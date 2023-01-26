Когда хулиган – это призвание

Ведь хвостатые озорники запросто способны устроить катастрофу в отдельно взятом доме или квартире. А устранять её последствия, понятно, приходится хозяину. Конечно, они озорничают не специально. А из-за скуки, переизбытка времени, энергии или совершенно случайно. Хотя, может и нет.