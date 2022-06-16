15 странных манекенов, глядя на которые два раза подумаешь, прежде чем зайти в магазин

Люди, занимающиеся торговлей одежды или аксессуаров, знают, что успех продаж напрямую зависит от того, в каком свете подать товар.
Довольно часто для реализации этой цели используют манекены. Чтобы усилить эффект и впечатлить потенциальных покупателей ещё больше, продавцы прибегают к использованию нетипичных искусственных фигур, имеющих странную форму головы и туловища. Некоторые из них выглядят настолько странно, что невольно начинаешь засматриваться не столько на одежду, сколько на сам манекен. Поверьте, здесь есть на что взглянуть.
Интересно, что продавец имел в виду?
Видимо, это мутант
Аватары подрабатывают у продавцов
Это определённо жуткий и реалистичный манекен
Иногда кажется, что основная цель продавца — не привлечь покупателя, а напугать его. Некоторые виды манекенов выглядят, как куклы для съёмок фильмов ужасов.
Широкая улыбка для привлечения клиентов
Кажется, она следит за вами
Сделали акцент на выразительности лица
Почти не отличить
Гав-гав
Вы знали, что существует фобия манекенов? Называется это явление педиофобия. Распространяется страх не только на манекены, но и на всё неестественное, имеющее человекоподобный вид. Иногда боязнь бывает настолько сильной, что человек может столкнуться с панической атакой или вовсе упасть в обморок.
Жуткие манекены
Эти ребята явно чем-то возмущены
Всё лучшее — детям
Среди учёных существует предположение, что педиофобия формируется вследствие искажения восприятия окружающей действительности. Как правильно, происходит это ещё в детстве, когда ребёнок истинно верит, что мир кукол и игрушек реален.
Вот это «Оно»
Манекен выглядит, как персонаж из игры «The Sims»
Источник:
АНТИФИШКИ
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