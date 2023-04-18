Знаменитые крылатые фразы глазами искусственного интеллекта

В нашем языке огромное количество образных словосочетаний и различных идиом, значение которых мы, как люди, хорошо понимаем, даже не задумываясь. Но представьте, каково искусственному интеллекту, который впервые узнаёт об «утечке мозгов» или «злых языках». Не стоит забывать и про «тмутаракань» — это вообще что?! Так можно все алгоритмы себе сжечь.