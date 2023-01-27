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Героини мировой литературы, с которыми бы не хотелось общаться в реальности

Героини мировой литературы, с которыми бы не хотелось общаться в реальности

Автор:
27 января 2023 14:09
Сообщество : Лига книголюбов
Метки: женщины   интересное   книги   литература   персонажи   чтение   
2930
8
В определённых жизненных обстоятельствах мы нередко обращаемся к примерам из литературы, чтобы дать характеристику какому-нибудь человеку, встреченному нами вживую. Какие-то персонажи становятся для нас примерами верности, любви, твёрдости характера.
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Поделитесь, какие персонажи литературы вам кажутся не такими уж положительными, как их принято считать.

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Метки: женщины   интересное   книги   литература   персонажи   чтение   
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13  комментариев
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10k
Евгений 2 часа назад
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povelitel3d 18 минут назад
Хорошие рассуждения. Для подробностей покупайте книги Михаила Ефимовича Литвака, там всё в деталях расписано.
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4k
solovei7 Полчаса назад
Все выше перечисленные образы женщин имеют свою харизму и силу духа, и всегда найдут своего мужчину, в отличии от современных дур с писечкой и губами наперевес. Мне лично пообщаться с ними было бы интересно.
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10k
Vampire Час назад
"Бригаду" помните? Как все восхищались бандитской романтикой! И только потом-потом пришло понимание, что без ментов крышка нам была бы всем.
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769
Бухтей Час назад
Поставьте обратный вопрос: а с кем из персонажей вообще ХОТЕЛОСЬ бы общаться?
Так с ходу можно вспомнить разве что Шахерезаду.
И то сказать - приятной в общении она была для своего мужа-царя
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14k
Элитный тигр 2 часа назад
Вывод из статьи - от всех женщин держаться подальше.
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17k
Топпер Харли 2 часа назад
У вас просто подход не правильный! Все они женщины! у каждой есть свой подход.
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2
парася 2 часа назад
Забыли Скарлет О`хару добавить, не одной положительной эмоции в ее сторону за всю книгу
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