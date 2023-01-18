Недетские сказки: нейросеть показала, какими она видит известных персонажей славянского фольклора

Вы когда-нибудь задумывались над тем, каким неповторимым колоритом обладают персонажи славянских сказок? И речь не только о протагонистах, но и о разного рода нечисти, так ярко описанной в произведениях известных прозаиков серебряного века.
И впрямь, среди нас вряд ли найдётся человек, который не читал сказок о Бабе-яге, её приятеле Кощее или коте Баюне. Их образы ярко врезались в наше мышление такими, какими их рисовали в книгах или мультфильмах. Однако у искусственного интеллекта иной взгляд на этих персонажей.
Кощей Бессмертный
Кот Баюн
Баба-яга
Пользователь Pikabu с никнеймом yury.udjin решил предоставить нейросети Midjourney возможность изобразить героев известных славянских сказок. Получившиеся изображения отличаются суперреалистичностью. Картинки можно рассматривать бесконечно долго, так как в них постоянно находятся какие-то любопытные детали.
Водяной
Жар-птица
Леший
Русалочка
Снегурочка
Другой пользователь Pikabu также использовал программу Midjourney, чтобы нарисовать известных сказочных персонажей. Правда, у него изображения получились в несколько другой стилистике и менее «живыми». На первый взгляд может показаться, что они нарисованы красками. Однако от этого их не менее интересно рассматривать.
Кот Баюн в другой вариации
Кикимора
Водяной, но уже более свежий и помолодевший
А вот тут избушка. Правда, куриные ножки куда-то подевались
У ещё одного автора получились более мистические версии сказочных героев.
Одна из вариаций лешего. В его глазах можно ненароком утонуть
Водяной
Все три автора пользовались одной и то же нейросетью. Однако результат получился кардинально разным. Пользователи делали разные запросы, благодаря чему можно сказать, что они тоже в какой-то степени приложили руку к созданию изображений.
Источник:
- Нейросеть научилась иллюстрировать песни, создавая из них залипательные сюжеты
- Как мог бы выглядеть «Властелин колец», если бы его снимали по канонам Болливуда
- Как выглядели бы герои поттерианы, если бы вместо магии выбрали рок-музыку
- Нейросети показали, как выглядели бы «Приключения Электроника» в стиле киберпанк
- 16 предметов интерьера, по которым не сразу поймёшь, где заканчивается фантазия и начинается трэш
Ягиня противоречивый образ славянской Бабы Яги
Утраченный образ Бабы Йоги, коей является Ягиня – это образ доброй и мудрой женщины, светлой Богини, указывающей правильный путь.
Славянская Баба Яга – красавица, умудренная великими знаниями Вед и опытом жизни, обладающая магическими навыками и умеющая сострадать. Славянская мифология подсказывает разные имена Ягини – Ягуня, Ягинишна, Ага Ягинишна, Яга (производное от – Йога, ласковое – Йожка). Буря-Яга – это прозвание за стремительные полеты Богини на своей огненной ступе.