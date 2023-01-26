FISHKINET
Сообщество RealFishki 1142 поста • 99 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество RealFishki
Когда хулиган – это призвание

Когда хулиган – это призвание

Автор:
26 января 2023 15:29
Сообщество : RealFishki
Метки: Животное   Питомец   забавно   кот   любимец   озорство   пёс   смешно   трогательно   хулиган   
2022
15

Без братьев наших меньших жизнь была бы гораздо скучнее. Но при этом и спокойнее.

Ведь хвостатые озорники запросто способны устроить катастрофу в отдельно взятом доме или квартире. А устранять её последствия, понятно, приходится хозяину. Конечно, они озорничают не специально. А из-за скуки, переизбытка времени, энергии или совершенно случайно. Хотя, может и нет.

×
×

Возможно, у пёселя в роду были кабаны, очень уж он любит извозюкаться в грязи по самые уши.

Я и сейчас сплю.

Пошли лучше гулять.

И он решил узнать, что внутри.

Такая милота не может врать.

А ваши питомцы устраивают что-то подобное?

Источник:

Ссылки по теме:
Ещё больше постов и свободного общения тут
подписаться на сообщество "RealFishki"
Метки: Животное   Питомец   забавно   кот   любимец   озорство   пёс   смешно   трогательно   хулиган   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
27k
Ваня Час назад
у меня кот тоже решил стать дизайнером мебели, в частности диван, но целебная пилюля тапка сотворила чудо... теперь кот стал философом-буддистом, ибо знает про карму могучего тапка...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Vadim Balabanov 44 минуты назад
Был у меня грейхаунд, истинный аристократ. В лужу не наступит, грязь обойдет стороной, снег не любит. На команду сидеть, вроде присядет, но задница не касается пола. Такой чистоплюй.
Но грейхаундам надо бегать, выплескивать энергию. Поэтому каждый вечер вывозили его в поле.
И вот однажды видим, как наш Мачо с неподдельным удовольствием валяется в чем-то. Свежий конский навоз!
Пришлось час ждать пока он высохнет. Благо лето было. А дома уже отмывали.
Но видимо, что-то сидело в его аристократической родословной.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Бритва Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
hairov Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
hairov 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
5 копеек 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
homerchik 2 часа назад
Когда хулиган – это призваниеПосмотреть
Когда хулиган – это призвание
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

70452



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 24 января
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 24 января
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 23 января
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 23 января
Набирающие популярность в сообществах
Обвиняемая в крупном хищении Марина Ракова стала советником главы АСИ
Обвиняемая в крупном хищении Марина Ракова стала советником главы АСИ
Электробусный парк в Москве увеличится почти вдвое. Оправданы ли такие вложения?⁠⁠
Электробусный парк в Москве увеличится почти вдвое. Оправданы ли такие вложения?⁠⁠
Оригинальный и поддельный iPhone сравнили в тесте на сгибание (видео)
Оригинальный и поддельный iPhone сравнили в тесте на сгибание (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
И так каждый раз

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#история#аварии#позитив#подборка#забавно#Приколы#кот#Оружие
#Юмор#факты#интересное#автомир#авто аварии#Жизнь#знаменитости#соцсети#дети#Прошлое
#Прикол#животные#дтп#автомобили#картинки#в мире#кино#улыбнуло#люди#своими руками
Переводы денег по телефону стали проще Переводы денег по телефону стали проще И смех, и слёзы, и любовь братьев наших меньших И смех, и слёзы, и любовь братьев наших меньших Что-то стало холодать… Не пора ли нам поспать? Что-то стало холодать… Не пора ли нам поспать? Пушистость, слюнявость, глазастость и даже чешуйчатость против постпраздничного синдрома Пушистость, слюнявость, глазастость и даже чешуйчатость против постпраздничного синдрома 18 котиков, которые были обнаружены в самых неожиданных местах 18 котиков, которые были обнаружены в самых неожиданных местах Странно и смешно. И поэтому прекрасно Странно и смешно. И поэтому прекрасно

На что жалуетесь?

Вернуться