному неймингу, который может включать в себя дико смешные названия, формулировки и необычную игру слов.

В большинстве случаев такие эксперименты проходят успешно. Однако некоторые варианты получаются довольно шокирующими. Невозможно пройти мимо заведений с подобными названиями и при этом не рассмеяться вслух (а позже не рассказать о них другу или соседу). Предлагаем вам взглянуть именно на такие примеры. Приятного просмотра!


Ты куда?

×
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Томские грузчики знают толк в креативных названиях


Том Груз — Миссия перевозима. А за рулём должен быть однозначно перевозчик номер один, которому меньше 5 звёзд ставить опасно для жизни, банально закатает до смерти.


Теперь для них есть отдельное заведение


Самсы не желаете ли?


Самса Гэлэкси.

И не выделывайся


Нужно подкрепиться? Заходите!


Пример незабываемого нейминга

Добрые булки Дмитрия — главные специалисты в борьбе со злом, несправедливостью, а также голодом.


Добрая стоматология

Вариант названия, который поможет меньше отпугивать клиентов. Стоматоша ведь звучит значительно мягче, приятнее и как-то добрее что ли.


Душу и тело излечит


Агрессивный нейминг на грани


Ричард Гир заценил бы


Вот это поворот

Заведение для любителей экзотики и нетипичных вкусов. Главное, что не выдержали никакой интриги. Сразу раскрыли посетителям свои кулинарные хитрости. Шутка, конечно же. Наверняка случились какие-то неточности с переводом. Однако внимание приковывает так, что глаз не оторвать.


Тут явно потрудились креативщики

Все вопросы решим завтра, Кать

Как корабль назовёшь…

Грумеры разошлись не на шутку

Побалуйте свою собачку отменным массажем и педикюром. Она наверняка скажет вам спасибо!


Отличное место, чтобы помыть машину и вдоволь посмеяться

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Метки: Юмор   вывеска   здание   магазин   название   фото   
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9  комментариев
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8k
hairov 2 часа назад
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−2
анатолий мурзаков 4 минуты назад
Я и бал.
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10k
Antilles 16 минут назад
Алла, я в бар.
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5k
jfk 23 минуты назад
Никогда не понимал такой креатив, мне кажется, с теми, кто это придумал, заказал, оценил что-то не так. Как и с надписями на авто, типо night hunter, хулиган, [мат] и пр.
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7k
Zhora Полчаса назад
Пока, Кать ! ))
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3k
Алексей Лыков Полчаса назад
Без подписей ничего бы не понял, отдельное спасибо!
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21k
babuby 59 минут назад
В Орле видел вывеску Мел Гипсон! Цемент, шпатлёвки, смеси, и всякое такое продают.
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705
Lex 59 минут назад
Хня...
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24k
Егор 2 часа назад
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