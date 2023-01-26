Когда хулиган – это призвание

2022
15
Без братьев наших меньших жизнь была бы гораздо скучнее. Но при этом и спокойнее.
Ведь хвостатые озорники запросто способны устроить катастрофу в отдельно взятом доме или квартире. А устранять её последствия, понятно, приходится хозяину. Конечно, они озорничают не специально. А из-за скуки, переизбытка времени, энергии или совершенно случайно. Хотя, может и нет.
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Возможно, у пёселя в роду были кабаны, очень уж он любит извозюкаться в грязи по самые уши.
Я и сейчас сплю.
Пошли лучше гулять.
И он решил узнать, что внутри.
Такая милота не может врать.
А ваши питомцы устраивают что-то подобное?
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Но грейхаундам надо бегать, выплескивать энергию. Поэтому каждый вечер вывозили его в поле.
И вот однажды видим, как наш Мачо с неподдельным удовольствием валяется в чем-то. Свежий конский навоз!
Пришлось час ждать пока он высохнет. Благо лето было. А дома уже отмывали.
Но видимо, что-то сидело в его аристократической родословной.