Нейросеть показала, как бы выглядели Люди Икс, живи они в 1897 году

По вышедшим в 2010-х годах фильмах-приквелах о Людях Икс широкий зритель узнал, что детство некоторых из героев пришлось на сороковые годы 20 века. Например, Магнето и Чарльза Ксавье. А вот Росомаха был куда старше — на целых сто лет!
Он был взрослым мужчиной уже в 1860-х годах.
Основные действия оригинальных фильмов и приквелов происходят соответственно в 1960-х и далее, но с помощью нейросетей, мы можем представить и даже увидеть, как бы выглядел антураж истории, произойдя она в конце 19 века.
Узнаваем по фирменным очкам и удивителен своей шляпой.
Судя по происходящему на заднем плане, разворотила весь городок.
Ох, это кресло!
Здесь герой изображён в своём комиксовом костюме и характерной шапке, которую Хью Джекман никогда не носил до фильма «Дэдпул и Росомаха» — он выйдет в этом году.
Шляпа и жилетка идут даже полностью стальным мужчинам.
Кровь на щеках символизирует его злодейственность. Типичный антигерой из вестернов.
Самый видный посетитель любого салуна!
Джинсовый костюм куда лучше типичной латексной одежды супергероев.
Вероятно, местный бармен. Хотя вполне мог бы быть и шерифом, такой способен держать городок в порядке.
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