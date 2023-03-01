Будущее по мнению нейросетей: как будут выглядеть разные страны в 2123 году

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Но искусственному интеллекту тоже есть что сказать! Как же будут выглядеть разные страны мира через сто лет по мнению нейросети?
Человечество всегда завораживала мысль о будущем. О далёком и недосягаемом задумывались и писатели, и художники, и режиссёры, и творческие люди иных профессий. Например, комик Джордж Карлин был уверен, что в будущем у каждого человека будет своя машина времени, но ни у кого не будет времени ею пользоваться…
США
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Мне кажется, или звёзд на флаге как-то многовато?
Китай
Япония
Там драконы и самураи в железных доспехах!
Казахстан
Франция
Россия
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