Тяжела ты, шапка Котомаха: повседневные бытовые сложности, с которыми сталкиваются домашние питомцы

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Одно время шла изрядно надоевшая реклама, герой которой нудел о том, как «здорово быть котом». Казалось бы, да: ты ничего не делаешь, только ешь и спишь. Впрочем, псом, попугайчиком, черепахой и даже хомячком тоже вполне себе.
Но у жизни домашнего питомца есть и изнаночная сторона. Уже не такая здоровская.
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А ваши любимцы умеют выразительно огорчаться?
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