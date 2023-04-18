Знаменитые крылатые фразы глазами искусственного интеллекта

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В нашем языке огромное количество образных словосочетаний и различных идиом, значение которых мы, как люди, хорошо понимаем, даже не задумываясь. Но представьте, каково искусственному интеллекту, который впервые узнаёт об «утечке мозгов» или «злых языках». Не стоит забывать и про «тмутаракань» — это вообще что?! Так можно все алгоритмы себе сжечь.
Утечка мозгов
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Корова на льду
Инфобомба
Тмутаракань
Ехать зайцем
Летучий голландец
Сердцеед
Скользкий тип
Никто не обещал, что нейросеть будет создавать только эстетически приятные изображения. Но признайтесь, вы знакомы с парочкой вот таких вот людей.
Курам на смех
Фабрика троллей
Злые языки
Ну спасибо, нейросеть, что превращаешь некоторые образные сочетания в хоррор-контент!
Мыльная опера
Глаза разбегаются
Дело в шляпе
Сарафанное радио
Подложить свинью
Заруби себе на носу
Бонус: Нос корабля
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С этим у ИИ почему-то проблема, не раз замечал, иногда и по семь бывает...
https://ru.wikipedia.org/wiki/Тмутараканьhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Тмутаракань Тут название к насекомым не имеет ни малейшего отношения https://ru.wikipedia.org/wiki/Тархан_(звание)https://ru.wikipedia.org/wiki/Тархан_(звание)
Зарубить на носу - это не про тот что б пенсне не падало, а специальная дощечка для записей.
Корова на льду - это даже не иносказание...