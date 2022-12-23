Оригинальное название для заведения или магазина — гарантия его успеха в будущем

Запоминающаяся вывеска должна будоражить и оставлять яркие впечатления (кстати, далеко не всегда они должны быть исключительно положительными). Чтобы добиться отклика у потенциальной аудитории, иногда приходится идти на значительные риски. Креативщики прибегают к оригинальному неймингу, который может включать в себя дико смешные названия, формулировки и необычную игру слов.
В большинстве случаев такие эксперименты проходят успешно. Однако некоторые варианты получаются довольно шокирующими. Невозможно пройти мимо заведений с подобными названиями и при этом не рассмеяться вслух (а позже не рассказать о них другу или соседу). Предлагаем вам взглянуть именно на такие примеры. Приятного просмотра!
Ты куда?
Томские грузчики знают толк в креативных названиях
Том Груз — Миссия перевозима. А за рулём должен быть однозначно перевозчик номер один, которому меньше 5 звёзд ставить опасно для жизни, банально закатает до смерти.
Теперь для них есть отдельное заведение
Самсы не желаете ли?
Самса Гэлэкси.
И не выделывайся
Нужно подкрепиться? Заходите!
Пример незабываемого нейминга
Добрые булки Дмитрия — главные специалисты в борьбе со злом, несправедливостью, а также голодом.
Добрая стоматология
Вариант названия, который поможет меньше отпугивать клиентов. Стоматоша ведь звучит значительно мягче, приятнее и как-то добрее что ли.
Душу и тело излечит
Агрессивный нейминг на грани
Ричард Гир заценил бы
Вот это поворот
Заведение для любителей экзотики и нетипичных вкусов. Главное, что не выдержали никакой интриги. Сразу раскрыли посетителям свои кулинарные хитрости. Шутка, конечно же. Наверняка случились какие-то неточности с переводом. Однако внимание приковывает так, что глаз не оторвать.
Тут явно потрудились креативщики
Все вопросы решим завтра, Кать
Как корабль назовёшь…
Грумеры разошлись не на шутку
Побалуйте свою собачку отменным массажем и педикюром. Она наверняка скажет вам спасибо!
Отличное место, чтобы помыть машину и вдоволь посмеяться
Источник:
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