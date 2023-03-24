Тяжела ты, шапка Котомаха: повседневные бытовые сложности, с которыми сталкиваются домашние питомцы

Одно время шла изрядно надоевшая реклама, герой которой нудел о том, как «здорово быть котом». Казалось бы, да: ты ничего не делаешь, только ешь и спишь. Впрочем, псом, попугайчиком, черепахой и даже хомячком тоже вполне себе.