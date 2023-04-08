Как бы выглядели алкогольные напитки, если бы они оказались людьми

Ещё совсем недавно перевоплотить какие-то вещи в людей могли только художники, задействовав свою фантазию и художественные навыки. Сегодня поиграть в хуманизацию может любой желающий, проявивший достаточно терпения и изобретательности. Нейросети вам в помощь, так сказать!

Егор Фецич — автор канала «Рисунки из нейросети» решил показать, как будут выглядеть популярные алкогольные напитки в роли людей. Для воплощения своего любопытного замысла он использовал программу Midjourney, которая на сегодняшний день способна создавать наиболее реалистичные и детализированные изображения.

Миловидная Пиво