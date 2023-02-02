Искусственный интеллект показал, как бы выглядели страны мира, будь они девушками

Кто из девушек какую страну представляет, вы в большинстве случаев наверняка догадались бы и без подписи.
Предлагаем вам необычное путешествие по 29 странам мира! Пользовательница Твиттера и NFT-художница по имени Алекса (и с ником Crypto Tea) показала, как выглядели бы разные государства, будь они молодыми девушками. Разумеется, с помощью нейросети Midjourney.
Искусственный интеллект вновь не растерялся и сгенерировал яркие арты, на которых отразил особенности женской красоты разных национальностей, а кроме того поместил на задний план характерные строения и природу.
Франция
Норвегия
Бразилия
Мексика
Греция
Как видите, нейросеть смогла показать не только красоту женщин разных национальностей, но и культурные особенности разных стран.
Ямайка
Саудовская Аравия
Канада
Индия
Италия
Австралия
Девушки на этих артах настолько красивые, что вы, вероятно, даже не обращаете внимание на то, как странно выглядят некоторые объекты на задних планах. А ведь с Сиднейским оперным театром явно что-то случилось.
Испания
Германия
Нигерия
Россия
Как же ловко искусственный интеллект смог подобрать девушкам одежду и аксессуары! Только не говорите, что на американке будет красоваться ковбойская шляпа.
США
Иран
Великобритания
Япония
Украина
Китай
Эфиопия
Португалия
Тут нейросеть даже перевыполнила задание, показав нам ещё и мужчину на заднем плане.
Венесуэла
Турция
Новая Зеландия
Сальвадор
Аргентина
Пакистан
Кто из девушек-государств покорил вас сильнее всего? Выбрать одну очень сложно, так что можете указать ваш топ-5. Или топ-10!
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2. Из каждого угла лезет "как бы выглядело что-то по мнению искусственного интеллекта/нейросетей". Задолбало уже. Смотри п.1.