FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 7062 поста • 993 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
«У нас есть все моральные права пользоваться пиратскими методами»: красноярский депутат показала, как «заимствовать» зарубежные фильмы

«У нас есть все моральные права пользоваться пиратскими методами»: красноярский депутат показала, как «заимствовать» зарубежные фильмы

Автор:
28 марта 2023 14:31
Сообщество : Жить в России
Метки: авторские права   елена пензина   кино   нетфликс   пираты   фильмы   
2487
5

А потом объяснила, зачем это сделала.

Недавно брали интервью у Медведева и разговор зашёл о западных фильмах. Тогда Дмитрий Анатольевич заметил, что раньше он был сторонником того, чтобы заплатить и спокойно смотреть. А теперь он вовсе не против пиратства. По его словам, «всякие Netflix» и прочие сами создали все условия для этого - когда ушли с рынка России.

Это прокомментировал эксперт по авторскому праву профессор Иван Близнец:

Любой беспредел всегда идёт во вред. По моему личному мнению, как доктора наук и профессора, от беспредела могут пострадать наши российские авторы. Это открывает ящик Пандоры. Все это можно сделать так, как это сделали наши белорусские коллеги. У нас тоже было принято решение о создании нулевых счетов. Кроме того, есть такое понятие, как принудительные лицензии. Нашим кинотеатрам, которые оказались в не очень хорошей ситуации, можно через Беларусь забирать эти фильмы и спокойно их крутить. Мы вполне можем юридически это всё оформить. Но допускать беззаконие и произвол нехорошо.

Ну а депутат Заксобрания Красноярского края Елена Пензина поддержала призыв Дмитрия Анатольевича.

И выложила в своём телеграм-канале инструкцию по «пиратству» - на примере «Кинопоиска»:

Раз уже Дмитрий Анатольевич одобрил, то делитесь инструкцией с друзьями и пользуйтесь сами😂😂😂.

Но вышла незадача, «Кинопоиск» - российский сайт, он принадлежит «Яндексу». А когда её попросили это объяснить, она заявила:

Я, когда писала об этом, имела в виду зарубежный софт. Если сегодня у российского гражданина отсутствует возможность легально им пользоваться, при этом западные страны делают абсолютно всё, чтобы покупку софта сделать максимально невозможной, то в этом смысле я считаю, что у нас есть все моральные права пользоваться пиратскими методами. «Кинопоиск» - потому что этот сайт единственный на сегодняшний день, который таким образом можно было показать, что с ним делать. Пока я только такое нашла. С другими сайтами можно поискать, посмотреть, что с ними делать.

И позже добавила:

Пираты XXI века, ваш выход.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: авторские права   елена пензина   кино   нетфликс   пираты   фильмы   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
27  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
43k
Валерий 2 часа назад
кто мешает отслеживать российские фильмы на торрентах? беспредел это то что сейчас творят западные компании, когда нельзя продлить лицензию на уже купленный товар например
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
5k
Egoro 4 минуты назад
Rutor. info рулит
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
520
Вася Васильев 7 минут назад
))) а что можно как-то ещё дома смотреть фильмы?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Горожанин 8 минут назад
"Но допускать беззаконие и произвол нехорошо".

Фиговый профессор. Иначе бы знал, что если правового поля не существует, значит всё на законных основаниях. Ведь от права, в том числе международного, отказался сам Запад. А значит в правовом поле нет объектов регулирования западных ценностей - товаров, услуг, произведений творчества и западных авторских прав. Запад это официально ликвидировал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
58k
Опиум для народа Полчаса назад
То есть если ты такой урапатриот, то почему не рассматриваешь вариант ВООБЩЕ НЕ СМОТРЕТЬ их фильмы?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Марсианин Полчаса назад
Не пиратское, а трофейное...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
181
asami Полчаса назад
Основная масса иностранных авторов вообще ничего не имеют против пиратского распространения их произведений. Они считают, что так намного больше простых людей смогут посмотреть или прочитать или послушать их произведения.
В основном на этом наживаются правообладатели, которые к авторству не имеют никакого отношения. То есть это жадные твари. Таких надо наказывать. А именно показывать , воспроизводить, печатать любые произведения полученные пиратским способом, а деньги вырученные передавать на нужды российских военных и других военизированных формирований.
Вот как би два передает деньги со своих концертов на нужды всу, так же эти [мат] и отвечать надо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Павел Христенко Полчаса назад
Ой, я вас умоляю, а до этого кто-то платил.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
S__D Полчаса назад
Пираты XXI века, ваш выход
.
Вроде они (мы) куда-то заходили. Как качали, так и продолжим, тем более можно вон уже практически официально.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
Aleks 46 минут назад
Но допускать беззаконие и произвол нехорошо.

Отличная тактика пытаться соблюдать законы, когда против тебя играют без всяких правил по беспределу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
Aleks 47 минут назад
Для фильмов сейчас столько онлайн контента в свободном доступе... А для эстетотв практически все новинки есть на торрент раздачах, качай не хочу...
До и по софту практически все можно тиснуть с сети забесплатно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
42k
Игорь 48 минут назад
1. Пока это всё одни слова. Ни один закон, направленный против пиратства, не отменён.

2. Меня больше интересуют не фильмы, а программное обеспечение.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
832
Kra 52 минуты назад
а почему нельзя подписаться на Кинопоиск? Он же наш , российский.
Другое дело, что на нем не все фильмы есть - вот это другое! )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Василий Афиногенов 58 минут назад
я не пиратствую!я выполняю задание зампредседателя Совбеза!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Frank Borman Час назад
Не пиратское кино, а трофеи 4й Мировой войны. России надо использовать методы Западных дерьмократий.. В смысле, грабить врага без стеснения. Ибо Запад тоже грабит Россию без стеснения.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Levyathan Час назад
Это какая-то череда окон Овертона. Уже даже не воспринимается как треш. Вчера единоросс-губернатор говорил что в нос может дать "за базар", сегодня единоросска-депутатка воровать призывает. Кстати, карьера у нее поперла тоже после идиотского твита в сетях, ну а про Хронь Гидролизную ака Медвед, с его ежедневными перлами-я вообще говорить не могу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Antonium Час назад
ЙОХОХО, бл.ть
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
59k
pynh Час назад
такую рекламу гомнопоиску сделала
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Shtoppi 2 часа назад
Мне кажется что все кто причастен, в той или иной степени, к данному виду пиратства, ни в каких инструкция и руководствах не нуждаются от слова совсем, а уж тем более от непрофессионалов в этом деле ))))))))))))))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

208696



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Премьер-министр Эстонии: россияне, хватит смеяться над работой Европарламента
Премьер-министр Эстонии: россияне, хватит смеяться над работой Европарламента
Песков поддержал идею Медведева о пиратстве в интернете
Песков поддержал идею Медведева о пиратстве в интернете
Набирающие популярность в сообществах
Как будто сверлили перфоратором: на глубине 2 км в океане нашли загадочные ряды отверстий
Как будто сверлили перфоратором: на глубине 2 км в океане нашли загадочные ряды отверстий
Ваше такси уже подъезжает. Замечательные дороги в Мурино
Ваше такси уже подъезжает. Замечательные дороги в Мурино
Украинцы, поддерживающие Россию
Украинцы, поддерживающие Россию
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Пойман с поличным

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#машина#Прикол#люди#интересное#подборка#картинки#СССР#Россия
#Юмор#автомобили#позитив#в мире#авто аварии#Китай#фильм#кино#Фотографии#забавно
#интересно#автомир#аварии#дтп#факты#улыбнуло#животные#Приколы#Ynews#США
Испытать пылесосы Redkey в деле сможет любой желающий с 11 по 14 апреля Испытать пылесосы Redkey в деле сможет любой желающий с 11 по 14 апреля Netflix продолжит показывать "Друзей" за 100 миллионов долларов Netflix продолжит показывать "Друзей" за 100 миллионов долларов 5 интересных фактов о фильме «Пираты XX века» 5 интересных фактов о фильме «Пираты XX века» 10 самых скачиваемых сериалов 2017 года 10 самых скачиваемых сериалов 2017 года Рассказы бывших «пиратов» Рассказы бывших «пиратов» Что нового можно скачать и посмотреть в декабре Что нового можно скачать и посмотреть в декабре

На что жалуетесь?

Вернуться