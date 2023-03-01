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Будущее по мнению нейросетей: как будут выглядеть разные страны в 2123 году

Будущее по мнению нейросетей: как будут выглядеть разные страны в 2123 году

Автор:
01 марта 2023 08:49
Сообщество : Нейротворчество
Метки: будущее   города   забавно   нейросеть   фантазия   фото   
1131
8

Но искусственному интеллекту тоже есть что сказать! Как же будут выглядеть разные страны мира через сто лет по мнению нейросети?

Человечество всегда завораживала мысль о будущем. О далёком и недосягаемом задумывались и писатели, и художники, и режиссёры, и творческие люди иных профессий. Например, комик Джордж Карлин был уверен, что в будущем у каждого человека будет своя машина времени, но ни у кого не будет времени ею пользоваться…

США

×
×

Мне кажется, или звёзд на флаге как-то многовато?


Китай

Япония

Там драконы и самураи в железных доспехах!


Казахстан

Франция

Россия

Источник:

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Метки: будущее   города   забавно   нейросеть   фантазия   фото   
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6  комментариев
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2k
ChePaev 2 часа назад
украина
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ПаганецЪ 2 часа назад
Комментарий к фото
Звёзды - это как пальцы.
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277
ruslan d 2 часа назад
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