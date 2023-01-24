Завис на бис: пушистики, которым показана перезагрузка

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Интересно, есть у домашних любимцев та самая заветная кнопка, позволяющая перезагрузить их?
Потому что при виде такого состояния усатых-хвостатых становится даже немного не по себе: а вдруг навсегда останутся в этом виде?
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А ваш питомец имеет свойство иногда подвисать?
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