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Что нового можно скачать и посмотреть в марте

Что нового можно скачать и посмотреть в марте

Автор:
01 марта 2023 10:37
Сообщество : Кино
Метки: Адам Сэндлер   Ефремов   Король и Шут   кино   кокаиновый медведь   комедии   нетфликс   сериалы   тетрис   фильмы   
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Тут и сериал о Горшке, и фильм о бостонском душителе, а также комедия с Адамом Сэндлером, сериал от Мела Брукса, Никита Ефремов в Голливуде и последний фильм Рэя Лиотты.

Внимание: в списке только онлайн-премьеры.


Фильмы

Европейский триллер с пальмовой веткой на постере.


Сюжет: Городские приезжают в деревню, где им не рады.


В ролях: Дени Меноше (это он поил молоком Ганса Ланду в "Бесславных ублюдках") и пятикратная номинантка на премию "Сезар" Марина Фоис.


Режиссёр: номинант на "Оскар" в номинации "Лучший короткометражный фильм" Родриго Сорогойен.


Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 2 марта.

Продолжение сериала про лондонского детектива Джона Лютера.


Сюжет: Лютер сбегает из тюрьмы, чтобы поймать разбушевавшегося маньяка.


В ролях: Идрис Эльба, чья разнообразная фильмография простирается от "Офиса" и "Тора" до "28 недель спустя" и "Рок-н-рольщика".


Режиссёр: постановщик первых четырёх серий пятого сезона "Лютера" Джэми Пейн.


Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 10 марта.

Лихой фильм категории "Б". Говорят, похоже на смесь "Тома и Джерри" и "Криминального чтива" (не в смысле диалогов, а похоже конкретно на ту сцену, в которой Винсент Вега случайно стреляет Марвину в лицо).


Сюжет: Медведь случайно находит в лесу мешки с кокаином, после чего под кайфом охотится на наркоторговцев. Основано на реальных событиях.


В ролях: Фильм посвящён памяти Рэя Лиотты ("Славные парни"), это последняя картина в фильмографии актёра, скончавшегося 26 мая 2022 года.


Режиссёр: актриса и режиссёр Элизабет Бэнкс


Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 23 марта.

Основанная на реальных событиях история поимки бостонского серийного убийцы, орудовавшего в 1960-х.


Сюжет: Две репортёрши рискуют жизнью и карьерой, чтобы рассказать людям о маньяке.


В ролях: Кирай Найтли (трилогия приквелов "Звёздных войн", "Пираты Карибского моря"), Кэрри Кун (сериал "Фарго", "Мстители: Война бесконечности").


Режиссёр: Мэтт Раскин ("Краун-Хайтс").


Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 17 марта.

Исполнитель главной роли Тэрон Эджертон сказал, что фильм похож на "Социальную сеть" Дэвида Финчера.


Сюжет: Американский предприниматель едет в СССР, чтобы получить права на самую лучшую видеоигру в мире у её создателя Алексея Пажитнова.


В ролях: Тэрон Эджертон ("Kingsman: Секретная служба", "Рокетмэн") и Никита Ефремов ("Нулевой пациент").


Режиссёр: Джон С. Бейрд, постановщик фильма "Грязь" по роману Ирвина Уэлша.


Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 31 марта.

Первая часть, в которой убийства происходили на яхте, в 2019 году установила рекорд по просмотрам на Netflix.


Сюжет: Муж с женой вновь становятся детективами поневоле.


В ролях: Адам Сэндлер, который в последнее время комедиям предпочитает драмы, и Дженнифер Энистон, которая теперь тоже больше по серьёзным проектам (например, "Утреннее шоу").


Режиссёр: Джереми Гарелик ("Шафер напрокат", "Кутёж").


Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 31 марта.

Сериалы

"Кинопоиск" приучает людей к Горшку.


Сюжет: История Михаила Горшенёва и группы "Король и шут", в которой реальность переплетена с фентезийным миром песен.


В ролях: В роли Горшенёва - Константин Плотников ("Общага"), в роли Князева - Влад Коноплёв.


Режиссёр: Рустам Мосафир ("Скиф").


Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 2 марта.

96-летний король комедии Мел Брукс снова в деле.


Сюжет: Давным-давно Мел Брукс в шутку назвал свой фильм "Всемирная история, част 1", не предполагая, что будет продолжения. Много лет спустя вместе с молодыми коллегами он написал сценарий второй части. Будут ли там евреи в космосе и Гитлер на льду, как было заявлено в шуточном трейлере первой части, неизвестно.


В ролях: почти все современные американские комические актёры от Дэнни ДеВито и Джека Блэка до Сета Рогена и Джонни Ноксвила.


Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 6 марта.

Напичканная звёздами антология про последствия глобального потепления.


Сюжет: 8 историй о том, как изменения климата повлияло на жизнь людей.


В ролях: Эдвард Нортон, Мерил Стрип, Тоби Магуайар, Марион Котийяр, Форест Уитакер и многие другие.


Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 17 марта.

А также с 1 марта начнёт выходить третий сезон "Мандалорца". А с 26 марта заключительный четвёртый сезон "Наследников".



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Метки: Адам Сэндлер   Ефремов   Король и Шут   кино   кокаиновый медведь   комедии   нетфликс   сериалы   тетрис   фильмы   
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7  комментариев
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72k
Доктор Джонс 46 минут назад
Кроме Мэла Брукса и про Горшка смотреть-то и нечего...
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4k
Сергей С 37 секунд назад
Всякий шлак. И почему не одного нашего фильма только пропендосское г?
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14k
Типа граф 8 минут назад
"Мандалорца" начинал смотреть и что-то не зашёл мне сериальчик
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19k
anpetrof 17 минут назад
И зачем этот бред смотреть?
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28k
Ego sum qui sum 48 минут назад
ждем аватар2 в 4к на торрентах
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