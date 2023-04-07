Что нового можно скачать и посмотреть в апреле

Чекаго - это Чегаринск, собирательный образ небольшого сибирского городка.

Сюжет: Никита мечтает переехать из Чегаринска в Москву. Чтобы заработать денег на дорогу и жизнь в столице, он ввязывается в криминальную авантюру.

В ролях: Данил Стеклов, Иван Кокорин (Чугун из "9 роты"), Игорь Жижикин ("Индиана Джонс 4"), а также Юрий Кузнецов

Режиссёр: Николай Рыбников (кстати, на "Фишках" недавно было интервью с режиссёром "Чекаго").

Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 6 апреля.