Героини мировой литературы, с которыми бы не хотелось общаться в реальности

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В определённых жизненных обстоятельствах мы нередко обращаемся к примерам из литературы, чтобы дать характеристику какому-нибудь человеку, встреченному нами вживую. Какие-то персонажи становятся для нас примерами верности, любви, твёрдости характера.
Но есть героини, которых вроде бы принято считать положительными персонажами, однако вряд ли бы вы стали дружить с ними, окажись вы рядом.
Бриджит Джонс ("Дневник Бриджит Джонс")
Вся такая несовершенная, полноватая, нелепая Бриджит Джонс мгновенно покорила сердца многих. Она не похожа на девушку с обложки, плохо готовит, но всё равно оптимистично смотрит на жизнь, стараясь искать лучшее в каждом дне.
Но история Джонс - это ошибка выжившего. Она обретает любимого не в результате работы над собой (не только внешней, но и внутренней) - а в результате ряда случайностей. Джонс вся один сплошной комплекс и не стремится изменить свою жизнь, пряча проблемы или убегая от них.
По большому счёту все её проблемы требуют серьёзной проработки с психологом.
Но история Джонс - это ошибка выжившего. Она обретает любимого не в результате работы над собой (не только внешней, но и внутренней) - а в результате ряда случайностей. Джонс вся один сплошной комплекс и не стремится изменить свою жизнь, пряча проблемы или убегая от них.
По большому счёту все её проблемы требуют серьёзной проработки с психологом.
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Санса Старк ("Песнь льда и пламени")
Девушка, которая является примером стойкости и умения выжить в самых, даже бесчеловечных, ситуациях. Сначала мы видим милую "пташку", которая знает, что она исключительна и всегда старается быть "правильной", чтобы хорошо выйти замуж. И она гордится этим.
Но на её долю выпадает такое немыслимое количество горя и лишений, что мало кто бы смог просто выжить, не говоря уж о здоровой психике. Санса впадает в другую крайность - становится жёсткой и местами жестокой.
Сложно сказать, осталось ли в ней та любовь и нежность к своей семье, которая показывалась с самого начала...
Санса персонаж непростой: её сложно обвинить в том, как сформировался её характер, но при этом ей бы не помешало сбавить своего эгоизма.
Но на её долю выпадает такое немыслимое количество горя и лишений, что мало кто бы смог просто выжить, не говоря уж о здоровой психике. Санса впадает в другую крайность - становится жёсткой и местами жестокой.
Сложно сказать, осталось ли в ней та любовь и нежность к своей семье, которая показывалась с самого начала...
Санса персонаж непростой: её сложно обвинить в том, как сформировался её характер, но при этом ей бы не помешало сбавить своего эгоизма.
Арья Старк ("Песнь льда и пламени")
Целью жизни этой девочки стала месть. Ежевечернее повторение имён тех, кого она хочет убить напоминает навязчивые состояния. К тому же Арья абсолютно не умеет прощать и не верит в то, что люди могут измениться. С Псом у неё стали налаживаться отношения, но она всё равно бросила его умирать.
Она сильная, целеустремлённая и настоящая девочка-медоед, но ею движет только желание мести. Создаётся ощущение, что когда она отомстит всем, кому хочет, то просто потеряет цель всей своей жизни.
Она сильная, целеустремлённая и настоящая девочка-медоед, но ею движет только желание мести. Создаётся ощущение, что когда она отомстит всем, кому хочет, то просто потеряет цель всей своей жизни.
Джейн Эйр ("Джейн Эйр")
Сирота, на долю которой выпало немало трудностей. Она не сломалась, готова отстаивать свои права, идти наперекор обществу, которое видело женщин как инкубатор для детей и кухонную девку. Джейн даже отказалась от брака с любимым человеком, когда выяснилось, что это стало бы нарушением закона.
Но от её чопорной правильности и высоких моральных принципов в итоге становится неуютно, как будто бы, при все своей хорошести, она ставит себя выше других. Выше тех, у кого есть обычные человеческие слабости.
Но от её чопорной правильности и высоких моральных принципов в итоге становится неуютно, как будто бы, при все своей хорошести, она ставит себя выше других. Выше тех, у кого есть обычные человеческие слабости.
Соня Мармеладова ("Преступление и наказание")
Чистая, жертвенная, идущая на многое ради спасения своих близких и потом отправившаяся на каторгу за убийцей, свято веря, что он исправится.
Но Соне на самом деле нужны были поддержка и помощь: она была какой-то постоянной жертвой, при этом призывающей всех к очищениям через страдания и покаянию. Этот метод вряд ли вообще кому-то поможет, а скорее всего сломает.
Невозможно брать на себя вину за всё на свете и страдать за всех.
Но Соне на самом деле нужны были поддержка и помощь: она была какой-то постоянной жертвой, при этом призывающей всех к очищениям через страдания и покаянию. Этот метод вряд ли вообще кому-то поможет, а скорее всего сломает.
Невозможно брать на себя вину за всё на свете и страдать за всех.
Наташа Ростова ("Война и мир")
Для такого эгоистичного и самодурного человека как Лев Толстой, Наташа Ростова была идеальна. Сначала она такая искренняя, наивная и влюбчивая, что придаёт ей особое очарование. А вот уже к концу романа Наташа становится просто "плодовитой самкой", в которой нет "огня оживления" и "души не видно". И она всё равно продолжает оставаться идеалом Толстого.
Образ, к которому стремиться стоит вряд ли. Даже Пьер, муж Наташи, не считает, что у неё есть какой-то ум, видя в ней лишь роль биологическую - мать его детей. Ну и прислуга.
Образ, к которому стремиться стоит вряд ли. Даже Пьер, муж Наташи, не считает, что у неё есть какой-то ум, видя в ней лишь роль биологическую - мать его детей. Ну и прислуга.
Маргарита ("Мастер и Маргарита")
Очень спорный персонаж. С одной стороны она стала настоящей музой, беззаветно преданной своему Мастеру, ради которого не побоялась даже пойти на сделку с Дьяволом, а потом и вовсе умереть.
Но если посмотреть на ситуацию со стороны её законного мужа, то всё не так уж радужно: хороший, надёжный, обеспеченный человек, которого она так и не смогла полюбить. Но как только появился Мастер, то Маргарита стала сначала изменять мужу, а потом оставила его, оставив истеричную записку: "Прости меня и как можно скорее забудь. Я тебя покидаю навек. Не ищи меня, это бесполезно. Я стала ведьмой от горя и бедствий, поразивших меня. Мне пора. Прощай. Маргарита".
Все могут полюбить. Даже будучи в браке можно влюбиться в другого человека - это жизнь и бывает всякое. Но по-честному, стоило бы наверное сначала хотя бы уйти от мужа, расставшись по-человечески.
Но если посмотреть на ситуацию со стороны её законного мужа, то всё не так уж радужно: хороший, надёжный, обеспеченный человек, которого она так и не смогла полюбить. Но как только появился Мастер, то Маргарита стала сначала изменять мужу, а потом оставила его, оставив истеричную записку: "Прости меня и как можно скорее забудь. Я тебя покидаю навек. Не ищи меня, это бесполезно. Я стала ведьмой от горя и бедствий, поразивших меня. Мне пора. Прощай. Маргарита".
Все могут полюбить. Даже будучи в браке можно влюбиться в другого человека - это жизнь и бывает всякое. Но по-честному, стоило бы наверное сначала хотя бы уйти от мужа, расставшись по-человечески.
Поделитесь, какие персонажи литературы вам кажутся не такими уж положительными, как их принято считать.
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Метки: женщины интересное книги литература персонажи чтение
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Так с ходу можно вспомнить разве что Шахерезаду.
И то сказать - приятной в общении она была для своего мужа-царя