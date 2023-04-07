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Что нового можно скачать и посмотреть в апреле

Что нового можно скачать и посмотреть в апреле

Автор:
07 апреля 2023 16:16
Сообщество : Кино
Метки: Деревянко   Джуд Лоу   Дисней   кино   посмотреть   сериалы   скачать   стриминги   торренты   фильмы   
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Каждый найдёт в этой подборке что-то интересное: сибирская криминальная драма, шпионский боевик, диснеевский ремейк, история, супергерои, магия и кое-что ещё.


Фильмы

Чекаго - это Чегаринск, собирательный образ небольшого сибирского городка.


Сюжет: Никита мечтает переехать из Чегаринска в Москву. Чтобы заработать денег на дорогу и жизнь в столице, он ввязывается в криминальную авантюру.


В ролях: Данил Стеклов, Иван Кокорин (Чугун из "9 роты"), Игорь Жижикин ("Индиана Джонс 4"), а также Юрий Кузнецов


Режиссёр: Николай Рыбников (кстати, на "Фишках" недавно было интервью с режиссёром "Чекаго").


Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 6 апреля.


Супергеройский жанр переживает явно не лучшие времена, а DC упорно продолжает делать фильмы про супергероев так, как это было принято в начале 2000-х.


Сюжет: Шазам (подросток, превращающийся во взрослого мужика с суперспособностями) объединяется со своими приёмными братьями и сёстрами, получившими суперсилу в финале первого фильма, чтобы противостоять дочерям Атланта, вооружившимся волшебным посохом.


В ролях: в главной роли Закари Ливай ("Американский неудачник"), а злодеек играют Хелен Миррен и Люси Лью.


Режиссёр: Дэвид Ф. Сандберг (кроме первого "Шазама" он также снял ужастики "И гаснет свет..." и "Проклятие Аннабель").


Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 7 апреля.

6 апреля фильм выходит в российский прокат, а уже 8 апреля будет доступен на стримингах, а значит на торрентах.


Сюжет: Два стажёра устраиваются на работу в загадочную английскую фирму J.W. Wells & Co., где узнают, что её боссы пытаются разрушить мир магии своими корпоративными штучками.


В ролях: Кристоф Вальц ("Джанго освобождённый") и Сэм Нил ("Парк юрского периода").


Режиссёр: австралиец Джеффри Уокер, прославившейся постановкой австралийских сериалов.


Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 8 апреля.

Кинопродолжение сериала "Последнее королевство".


Сюжет: Воспитанный норвежским ярлом Утред Беббанбургский пытается объединить Англию после смерти короля Эдуарда Старшего.


В ролях: В роли Утреда снова Александр Дреймон.


Режиссёр: Эдвард Базалгетт ("Последнее королевство", "Ведьмак").


Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 14 апреля.

Романтический боевик с голливудскими звёздами в главных ролях.


Сюжет: Обычный парень влюбляется в секретного агента, поэтому между первым и вторым свиданием у них будет совместное приключение с погонями и взрывами.


В ролях: Крис Эван (Капитан Америка в фильмах Marvel) и Ана де Армас ("Не время умирать", "Блондинка").


Режиссёр: Декстер Флетчер ("Эдди "Орёл", "Рокетмен").


Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 21 апреля.

Очередное переосмысление диснеевской классики, которое удостоилось выхода лишь на стриминге.


Сюжет: Вроде бы такой же, как в обычном "Питере Пэне".


В ролях: Венди играет Эвер Андерсон (дочь Милы Йовович), в роли Крюка - Джуд Лоу.


Режиссёр: Дэвид Лоури ("Легенда о Зелёном Рыцаре")


Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 28 апреля.

Сериалы

Комедийная драма от студии А24, недавно получившей целую охапку "Оскаров" за "Всё везде и сразу".


Сюжет: Случайное столкновение двух автомобилей на парковке превращает владельцев этих автомобилей в заклятых врагов.


В ролях: Стивен Ян ("Минари", "Окча") и Али Вонг.


Сериал доступен для скачивания или онлайн просмотра с 6 апреля.

Фантастическая драма об ошибках прошлого.


Сюжет: Андрей после 35-летия начинает жить в обратном направлении. Чтобы восстановить привычное течение времени, ему надо исправить допущенные в жизни ошибки.


В ролях: Павел Деревянко ("Брестская крепость", "Салют-7") и Кристина Асмус ("Текст").


Сериал доступен для скачивания или онлайн просмотра с 6 апреля.

Сериальный ремейк одноимённого триллера Дэвида Кроненберга с Джереми Айронсом в роли близнецов.


Сюжет: Близнецы-гинекологи проводят сомнительные эксперименты по изменению беременности у женщин, что в итоге приводит к серьёзным последствиям.


В ролях: Рейчел Вайс ("Фаворитка", "Лобстер").


Сериал доступен для скачивания или онлайн просмотра с 21 апреля.

Криминальная драма, основанная на реальных событиях.


Сюжет: Домохозяйка из ревности жестоко убивает жену любовника.


В ролях: Элизабет Олсен (Алая Ведьма в фильмах Marvel) и Джесси Племонс ("Власть", "Власть пса").


Сериал доступен для скачивания или онлайн просмотра с 27 апреля.

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Метки: Деревянко   Джуд Лоу   Дисней   кино   посмотреть   сериалы   скачать   стриминги   торренты   фильмы   
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1  комментарий
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Snork Snorkoff Полчаса назад
Сюжет: Вроде бы такой же, как в обычном "Питере Пэне".
Только с поправкой на новые реалии. Динь черная, Питер Пэн индус, а потерянных мальчиков разбавили девочками, что.. собственно внахер убило весь сюжет, ибо нафига им было искать в мамы девочку, если свои были собсно?
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