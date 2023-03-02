Нейросеть показала, как бы выглядели страны мира, будь они людьми

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У каждой страны нашего мира есть свой национальный колорит и особенный, индивидуальный характер, можно даже сказать — душа! И как ни крути, никогда не спутаешь китайца и, например, француза. И нет, мы не о выразительных чертах лица!
Исследователь культуры и истории мира Александр Гримм решил пофантазировать и с помощью нейросети Midjourney отразить эту самую душу стран в человеческом обличии. Результат оказался выше всяких похвал!
Бразилия
×
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Турция
Франция
Россия
Италия
Германия
США
Индия
Китай
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В Китае с с высотой воротника угадала, но в остальном эпоха и стиль одежды -промах. Должна быть грубая матерчатая.
В США дедок вышел круто. Но требование по плотности рисунка дорисовал бабочку и флаг - лишнее.
Франция - всё как там любят: девка в доспехах.
Россия - заметил, что миджорней неплохо рисует медведей.
В общем лично мне очень не хватает отмены деталей по стадиям.
Картинки не смотрел и смотреть не буду.
Постам с нейросетями минус не глядя.
Нахера здесь николашка?
Что лишний раз подтверждает тезис: "Как запрограммируют, так и будет работать." Сразу видно, кто создавал эту нейросеть.