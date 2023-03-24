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Тяжела ты, шапка Котомаха: повседневные бытовые сложности, с которыми сталкиваются домашние питомцы

Тяжела ты, шапка Котомаха: повседневные бытовые сложности, с которыми сталкиваются домашние питомцы

Автор:
24 марта 2023 15:14
Сообщество : Животные
Метки: Животное   Питомец   Пёс   выражение   забавно   кот   обида   огорчение   трогательно   эмоция   
1394
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Одно время шла изрядно надоевшая реклама, герой которой нудел о том, как «здорово быть котом». Казалось бы, да: ты ничего не делаешь, только ешь и спишь. Впрочем, псом, попугайчиком, черепахой и даже хомячком тоже вполне себе.

Но у жизни домашнего питомца есть и изнаночная сторона. Уже не такая здоровская.

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А ваши любимцы умеют выразительно огорчаться?

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Метки: Животное   Питомец   Пёс   выражение   забавно   кот   обида   огорчение   трогательно   эмоция   
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