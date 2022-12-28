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Что нового можно скачать и посмотреть в январе

Что нового можно скачать и посмотреть в январе

Автор:
28 декабря 2022 10:56
Сообщество : Кино
Метки: Майор Гром   Харрисон Форд   азазель   аня тейлор-джой   кино   кристиан бейл   нетфликс   сериалы   торренты   фильмы   
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7 фильмов и 4 сериала самых разных жанров: от чёрной комедии и научной фантастики до документальной кинобиографии и детектива в духе "Коломбо".


Фильмы

Предыстория российского кинокомикса "Майор Гром: Чумной Доктор".


Сюжет: Приключения 12-летнего Игоря Грома и его отца майора Грома-старшего в бандитском Петербурге 1990-х.


В ролях: Главную роль играет Кай Гетц. Ему всего 15 лет, но он уже опытный актёр. В фильмографии Кая фильмы "Скажи ей", "Коробка", "Чернобыль", сериалы "Монастырь", "Пищеблок".


Режиссёр: Олег Трофим ("Лёд", "Майор Гром: Чумной доктор").


Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 1 января.

Кулинарная чёрная комедия.


Сюжет: Группа поклонников высокой кухни посещает эксклюзивный ресторан на острове, где попадают в ловушку, приготовленную не менее изысканно, чем блюда модного шеф-повара.


В ролях: В роли загадочного шеф-повара Рэйф Файнс, в роли его гостей Аня Тейлор-Джой ("Сплит", "Ход королевы"), Николас Холт ("Безумный Макс: Дорога ярости").


Режиссёр: Майк Майлод (сериалы "Бесстыжие", "Красавцы", "Однажды в сказке").


Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 3 января.


Детектив о юности Эдгара Аллана По.


Сюжет: 21-летний кадет Военной академии США помогает отставному нью-йоркскому детективу распутать преступление, совершившееся в стенах академии.


В ролях: В роли детектива Кристиан Бейл, который на этот раз ни на какие лишения и весовые рекорды ради кино не пошёл. По сыграл Гарри Меллинг, наиболее известный зрителям по роли вредного толстяка Дадли в саге о "Гарри Поттере". Также в фильме снялись Джиллиан Андерсон ("Секретные материалы") и Шарлотта Генсбур ("Нимфоманка").


Режиссёр: Скотт Купер ("Сумасшедшее сердце", "Чёрная месса").


Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 6 января.


Документальный кинопортрет Алексея Балабанова.


Сюжет: Изначально фильм задумывался как кинохроника съёмок "Я тоже хочу", ставшего последним фильмом Балабанова.


В ролях: Алексей Балабанов, его коллеги, друзья и родные.


Режиссёр: Киновед и основатель благотворительного фонда "Антон тут рядом" Любовь Аркус.

Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 8 января.


Южнокорейская научная фантастика.


Сюжет: Действие происходит на затопленной в результате глобального потепления Земле XXII века. Остатки человечества воюют между собой. Чон-и - это робот с мозгом идеального воина, который сможет обеспечить победу в этой войне.


В ролях: Ким Хён-джу в роли Чон-и, а также популярнейшая у себя на родине обладательница призов международных фестивалей Кан Су-ён (это последняя роль актрисы, она скончалась в мае 2022 года).


Режиссёр: Ён Сан-хо (дилогия "Поезд в Пусан").


Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 20 января.

Комедия про отцов и детей.


Сюжет: Белый парень хочет жениться на чернокожей девушке. Её родители от этого не в восторге.


В ролях: Эдди Мёрфи, Джона Хилл, Дэвид Духовны, Джудия Луи-Дрейфус.


Режиссёр: Кенья Беррис (сценарист "Поездки в Америку 2" и ситкома "Чёрная комедия").


Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 27 января.

Типичная комедия с Дженнифер Лопес - добрая и воодушевляющая.


Сюжет: Пираты срывают пышную свадьбу на острове. Жениху и невесте предстоит всех спасти и полюбить друг друга ещё больше.


В ролях: Дженнифер Лопес, Джош Дюамель и Дженнифер "мама Стифлера" Кулидж.

Режиссёр: Джейсон Мур ("Идеальный голос").


Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 27 января.



Сериалы

Экранизация популярной видеоигры.


Сюжет: Отец и дочь странствуют по США, опустошённым ужасным вирусом.


В ролях: Педро Паскаль ("Мандалорец") и Белла Рэмси (Лианна Мормонт из "Игры престолов").


Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 15 января.


Вторая экранизация романа Бориса Акунина. Действие книги перенесено в альтернативный 2023 год, в Россию, где никогда не было революции и до сих пор Романовы на престоле.


Сюжет: 20-летний Эраст Фандорин распутывает загадку смерти нефтяного магната.


В ролях: Фандорин - Владислав Тирон, Николай III - Максим Матвеев, Евгений Стычкин - премьер-министр Орлов.


Режиссёр: Нурбек Эген ("Мажор", "Порт").


Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 19 января.


Ретро-детектив от Райна Джонсона (дилогия "Достать ножи").


Сюжет: По словам создателей, это сериал в а-ля "Коломбо", то есть зритель знает убийцу с самого начала.


В ролях: Наташа Лионн (сериал "Матрёшка"), Эдриан Броуди ("Пианист").


Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 26 января.


Харрисона Форда редко можно увидеть в сериалах, а тут уже второй за несколько месяцев - совсем недавно вышел сериал "1923" с ним в главной роли.


Сюжет: Комедия про психотерапевтов и их клиентов от создателей "Теда Лассо", главного хита Apple TV+.


В ролях: Харрисон Форд, Джейсон Сигел (ситком "Как я встретил вашу маму").


Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 27 января.


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Метки: Майор Гром   Харрисон Форд   азазель   аня тейлор-джой   кино   кристиан бейл   нетфликс   сериалы   торренты   фильмы   
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1  комментарий
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ruslan d 43 минуты назад
Одни из нас надо глянуть
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Николай Дмитрич

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