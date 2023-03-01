Что нового можно скачать и посмотреть в марте

Лихой фильм категории "Б". Говорят, похоже на смесь "Тома и Джерри" и "Криминального чтива" (не в смысле диалогов, а похоже конкретно на ту сцену, в которой Винсент Вега случайно стреляет Марвину в лицо).

Сюжет: Медведь случайно находит в лесу мешки с кокаином, после чего под кайфом охотится на наркоторговцев. Основано на реальных событиях.

В ролях: Фильм посвящён памяти Рэя Лиотты ("Славные парни"), это последняя картина в фильмографии актёра, скончавшегося 26 мая 2022 года.

Режиссёр: актриса и режиссёр Элизабет Бэнкс

Фильм доступен для скачивания или онлайн просмотра с 23 марта.