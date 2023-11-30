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Сообщество Без кота и жизнь не та 1838 постов • 490 подписчиков подписаться
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Не подходите к ним, они обиделись

Не подходите к ним, они обиделись

Автор:
30 ноября 2023 15:50
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Животное   Питомец   Разочарование   кот   котик   обида   трогательно   фото   чувство   эмоция   
807
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Психологи говорят что обида – эмоция в ответ на нехватку внимания, уважения, любви.

Всего этого котики получают от хозяев в избытке. Но при этом шерстяные артисты умудряются так реалистично и правдоподобно изображать обиду (отдельные виртуозы вообще делают это при помощи спины), что хочется бросить всё и немедленно бежать просить прощения, нести вкусняшки, чесать пузико и всячески угождать хитроумным пушистым. Даже где-то интуитивно понимая, что всё это – лишь котеечная игра.

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Метки: Животное   Питомец   Разочарование   кот   котик   обида   трогательно   фото   чувство   эмоция   
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Доктор Джонс Полчаса назад
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Gadova 52 минуты назад
Котики милые, а надписи - дурацкие.
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