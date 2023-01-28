FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 13391 пост • 1495 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
Огорчушки, одного взгляда на которых хватает, чтобы простить им даже будущие шалости

Огорчушки, одного взгляда на которых хватает, чтобы простить им даже будущие шалости

Автор:
28 января 2023 20:47
Сообщество : Животные
Метки: Животное   Питомец   кот   любимец   обида   огорчение   пёс   трогательно   фото   эмоция   
1659
12

Как можно вить из хозяина верёвки, предварительно намотав много-много клубочков из его нервов? Эти питомцы знают секрет: просто сидишь с грустным видом и ничего не делаешь.

Да-да, они, эти кожаные, сами придут, погладят, обнимут и дадут вкусняшек.

×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Животное   Питомец   кот   любимец   обида   огорчение   пёс   трогательно   фото   эмоция   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Гур 2 часа назад
Вот самые милые глазки оху.евашки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Холитан Хар Амп Минуту назад
Ибанашки, вас развести, как два пальца об асфальт )))))))))))))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Холитан Хар Амп 4 минуты назад
Кстати, в чём ни чуть не сомневался, это в минусах и негативе, который всегда прёт от так называемых "любителей" животных.
Это вы кастрируете котов в клиниках, делая себе живую игрушку, что бы не метил ваши диваны, кошек - чтобы не приносили потомство и беспокойство вам же.
И кто после этого изувер?
Какое право вы имеете отрезать коту яйца? Вы кота спросили, согласен ли он? ))))))))))))))))))))))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
1k
Холитан Хар Амп Час назад
Никогда не понимал и не пойму - как могут нравиться драные обои, обосранные диваны, кровати, обувь и всё то дерьмо, которое всегда надо носить и убирать за так называемыми ЧЛЕНАМИ семьи...
Вы их члены (кошек и собак) потомки что ли?
ОООххууухххуууеть ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 7 ответов
1k
kappaneed 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
homerchik 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Galateya

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

41056



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Солиста Little Big признали иноагентом
Солиста Little Big признали иноагентом
Человек, осуждённый на 23 года за убийства, отслужил в ЧВК “Вагнер” и получил амнистию
Человек, осуждённый на 23 года за убийства, отслужил в ЧВК “Вагнер” и получил амнистию
Набирающие популярность в сообществах
Свободному программному обеспечению усложнят путь в реестр российского софта
Свободному программному обеспечению усложнят путь в реестр российского софта
Toyota RAV4 приобрела более агрессивный вид благодаря новому обвесу от Kuhl
Toyota RAV4 приобрела более агрессивный вид благодаря новому обвесу от Kuhl
«По номеру переведете?»
«По номеру переведете?»
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Не все поймут

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#забавно#интересное#люди#в мире#кино#Жизнь#шоу бизнес#знаменитости
#Юмор#подборка#факты#аварии#Приколы#автомобили#позитив#Украина#улыбнуло#креатив
#Прикол#животные#история#дтп#авто аварии#картинки#автомир#Еда#познавательно#своими руками
Оригинальный и поддельный iPhone сравнили в тесте на сгибание (видео) Оригинальный и поддельный iPhone сравнили в тесте на сгибание (видео) Живая милота на кончике пальца Живая милота на кончике пальца Пушистость, слюнявость, глазастость и даже чешуйчатость против постпраздничного синдрома Пушистость, слюнявость, глазастость и даже чешуйчатость против постпраздничного синдрома И смех, и слёзы, и любовь братьев наших меньших И смех, и слёзы, и любовь братьев наших меньших «Мяу» в металле: памятники настоящим и вымышленным котам и кошкам «Мяу» в металле: памятники настоящим и вымышленным котам и кошкам "Это не моя кошка!": 40 случаев, когда коты забрели в дом к людям и решили остаться "Это не моя кошка!": 40 случаев, когда коты забрели в дом к людям и решили остаться

На что жалуетесь?

Вернуться