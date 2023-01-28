Огорчушки, одного взгляда на которых хватает, чтобы простить им даже будущие шалости

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Как можно вить из хозяина верёвки, предварительно намотав много-много клубочков из его нервов? Эти питомцы знают секрет: просто сидишь с грустным видом и ничего не делаешь.
Да-да, они, эти кожаные, сами придут, погладят, обнимут и дадут вкусняшек.
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Это вы кастрируете котов в клиниках, делая себе живую игрушку, что бы не метил ваши диваны, кошек - чтобы не приносили потомство и беспокойство вам же.
И кто после этого изувер?
Какое право вы имеете отрезать коту яйца? Вы кота спросили, согласен ли он? ))))))))))))))))))))))))
Вы их члены (кошек и собак) потомки что ли?
ОООххууухххуууеть ...
У мамаки с собачатинами ,её же собачатины её же детей порвали.
Так кого она первых пожалела - естественно заявлением в полицию,почему её собак ликвидировали.
Вы просто чокнутые.
Приходите ко мне лечиться, я работаю в приёмном отделении в психдиспансере.
Вахтёром, слесарем - сантехником, уборщицей, кладовщиком (выдаю намордники) гробовщиком ))))))))))))) Варианты.
Палату на солнечную сторону заказывать предварительно - не всем хватит.
Ежедневно и постоянно.
__________________________
Твои слова отражение тебя.
Я не беру животных ради забавы - животные должны соответствовать своему предназначению - служить людям.
Кошка ловить мышей в амбаре - собака сторожить двор и дом от воров.
а вы их под хвост целуете.
Извращенцы ))))))))))