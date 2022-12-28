Что нового можно скачать и посмотреть в январе

Кулинарная чёрная комедия.





Сюжет: Группа поклонников высокой кухни посещает эксклюзивный ресторан на острове, где попадают в ловушку, приготовленную не менее изысканно, чем блюда модного шеф-повара.





В ролях: В роли загадочного шеф-повара Рэйф Файнс, в роли его гостей Аня Тейлор-Джой ("Сплит", "Ход королевы"), Николас Холт ("Безумный Макс: Дорога ярости").





Режиссёр: Майк Майлод (сериалы "Бесстыжие", "Красавцы", "Однажды в сказке").





Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 3 января.



