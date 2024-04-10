Нейросеть показала, как бы выглядели Люди Икс, живи они в 1897 году

"Друг, теперь все хорошо" (3 фото+6 видео)

Нейросеть показала, как бы выглядели герои мультсериала «Гриффины» в стиле реального ситкома 80-х

Нейромастер очеловечил семь смертных грехов, глядя на которые так и хочется умыться святой водой

Как мог выглядеть Древний Египет, если бы существовал в наши дни

Как бы выглядели персонажи мультсериала «Южный парк», если бы это был ситком из 80-х

Оказывается, нейросети не понимают, как создать Громозеку