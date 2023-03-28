«У нас есть все моральные права пользоваться пиратскими методами»: красноярский депутат показала, как «заимствовать» зарубежные фильмы

А потом объяснила, зачем это сделала.
Недавно брали интервью у Медведева и разговор зашёл о западных фильмах. Тогда Дмитрий Анатольевич заметил, что раньше он был сторонником того, чтобы заплатить и спокойно смотреть. А теперь он вовсе не против пиратства. По его словам, «всякие Netflix» и прочие сами создали все условия для этого - когда ушли с рынка России.
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Любой беспредел всегда идёт во вред. По моему личному мнению, как доктора наук и профессора, от беспредела могут пострадать наши российские авторы. Это открывает ящик Пандоры. Все это можно сделать так, как это сделали наши белорусские коллеги. У нас тоже было принято решение о создании нулевых счетов. Кроме того, есть такое понятие, как принудительные лицензии. Нашим кинотеатрам, которые оказались в не очень хорошей ситуации, можно через Беларусь забирать эти фильмы и спокойно их крутить. Мы вполне можем юридически это всё оформить. Но допускать беззаконие и произвол нехорошо.
Ну а депутат Заксобрания Красноярского края Елена Пензина поддержала призыв Дмитрия Анатольевича.
И выложила в своём телеграм-канале инструкцию по «пиратству» - на примере «Кинопоиска»:
Раз уже Дмитрий Анатольевич одобрил, то делитесь инструкцией с друзьями и пользуйтесь сами😂😂😂.
Но вышла незадача, «Кинопоиск» - российский сайт, он принадлежит «Яндексу». А когда её попросили это объяснить, она заявила:
Я, когда писала об этом, имела в виду зарубежный софт. Если сегодня у российского гражданина отсутствует возможность легально им пользоваться, при этом западные страны делают абсолютно всё, чтобы покупку софта сделать максимально невозможной, то в этом смысле я считаю, что у нас есть все моральные права пользоваться пиратскими методами. «Кинопоиск» - потому что этот сайт единственный на сегодняшний день, который таким образом можно было показать, что с ним делать. Пока я только такое нашла. С другими сайтами можно поискать, посмотреть, что с ними делать.
И позже добавила:
Пираты XXI века, ваш выход.
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- Что нового можно скачать и посмотреть в декабре
- Netflix продолжит показывать "Друзей" за 100 миллионов долларов
- Что нового можно скачать и посмотреть в феврале
- Что нового можно скачать и посмотреть в январе
- Рассказы бывших «пиратов»
Фиговый профессор. Иначе бы знал, что если правового поля не существует, значит всё на законных основаниях. Ведь от права, в том числе международного, отказался сам Запад. А значит в правовом поле нет объектов регулирования западных ценностей - товаров, услуг, произведений творчества и западных авторских прав. Запад это официально ликвидировал.
В основном на этом наживаются правообладатели, которые к авторству не имеют никакого отношения. То есть это жадные твари. Таких надо наказывать. А именно показывать , воспроизводить, печатать любые произведения полученные пиратским способом, а деньги вырученные передавать на нужды российских военных и других военизированных формирований.
Вот как би два передает деньги со своих концертов на нужды всу, так же эти [мат] и отвечать надо.
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Вроде они (мы) куда-то заходили. Как качали, так и продолжим, тем более можно вон уже практически официально.
Отличная тактика пытаться соблюдать законы, когда против тебя играют без всяких правил по беспределу.
До и по софту практически все можно тиснуть с сети забесплатно.
2. Меня больше интересуют не фильмы, а программное обеспечение.
Другое дело, что на нем не все фильмы есть - вот это другое! )