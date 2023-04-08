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Как бы выглядели алкогольные напитки, если бы они оказались людьми

Как бы выглядели алкогольные напитки, если бы они оказались людьми

Автор:
08 апреля 2023 09:39
Сообщество : Нейротворчество
Метки: ИИ   алкоголь   забавно   люди   напиток   нейросеть   фото   
1106
21

Предлагаю вам взглянуть на получившийся результат. А ещё помните, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью!

Ещё совсем недавно перевоплотить какие-то вещи в людей могли только художники, задействовав свою фантазию и художественные навыки. Сегодня поиграть в хуманизацию может любой желающий, проявивший достаточно терпения и изобретательности. Нейросети вам в помощь, так сказать!

Егор Фецич — автор канала «Рисунки из нейросети» решил показать, как будут выглядеть популярные алкогольные напитки в роли людей. Для воплощения своего любопытного замысла он использовал программу Midjourney, которая на сегодняшний день способна создавать наиболее реалистичные и детализированные изображения.


Миловидная Пиво

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Весельчак по имени Коньяк

Смельчак Виски

Вы знали, что виски может храниться без ущерба для своего качества и вкуса почти 100 лет?


Утончённая Ликёр

Забавно, что большинство напитков нейросеть увидела в образе женщин.


Изысканная Белое вино

Самодостаточная Красное вино

Многие верят в утверждение, что самое вкусное вино — это то, которое простояло не один десяток лет в специально предназначенном для этого погребе. Однако на самом деле большинство вин не переживает длительного хранения. С годами они теряют свой вкус и аромат. Для выдержки подходит лишь небольшая группа элитных вин.


Текила — девушка со взрывным характером

Старик Портвейн

Беззаботная Шампанское

Жгучая Абсент

Этот алкогольный напиток породил вокруг себя наибольшее количество мифов. Многие люди утверждают, что абсент способен вызывать галлюцинации и даже менять сознание человека. Поэтому с его употреблением стоит быть крайне осторожным.


Игривый Егермейстер


Очаровательная Самбука


Кокетливая Водка


Сдержанная Ром


Улыбчивый Джин


Утончённая Саке


Оптимист по имени Сидр


Добродушный Самогон


Задумчивая Чача


Веселящаяся Мартини

Источник:

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Метки: ИИ   алкоголь   забавно   люди   напиток   нейросеть   фото   
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20  комментариев
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2k
Saplus 4 часа назад
Недавно тут про другое был пост. Но всё же.
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a_komolow 10 минут назад
Задрали уже со своим ИИ и нейросетью!
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355
Вася Васильев 14 минут назад
пиво и водка явно не так выглядят
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−3
5240 17 минут назад
бульк х жвак
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15k
Majul 47 минут назад
Мало того, что уже было, так еще и ублюдские нейросети.
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74k
Доктор Джонс 56 минут назад
Брага где?
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755
Lexx Luscus Час назад
А чего все лыбятся? Алкоголизм же серьёзное дело и тяжелый труд.
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2k
Бомбардир 2 часа назад
А водка то классная!!!
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4k
Рыжая борода 3 часа назад
А под музыку приятнее)))
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7k
tamin 4 часа назад
Вообще не попала.
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14k
banzai7 4 часа назад
Водка, пиво! Приятное сочетание.
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30k
Головасыр коричнештанник 4 часа назад
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3k
Едондер пуп 4 часа назад
Всё из перечисленного:
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670
ruslan d 4 часа назад
Водочка прям похожа
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Echo 4 часа назад
А где спирт ???
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