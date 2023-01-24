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Сообщество Без кота и жизнь не та 1508 постов • 460 подписчиков подписаться
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Завис на бис: пушистики, которым показана перезагрузка

Завис на бис: пушистики, которым показана перезагрузка

Автор:
24 января 2023 15:35
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Животное   Питомец   забавно   завис   кот   любимец   перезагрузка   смешно   трогательно   фото   
1855
12

Интересно, есть у домашних любимцев та самая заветная кнопка, позволяющая перезагрузить их?

Потому что при виде такого состояния усатых-хвостатых становится даже немного не по себе: а вдруг навсегда останутся в этом виде?

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А ваш питомец имеет свойство иногда подвисать?

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Метки: Животное   Питомец   забавно   завис   кот   любимец   перезагрузка   смешно   трогательно   фото   
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5  комментариев
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10k
wild cat Час назад
виснет так:

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Юр21 2 минуты назад
Есть такая кнопка, надо "пуньк" делать.
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hairov 56 минут назад
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Viktor Час назад
Пушистикам всегда плюс!
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28k
Levyathan 2 часа назад
Моя кошатина бывает, вот так зависает.
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