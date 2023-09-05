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Помощники, которые всегда рядом

Помощники, которые всегда рядом

Автор:
05 сентября 2023 15:33
Сообщество : Животные
Метки: Животное   Питомец   Пёс   дом   кошка   поддержка   помощь   трогательно   фото   эмоция   
1014
19

Умение сопереживать – важная составляющая большинства наших домашних питомцев. И они изо всех своих зачастую ограниченных сил, но с огромным рвением пушистой души стараются облегчить нам – людям жизнь и внести посильную лепту в выполнение рутинных дел.

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Метки: Животное   Питомец   Пёс   дом   кошка   поддержка   помощь   трогательно   фото   эмоция   
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4  комментария
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862k
А.Берестенко 44 минуты назад
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28k
Lehoia 16 минут назад
Самого крутого забыли
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3k
Игорь 20 минут назад
Комментарий к фото
И в динамике )

И в динамике )Посмотреть
И в динамике )
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17k
Nikita Полчаса назад
Ещё я вышивать могу.... ммм.... и на машинке.... тоже
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