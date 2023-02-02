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Искусственный интеллект показал, как бы выглядели страны мира, будь они девушками

Искусственный интеллект показал, как бы выглядели страны мира, будь они девушками

Автор:
02 февраля 2023 09:04
Сообщество : Нейротворчество
Метки: Девушка   ИИ   красота   нейросеть   страна   фантазия   фото   
856
30

Кто из девушек какую страну представляет, вы в большинстве случаев наверняка догадались бы и без подписи.

Предлагаем вам необычное путешествие по 29 странам мира! Пользовательница Твиттера и NFT-художница по имени Алекса (и с ником Crypto Tea) показала, как выглядели бы разные государства, будь они молодыми девушками. Разумеется, с помощью нейросети Midjourney.

Искусственный интеллект вновь не растерялся и сгенерировал яркие арты, на которых отразил особенности женской красоты разных национальностей, а кроме того поместил на задний план характерные строения и природу.


Франция

×
×


Норвегия


Бразилия


Мексика


Греция

Как видите, нейросеть смогла показать не только красоту женщин разных национальностей, но и культурные особенности разных стран.


Ямайка


Саудовская Аравия


Канада


Индия


Италия


Австралия

Девушки на этих артах настолько красивые, что вы, вероятно, даже не обращаете внимание на то, как странно выглядят некоторые объекты на задних планах. А ведь с Сиднейским оперным театром явно что-то случилось.


Испания


Германия


Нигерия


Россия

Как же ловко искусственный интеллект смог подобрать девушкам одежду и аксессуары! Только не говорите, что на американке будет красоваться ковбойская шляпа.


США


Иран


Великобритания


Япония


Украина


Китай


Эфиопия


Португалия

Тут нейросеть даже перевыполнила задание, показав нам ещё и мужчину на заднем плане.


Венесуэла


Турция


Новая Зеландия


Сальвадор


Аргентина


Пакистан


Кто из девушек-государств покорил вас сильнее всего? Выбрать одну очень сложно, так что можете указать ваш топ-5. Или топ-10!

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Метки: Девушка   ИИ   красота   нейросеть   страна   фантазия   фото   
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16  комментариев
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9k
krivsan Час назад
увы,реальность страшнее
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3k
Vасилич 2 минуты назад
Француженкам и англичанкам нейросеть очень уж польстила!
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6k
Андрей 5 минут назад
ну и куда уж сша без флага..
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32k
Snork Snorkoff 6 минут назад
Видимо гречанок нейросеть вашпе никогда не видела )
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1k
Алексей 8 минут назад
Скоро чую будет так: задумает мужик жениться, приходит к нейросети, она ему по его желалкам сгенерит ДНК и распечатает на 3Д-принтере.
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5k
heta 13 минут назад
1. Искусственный интеллект существует только в воображении маркетологов. Как и нейросети, вне живых организмов.
2. Из каждого угла лезет "как бы выглядело что-то по мнению искусственного интеллекта/нейросетей". Задолбало уже. Смотри п.1.
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42k
Aleksandr 15 минут назад
Сегодня США скорее выглядит так...
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95k
parallax Час назад
С Эфиопией мимо кассы.

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