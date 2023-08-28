Трогательное концентрированное ожидание

Нам всем всегда чего-то не хватает: зимою – лета, осенью – зимы. И мы ждём подходящий момент, чтобы заняться спортом, сменить род деятельности, переехать, признаться в чувствах. А наши самые верные и преданные друзья тоже ждут. И их ожидание – самое искреннее и настоящее.