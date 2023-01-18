Недетские сказки: нейросеть показала, какими она видит известных персонажей славянского фольклора

Другой пользователь Pikabu также использовал программу Midjourney, чтобы нарисовать известных сказочных персонажей. Правда, у него изображения получились в несколько другой стилистике и менее «живыми». На первый взгляд может показаться, что они нарисованы красками. Однако от этого их не менее интересно рассматривать.

Кот Баюн в другой вариации