Как бы выглядели алкогольные напитки, если бы они оказались людьми

Предлагаю вам взглянуть на получившийся результат. А ещё помните, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью!
Ещё совсем недавно перевоплотить какие-то вещи в людей могли только художники, задействовав свою фантазию и художественные навыки. Сегодня поиграть в хуманизацию может любой желающий, проявивший достаточно терпения и изобретательности. Нейросети вам в помощь, так сказать!
Егор Фецич — автор канала «Рисунки из нейросети» решил показать, как будут выглядеть популярные алкогольные напитки в роли людей. Для воплощения своего любопытного замысла он использовал программу Midjourney, которая на сегодняшний день способна создавать наиболее реалистичные и детализированные изображения.
Миловидная Пиво
Весельчак по имени Коньяк
Смельчак Виски
Вы знали, что виски может храниться без ущерба для своего качества и вкуса почти 100 лет?
Утончённая Ликёр
Забавно, что большинство напитков нейросеть увидела в образе женщин.
Изысканная Белое вино
Самодостаточная Красное вино
Многие верят в утверждение, что самое вкусное вино — это то, которое простояло не один десяток лет в специально предназначенном для этого погребе. Однако на самом деле большинство вин не переживает длительного хранения. С годами они теряют свой вкус и аромат. Для выдержки подходит лишь небольшая группа элитных вин.
Текила — девушка со взрывным характером
Старик Портвейн
Беззаботная Шампанское
Жгучая Абсент
Этот алкогольный напиток породил вокруг себя наибольшее количество мифов. Многие люди утверждают, что абсент способен вызывать галлюцинации и даже менять сознание человека. Поэтому с его употреблением стоит быть крайне осторожным.
Игривый Егермейстер
Очаровательная Самбука
Кокетливая Водка
Сдержанная Ром
Улыбчивый Джин
Утончённая Саке
Оптимист по имени Сидр
Добродушный Самогон
Задумчивая Чача
Веселящаяся Мартини
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