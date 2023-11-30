Не подходите к ним, они обиделись

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Психологи говорят что обида – эмоция в ответ на нехватку внимания, уважения, любви.
Всего этого котики получают от хозяев в избытке. Но при этом шерстяные артисты умудряются так реалистично и правдоподобно изображать обиду (отдельные виртуозы вообще делают это при помощи спины), что хочется бросить всё и немедленно бежать просить прощения, нести вкусняшки, чесать пузико и всячески угождать хитроумным пушистым. Даже где-то интуитивно понимая, что всё это – лишь котеечная игра.
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