«У нас есть все моральные права пользоваться пиратскими методами»: красноярский депутат показала, как «заимствовать» зарубежные фильмы

Но вышла незадача, «Кинопоиск» - российский сайт, он принадлежит «Яндексу». А когда её попросили это объяснить, она заявила:

Я, когда писала об этом, имела в виду зарубежный софт. Если сегодня у российского гражданина отсутствует возможность легально им пользоваться, при этом западные страны делают абсолютно всё, чтобы покупку софта сделать максимально невозможной, то в этом смысле я считаю, что у нас есть все моральные права пользоваться пиратскими методами. «Кинопоиск» - потому что этот сайт единственный на сегодняшний день, который таким образом можно было показать, что с ним делать. Пока я только такое нашла. С другими сайтами можно поискать, посмотреть, что с ними делать.