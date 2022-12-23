Оригинальное название для заведения или магазина — гарантия его успеха в будущем

В большинстве случаев такие эксперименты проходят успешно. Однако некоторые варианты получаются довольно шокирующими. Невозможно пройти мимо заведений с подобными названиями и при этом не рассмеяться вслух (а позже не рассказать о них другу или соседу). Предлагаем вам взглянуть именно на такие примеры. Приятного просмотра!

Ты куда?