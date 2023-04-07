Что нового можно скачать и посмотреть в апреле

Каждый найдёт в этой подборке что-то интересное: сибирская криминальная драма, шпионский боевик, диснеевский ремейк, история, супергерои, магия и кое-что ещё.
Фильмы
Чекаго - это Чегаринск, собирательный образ небольшого сибирского городка.
Сюжет: Никита мечтает переехать из Чегаринска в Москву. Чтобы заработать денег на дорогу и жизнь в столице, он ввязывается в криминальную авантюру.
В ролях: Данил Стеклов, Иван Кокорин (Чугун из "9 роты"), Игорь Жижикин ("Индиана Джонс 4"), а также Юрий Кузнецов
Режиссёр: Николай Рыбников (кстати, на "Фишках" недавно было интервью с режиссёром "Чекаго").
Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 6 апреля.
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Супергеройский жанр переживает явно не лучшие времена, а DC упорно продолжает делать фильмы про супергероев так, как это было принято в начале 2000-х.
Сюжет: Шазам (подросток, превращающийся во взрослого мужика с суперспособностями) объединяется со своими приёмными братьями и сёстрами, получившими суперсилу в финале первого фильма, чтобы противостоять дочерям Атланта, вооружившимся волшебным посохом.
В ролях: в главной роли Закари Ливай ("Американский неудачник"), а злодеек играют Хелен Миррен и Люси Лью.
Режиссёр: Дэвид Ф. Сандберг (кроме первого "Шазама" он также снял ужастики "И гаснет свет..." и "Проклятие Аннабель").
Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 7 апреля.
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6 апреля фильм выходит в российский прокат, а уже 8 апреля будет доступен на стримингах, а значит на торрентах.
Сюжет: Два стажёра устраиваются на работу в загадочную английскую фирму J.W. Wells & Co., где узнают, что её боссы пытаются разрушить мир магии своими корпоративными штучками.
В ролях: Кристоф Вальц ("Джанго освобождённый") и Сэм Нил ("Парк юрского периода").
Режиссёр: австралиец Джеффри Уокер, прославившейся постановкой австралийских сериалов.
Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 8 апреля.
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Кинопродолжение сериала "Последнее королевство".
Сюжет: Воспитанный норвежским ярлом Утред Беббанбургский пытается объединить Англию после смерти короля Эдуарда Старшего.
В ролях: В роли Утреда снова Александр Дреймон.
Режиссёр: Эдвард Базалгетт ("Последнее королевство", "Ведьмак").
Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 14 апреля.
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Романтический боевик с голливудскими звёздами в главных ролях.
Сюжет: Обычный парень влюбляется в секретного агента, поэтому между первым и вторым свиданием у них будет совместное приключение с погонями и взрывами.
В ролях: Крис Эван (Капитан Америка в фильмах Marvel) и Ана де Армас ("Не время умирать", "Блондинка").
Режиссёр: Декстер Флетчер ("Эдди "Орёл", "Рокетмен").
Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 21 апреля.
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Очередное переосмысление диснеевской классики, которое удостоилось выхода лишь на стриминге.
Сюжет: Вроде бы такой же, как в обычном "Питере Пэне".
В ролях: Венди играет Эвер Андерсон (дочь Милы Йовович), в роли Крюка - Джуд Лоу.
Режиссёр: Дэвид Лоури ("Легенда о Зелёном Рыцаре")
Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 28 апреля.
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Сериалы
Комедийная драма от студии А24, недавно получившей целую охапку "Оскаров" за "Всё везде и сразу".
Сюжет: Случайное столкновение двух автомобилей на парковке превращает владельцев этих автомобилей в заклятых врагов.
В ролях: Стивен Ян ("Минари", "Окча") и Али Вонг.
Сериал доступен для скачивания или онлайн просмотра с 6 апреля.
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Фантастическая драма об ошибках прошлого.
Сюжет: Андрей после 35-летия начинает жить в обратном направлении. Чтобы восстановить привычное течение времени, ему надо исправить допущенные в жизни ошибки.
В ролях: Павел Деревянко ("Брестская крепость", "Салют-7") и Кристина Асмус ("Текст").
Сериал доступен для скачивания или онлайн просмотра с 6 апреля.
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Сериальный ремейк одноимённого триллера Дэвида Кроненберга с Джереми Айронсом в роли близнецов.
Сюжет: Близнецы-гинекологи проводят сомнительные эксперименты по изменению беременности у женщин, что в итоге приводит к серьёзным последствиям.
В ролях: Рейчел Вайс ("Фаворитка", "Лобстер").
Сериал доступен для скачивания или онлайн просмотра с 21 апреля.
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Криминальная драма, основанная на реальных событиях.
Сюжет: Домохозяйка из ревности жестоко убивает жену любовника.
В ролях: Элизабет Олсен (Алая Ведьма в фильмах Marvel) и Джесси Племонс ("Власть", "Власть пса").
Сериал доступен для скачивания или онлайн просмотра с 27 апреля.
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Только с поправкой на новые реалии. Динь черная, Питер Пэн индус, а потерянных мальчиков разбавили девочками, что.. собственно внахер убило весь сюжет, ибо нафига им было искать в мамы девочку, если свои были собсно?