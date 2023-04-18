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Знаменитые крылатые фразы глазами искусственного интеллекта

Знаменитые крылатые фразы глазами искусственного интеллекта

Автор:
18 апреля 2023 08:54
Сообщество : Нейротворчество
Метки: ИИ   выражение   забавно   крылатая фраза   нейросеть   прикольно   фото   
1166
19

В нашем языке огромное количество образных словосочетаний и различных идиом, значение которых мы, как люди, хорошо понимаем, даже не задумываясь. Но представьте, каково искусственному интеллекту, который впервые узнаёт об «утечке мозгов» или «злых языках». Не стоит забывать и про «тмутаракань» — это вообще что?! Так можно все алгоритмы себе сжечь.


Утечка мозгов

×
×

Корова на льду

Инфобомба

Тмутаракань

Ехать зайцем

Летучий голландец

Сердцеед

Скользкий тип

Никто не обещал, что нейросеть будет создавать только эстетически приятные изображения. Но признайтесь, вы знакомы с парочкой вот таких вот людей.


Курам на смех

Фабрика троллей

Злые языки

Ну спасибо, нейросеть, что превращаешь некоторые образные сочетания в хоррор-контент!


Мыльная опера


Глаза разбегаются


Дело в шляпе


Сарафанное радио


Подложить свинью


Заруби себе на носу


Бонус: Нос корабля

Источник:

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Метки: ИИ   выражение   забавно   крылатая фраза   нейросеть   прикольно   фото   
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9  комментариев
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4k
MPEG-8 2 часа назад
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1k
Сергей Викторович 43 минуты назад
Я так понимаю, ИИ дает определенные возможности, но мозгов авторам таких картинок он не добавляет.
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2k
kleyman 57 минут назад
С Ван Гогом прикольно вышло
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12k
Shtoppi Час назад
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625
JOKER1000 Час назад
сколько пальцев на руке у сердцееда?
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399
Maksim Час назад
Эрудиция на уровне начальных классов.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Тмутараканьhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Тмутаракань Тут название к насекомым не имеет ни малейшего отношения https://ru.wikipedia.org/wiki/Тархан_(звание)https://ru.wikipedia.org/wiki/Тархан_(звание)
Зарубить на носу - это не про тот что б пенсне не падало, а специальная дощечка для записей.
Корова на льду - это даже не иносказание...
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1k
Hornet 2 часа назад
Не разбегаются, а расползаются.
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Infinite

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