Что нового можно скачать и посмотреть в марте

Тут и сериал о Горшке, и фильм о бостонском душителе, а также комедия с Адамом Сэндлером, сериал от Мела Брукса, Никита Ефремов в Голливуде и последний фильм Рэя Лиотты.
Внимание: в списке только онлайн-премьеры.
Фильмы
Европейский триллер с пальмовой веткой на постере.
Сюжет: Городские приезжают в деревню, где им не рады.
В ролях: Дени Меноше (это он поил молоком Ганса Ланду в "Бесславных ублюдках") и пятикратная номинантка на премию "Сезар" Марина Фоис.
Режиссёр: номинант на "Оскар" в номинации "Лучший короткометражный фильм" Родриго Сорогойен.
Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 2 марта.
Источник:
Продолжение сериала про лондонского детектива Джона Лютера.
Сюжет: Лютер сбегает из тюрьмы, чтобы поймать разбушевавшегося маньяка.
В ролях: Идрис Эльба, чья разнообразная фильмография простирается от "Офиса" и "Тора" до "28 недель спустя" и "Рок-н-рольщика".
Режиссёр: постановщик первых четырёх серий пятого сезона "Лютера" Джэми Пейн.
Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 10 марта.
Источник:
Лихой фильм категории "Б". Говорят, похоже на смесь "Тома и Джерри" и "Криминального чтива" (не в смысле диалогов, а похоже конкретно на ту сцену, в которой Винсент Вега случайно стреляет Марвину в лицо).
Сюжет: Медведь случайно находит в лесу мешки с кокаином, после чего под кайфом охотится на наркоторговцев. Основано на реальных событиях.
В ролях: Фильм посвящён памяти Рэя Лиотты ("Славные парни"), это последняя картина в фильмографии актёра, скончавшегося 26 мая 2022 года.
Режиссёр: актриса и режиссёр Элизабет Бэнкс
Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 23 марта.
Источник:
Основанная на реальных событиях история поимки бостонского серийного убийцы, орудовавшего в 1960-х.
Сюжет: Две репортёрши рискуют жизнью и карьерой, чтобы рассказать людям о маньяке.
В ролях: Кирай Найтли (трилогия приквелов "Звёздных войн", "Пираты Карибского моря"), Кэрри Кун (сериал "Фарго", "Мстители: Война бесконечности").
Режиссёр: Мэтт Раскин ("Краун-Хайтс").
Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 17 марта.
Источник:
Исполнитель главной роли Тэрон Эджертон сказал, что фильм похож на "Социальную сеть" Дэвида Финчера.
Сюжет: Американский предприниматель едет в СССР, чтобы получить права на самую лучшую видеоигру в мире у её создателя Алексея Пажитнова.
В ролях: Тэрон Эджертон ("Kingsman: Секретная служба", "Рокетмэн") и Никита Ефремов ("Нулевой пациент").
Режиссёр: Джон С. Бейрд, постановщик фильма "Грязь" по роману Ирвина Уэлша.
Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 31 марта.
Источник:
Первая часть, в которой убийства происходили на яхте, в 2019 году установила рекорд по просмотрам на Netflix.
Сюжет: Муж с женой вновь становятся детективами поневоле.
В ролях: Адам Сэндлер, который в последнее время комедиям предпочитает драмы, и Дженнифер Энистон, которая теперь тоже больше по серьёзным проектам (например, "Утреннее шоу").
Режиссёр: Джереми Гарелик ("Шафер напрокат", "Кутёж").
Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 31 марта.
Источник:
Сериалы
"Кинопоиск" приучает людей к Горшку.
Сюжет: История Михаила Горшенёва и группы "Король и шут", в которой реальность переплетена с фентезийным миром песен.
В ролях: В роли Горшенёва - Константин Плотников ("Общага"), в роли Князева - Влад Коноплёв.
Режиссёр: Рустам Мосафир ("Скиф").
Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 2 марта.
Источник:
96-летний король комедии Мел Брукс снова в деле.
Сюжет: Давным-давно Мел Брукс в шутку назвал свой фильм "Всемирная история, част 1", не предполагая, что будет продолжения. Много лет спустя вместе с молодыми коллегами он написал сценарий второй части. Будут ли там евреи в космосе и Гитлер на льду, как было заявлено в шуточном трейлере первой части, неизвестно.
В ролях: почти все современные американские комические актёры от Дэнни ДеВито и Джека Блэка до Сета Рогена и Джонни Ноксвила.
Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 6 марта.
Источник:
Напичканная звёздами антология про последствия глобального потепления.
Сюжет: 8 историй о том, как изменения климата повлияло на жизнь людей.
В ролях: Эдвард Нортон, Мерил Стрип, Тоби Магуайар, Марион Котийяр, Форест Уитакер и многие другие.
Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 17 марта.
Источник:
А также с 1 марта начнёт выходить третий сезон "Мандалорца". А с 26 марта заключительный четвёртый сезон "Наследников".
Источник:
- Что нового можно скачать и посмотреть в декабре
- 30 героев фильмов и сериалов, чья смерть разбила сердца зрителей
- Что нового можно скачать и посмотреть в январе
- Что нового можно скачать и посмотреть в феврале
- 20 отличных комедий с душераздирающими концовками