Не подходите к ним, они обиделись

Всего этого котики получают от хозяев в избытке. Но при этом шерстяные артисты умудряются так реалистично и правдоподобно изображать обиду (отдельные виртуозы вообще делают это при помощи спины), что хочется бросить всё и немедленно бежать просить прощения, нести вкусняшки, чесать пузико и всячески угождать хитроумным пушистым. Даже где-то интуитивно понимая, что всё это – лишь котеечная игра.