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Трогательное концентрированное ожидание

Трогательное концентрированное ожидание

Автор:
28 августа 2023 16:43
Сообщество : Животные
Метки: Животное   Питомец   Пёс   ожидание   порода   собака   трогательно   фото   эмоция   
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Нам всем всегда чего-то не хватает: зимою – лета, осенью – зимы. И мы ждём подходящий момент, чтобы заняться спортом, сменить род деятельности, переехать, признаться в чувствах. А наши самые верные и преданные друзья тоже ждут. И их ожидание – самое искреннее и настоящее.

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Метки: Животное   Питомец   Пёс   ожидание   порода   собака   трогательно   фото   эмоция   
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Кот Бегемот Полчаса назад
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