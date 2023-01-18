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Недетские сказки: нейросеть показала, какими она видит известных персонажей славянского фольклора

Недетские сказки: нейросеть показала, какими она видит известных персонажей славянского фольклора

Автор:
18 января 2023 09:09
Сообщество : Нейротворчество
Метки: ИИ   забавно   круть   нейросеть   сказка   фантазия   фото   
1142
15

Вы когда-нибудь задумывались над тем, каким неповторимым колоритом обладают персонажи славянских сказок? И речь не только о протагонистах, но и о разного рода нечисти, так ярко описанной в произведениях известных прозаиков серебряного века.

И впрямь, среди нас вряд ли найдётся человек, который не читал сказок о Бабе-яге, её приятеле Кощее или коте Баюне. Их образы ярко врезались в наше мышление такими, какими их рисовали в книгах или мультфильмах. Однако у искусственного интеллекта иной взгляд на этих персонажей.

Кощей Бессмертный

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Кот Баюн

Баба-яга

Пользователь Pikabu с никнеймом yury.udjin решил предоставить нейросети Midjourney возможность изобразить героев известных славянских сказок. Получившиеся изображения отличаются суперреалистичностью. Картинки можно рассматривать бесконечно долго, так как в них постоянно находятся какие-то любопытные детали.


Водяной

Жар-птица

Леший

Русалочка

Снегурочка

Другой пользователь Pikabu также использовал программу Midjourney, чтобы нарисовать известных сказочных персонажей. Правда, у него изображения получились в несколько другой стилистике и менее «живыми». На первый взгляд может показаться, что они нарисованы красками. Однако от этого их не менее интересно рассматривать.


Кот Баюн в другой вариации

Кикимора

Водяной, но уже более свежий и помолодевший

А вот тут избушка. Правда, куриные ножки куда-то подевались

У ещё одного автора получились более мистические версии сказочных героев.


Одна из вариаций лешего. В его глазах можно ненароком утонуть

Водяной

Все три автора пользовались одной и то же нейросетью. Однако результат получился кардинально разным. Пользователи делали разные запросы, благодаря чему можно сказать, что они тоже в какой-то степени приложили руку к созданию изображений.

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Метки: ИИ   забавно   круть   нейросеть   сказка   фантазия   фото   
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9k
SSD Час назад
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87k
Феофан 2 минуты назад
Хреносеть
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1k
emporio_ss 53 минуты назад
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1k
emporio_ss Час назад
Нейро сеть это тупое говно!

Ягиня противоречивый образ славянской Бабы Яги

Утраченный образ Бабы Йоги, коей является Ягиня – это образ доброй и мудрой женщины, светлой Богини, указывающей правильный путь.
Славянская Баба Яга – красавица, умудренная великими знаниями Вед и опытом жизни, обладающая магическими навыками и умеющая сострадать. Славянская мифология подсказывает разные имена Ягини – Ягуня, Ягинишна, Ага Ягинишна, Яга (производное от – Йога, ласковое – Йожка). Буря-Яга – это прозвание за стремительные полеты Богини на своей огненной ступе.

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218
deaddolfin emporio_ss 24 минуты назад
А причем тут нейросеть? Как обучили так и рисует. Ты сам написал "утраченный образ", для абсолютного большинства Яга - это злобная старуха
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37k
Александр Час назад
нейросеть в Скайрим походу переиграла
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1k
emporio_ss Час назад
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