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Нейросеть показала, как бы выглядели страны мира, будь они людьми

Нейросеть показала, как бы выглядели страны мира, будь они людьми

Автор:
02 марта 2023 09:00
Сообщество : Нейротворчество
Метки: ИИ   город   красота   креатив   люди   нейросеть   удивительно   фантазия   фото   
2743
10

У каждой страны нашего мира есть свой национальный колорит и особенный, индивидуальный характер, можно даже сказать — душа! И как ни крути, никогда не спутаешь китайца и, например, француза. И нет, мы не о выразительных чертах лица!

Исследователь культуры и истории мира Александр Гримм решил пофантазировать и с помощью нейросети Midjourney отразить эту самую душу стран в человеческом обличии. Результат оказался выше всяких похвал!


Бразилия

×
×

Турция

Франция

Россия

Италия

Германия

США

Индия

Китай

Источник:

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Метки: ИИ   город   красота   креатив   люди   нейросеть   удивительно   фантазия   фото   
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46  комментариев
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21k
ЦСКА 2 часа назад
Украина
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1k
Сергей 6 минут назад
какая-то МУЙНЯ!!!
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59k
Парагвайский шпион 13 минут назад
А Англия где??
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1k
K_II_T 15 минут назад
Что-то в Италии не та национальность.
В Китае с с высотой воротника угадала, но в остальном эпоха и стиль одежды -промах. Должна быть грубая матерчатая.
В США дедок вышел круто. Но требование по плотности рисунка дорисовал бабочку и флаг - лишнее.
Франция - всё как там любят: девка в доспехах.
Россия - заметил, что миджорней неплохо рисует медведей.

В общем лично мне очень не хватает отмены деталей по стадиям.
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2k
Dema 19 минут назад
Реально американдия прям в цвет.
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15k
sonic24a 22 минуты назад
всё малюют
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22k
Сталкер Полчаса назад
Идите в жопу со своими нейросетями.
Картинки не смотрел и смотреть не буду.
Постам с нейросетями минус не глядя.
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3k
Oskarin Полчаса назад
для самых догадливых
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211
данила беринский Oskarin Полчаса назад
нах ты свои фотки тут постишь?
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255
Чистый бес данила беринский Полчаса назад
Опередил
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65k
Татьяна Юсова 41 минуту назад
Не первый раз замечаю, что нейросеть постоянно рисует какие-то дефекты кожи на женских лицах. Что это?
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1k
Eric Cartman 42 минуты назад
Пора запилить пост о том, как нейросеть видит фишки без бесконечных нейровысеров.
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439
дмитрий 44 минуты назад
U.S.A.
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2k
Михаил 47 минут назад
Кто-нибудь! Пожалуйста! Е.б.а.н.и.т.е уже эту нейросеть по ее электронной башке чем-нибудь увесистым!
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2
Сергей К. 54 минуты назад
сша - черти и бесы.
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12k
♚ Мрачный Жнец ♚ 57 минут назад
Как же вы [мат]****али!
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1k
Шапкин 58 минут назад
Комментарий к фото
Какого хера? Россия всегда была бабой в кокошнике.
Нахера здесь николашка?
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77
Александр Час назад
Куда же без мишки)) я так понимаю это медведь)
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8k
Zhora Час назад
Не понял. Есть медведь, почему нет балалайки ?!

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217
Человек Наблюдающий Zhora 49 минут назад
Бутыль водки и цигане=)
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1
Владимир Час назад
Из всех Россия не одна, с мишкой)))
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1k
thor2006 Час назад
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141
pekareff Час назад
И тут медведь...
Что лишний раз подтверждает тезис: "Как запрограммируют, так и будет работать." Сразу видно, кто создавал эту нейросеть.
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439
дмитрий Час назад
украина
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