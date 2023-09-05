Помощники, которые всегда рядом

1014
19
Умение сопереживать – важная составляющая большинства наших домашних питомцев. И они изо всех своих зачастую ограниченных сил, но с огромным рвением пушистой души стараются облегчить нам – людям жизнь и внести посильную лепту в выполнение рутинных дел.
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Огорчушки, одного взгляда на которых хватает, чтобы простить им даже будущие шалости
- Ревность в большой семье – явление временное
- Что-то стало холодать… Не пора ли нам поспать?
- Пушистое удивление как оно есть
- Необычный кандидат на роль домашнего питомца
Новости партнёров
реклама