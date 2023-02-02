Искусственный интеллект показал, как бы выглядели страны мира, будь они девушками

Предлагаем вам необычное путешествие по 29 странам мира! Пользовательница Твиттера и NFT-художница по имени Алекса (и с ником Crypto Tea) показала, как выглядели бы разные государства, будь они молодыми девушками. Разумеется, с помощью нейросети Midjourney.

Искусственный интеллект вновь не растерялся и сгенерировал яркие арты, на которых отразил особенности женской красоты разных национальностей, а кроме того поместил на задний план характерные строения и природу.

Франция