Что нового можно скачать и посмотреть в январе

7 фильмов и 4 сериала самых разных жанров: от чёрной комедии и научной фантастики до документальной кинобиографии и детектива в духе "Коломбо".
Фильмы
Предыстория российского кинокомикса "Майор Гром: Чумной Доктор".
Сюжет: Приключения 12-летнего Игоря Грома и его отца майора Грома-старшего в бандитском Петербурге 1990-х.
В ролях: Главную роль играет Кай Гетц. Ему всего 15 лет, но он уже опытный актёр. В фильмографии Кая фильмы "Скажи ей", "Коробка", "Чернобыль", сериалы "Монастырь", "Пищеблок".
Режиссёр: Олег Трофим ("Лёд", "Майор Гром: Чумной доктор").
Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 1 января.
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Кулинарная чёрная комедия.
Сюжет: Группа поклонников высокой кухни посещает эксклюзивный ресторан на острове, где попадают в ловушку, приготовленную не менее изысканно, чем блюда модного шеф-повара.
В ролях: В роли загадочного шеф-повара Рэйф Файнс, в роли его гостей Аня Тейлор-Джой ("Сплит", "Ход королевы"), Николас Холт ("Безумный Макс: Дорога ярости").
Режиссёр: Майк Майлод (сериалы "Бесстыжие", "Красавцы", "Однажды в сказке").
Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 3 января.
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Детектив о юности Эдгара Аллана По.
Сюжет: 21-летний кадет Военной академии США помогает отставному нью-йоркскому детективу распутать преступление, совершившееся в стенах академии.
В ролях: В роли детектива Кристиан Бейл, который на этот раз ни на какие лишения и весовые рекорды ради кино не пошёл. По сыграл Гарри Меллинг, наиболее известный зрителям по роли вредного толстяка Дадли в саге о "Гарри Поттере". Также в фильме снялись Джиллиан Андерсон ("Секретные материалы") и Шарлотта Генсбур ("Нимфоманка").
Режиссёр: Скотт Купер ("Сумасшедшее сердце", "Чёрная месса").
Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 6 января.
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Документальный кинопортрет Алексея Балабанова.
Сюжет: Изначально фильм задумывался как кинохроника съёмок "Я тоже хочу", ставшего последним фильмом Балабанова.
В ролях: Алексей Балабанов, его коллеги, друзья и родные.
Режиссёр: Киновед и основатель благотворительного фонда "Антон тут рядом" Любовь Аркус.
Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 8 января.
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Южнокорейская научная фантастика.
Сюжет: Действие происходит на затопленной в результате глобального потепления Земле XXII века. Остатки человечества воюют между собой. Чон-и - это робот с мозгом идеального воина, который сможет обеспечить победу в этой войне.
В ролях: Ким Хён-джу в роли Чон-и, а также популярнейшая у себя на родине обладательница призов международных фестивалей Кан Су-ён (это последняя роль актрисы, она скончалась в мае 2022 года).
Режиссёр: Ён Сан-хо (дилогия "Поезд в Пусан").
Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 20 января.
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Комедия про отцов и детей.
Сюжет: Белый парень хочет жениться на чернокожей девушке. Её родители от этого не в восторге.
В ролях: Эдди Мёрфи, Джона Хилл, Дэвид Духовны, Джудия Луи-Дрейфус.
Режиссёр: Кенья Беррис (сценарист "Поездки в Америку 2" и ситкома "Чёрная комедия").
Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 27 января.
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Типичная комедия с Дженнифер Лопес - добрая и воодушевляющая.
Сюжет: Пираты срывают пышную свадьбу на острове. Жениху и невесте предстоит всех спасти и полюбить друг друга ещё больше.
В ролях: Дженнифер Лопес, Джош Дюамель и Дженнифер "мама Стифлера" Кулидж.
Режиссёр: Джейсон Мур ("Идеальный голос").
Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 27 января.
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Сериалы
Экранизация популярной видеоигры.
Сюжет: Отец и дочь странствуют по США, опустошённым ужасным вирусом.
В ролях: Педро Паскаль ("Мандалорец") и Белла Рэмси (Лианна Мормонт из "Игры престолов").
Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 15 января.
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Вторая экранизация романа Бориса Акунина. Действие книги перенесено в альтернативный 2023 год, в Россию, где никогда не было революции и до сих пор Романовы на престоле.
Сюжет: 20-летний Эраст Фандорин распутывает загадку смерти нефтяного магната.
В ролях: Фандорин - Владислав Тирон, Николай III - Максим Матвеев, Евгений Стычкин - премьер-министр Орлов.
Режиссёр: Нурбек Эген ("Мажор", "Порт").
Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 19 января.
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Ретро-детектив от Райна Джонсона (дилогия "Достать ножи").
Сюжет: По словам создателей, это сериал в а-ля "Коломбо", то есть зритель знает убийцу с самого начала.
В ролях: Наташа Лионн (сериал "Матрёшка"), Эдриан Броуди ("Пианист").
Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 26 января.
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Харрисона Форда редко можно увидеть в сериалах, а тут уже второй за несколько месяцев - совсем недавно вышел сериал "1923" с ним в главной роли.
Сюжет: Комедия про психотерапевтов и их клиентов от создателей "Теда Лассо", главного хита Apple TV+.
В ролях: Харрисон Форд, Джейсон Сигел (ситком "Как я встретил вашу маму").
Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 27 января.
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