Героини мировой литературы, с которыми бы не хотелось общаться в реальности

Очень спорный персонаж. С одной стороны она стала настоящей музой, беззаветно преданной своему Мастеру, ради которого не побоялась даже пойти на сделку с Дьяволом, а потом и вовсе умереть.

Но если посмотреть на ситуацию со стороны её законного мужа, то всё не так уж радужно: хороший, надёжный, обеспеченный человек, которого она так и не смогла полюбить. Но как только появился Мастер, то Маргарита стала сначала изменять мужу, а потом оставила его, оставив истеричную записку: "Прости меня и как можно скорее забудь. Я тебя покидаю навек. Не ищи меня, это бесполезно. Я стала ведьмой от горя и бедствий, поразивших меня. Мне пора. Прощай. Маргарита".

Все могут полюбить. Даже будучи в браке можно влюбиться в другого человека - это жизнь и бывает всякое. Но по-честному, стоило бы наверное сначала хотя бы уйти от мужа, расставшись по-человечески.