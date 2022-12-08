Настоящий Шерлок Холмс

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Главный герой книг Конан Дойла - гениальный и практически неубиваемый сверхчеловек. Таких не бывает... Или же всё-таки бывают?
Писатель подарил своему викторианскому персонажу уникальную память, невероятные логические навыки и абсолютную гениальность в абсолютно молодой науке - криминалистике. Да что говорить, он его даже вернул из мёртвых, чтобы дополнить образ супергероя.
Считалось, что чуть ли не единственным прототипом Холмса был Джозеф Белл, учитель и наставник Конан Дойла, под руководством которого писатель работал в госпитале. Белл и вправду сыграл серьёзную роль в формировании образа Холмса, о чем сам Дойл признавался в своих письмах. Но исследователи его творчества предположили, что были и другие прототипы. И не только у Холмса, а также и у Ватсона, и у профессора Мориарти, и у Ирэн Адлер.
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Джозеф Белл
Белл преподавал в Эдинбургском университете, где будущий писатель получал профессию врача. Студенты как заворожённые смотрели за своим профессором во время практических занятий. Он мог определить род занятий пациента, угадать место его рождения, рассказать какие-то детали его биографии. Умение подмечать детали и сводить наблюдения в общий вывод Дойл развил в Шерлоке до очень внушительного уровня.
В одном из интервью Белл, когда его назвали прототипом сыщика, отметил, что до гениального Холмса ему ещё очень и очень далеко. А в одном из писем к Дойлу Белл написал, что выдуманный им персонаж больше похож на своего "отца". Но вот орлиный нос, высокий рост и поджарая фигура были точно списаны с Джозефа Белла.
Генри Литтлджон
Он был коллегой Белла по университету и по совместительству его близким другом. А также Генри считался самым прогрессивным специалистом по криминалистике в Шотландии.
Литтлджон работал на должности эдинбургского инспектора здравоохранения и первым ехал на вызов по сигналу полиции о подозрительной смерти. Несколько десятков лет он раскрывал сложные и запутанные полицейские дела и в этом ему помогал Джозеф Белл.
Последний в будущем, называл себя правой рукой Литтлджона и сравнивал себя больше не с Холмсом, а с Ватсоном.
Конан Дойл через несколько лет после смерти Генри признавался, что криминалист выступал вдохновителем для Холмса. Но прижизненной славы у Литтлджона и на это были причины: писатель не хотел привлекать к нему излишнее внимание прессы, чтобы он спокойно занимался своим главным делом - поимкой преступников, без возможности быть узнанным.
Литтлджон работал на должности эдинбургского инспектора здравоохранения и первым ехал на вызов по сигналу полиции о подозрительной смерти. Несколько десятков лет он раскрывал сложные и запутанные полицейские дела и в этом ему помогал Джозеф Белл.
Последний в будущем, называл себя правой рукой Литтлджона и сравнивал себя больше не с Холмсом, а с Ватсоном.
Конан Дойл через несколько лет после смерти Генри признавался, что криминалист выступал вдохновителем для Холмса. Но прижизненной славы у Литтлджона и на это были причины: писатель не хотел привлекать к нему излишнее внимание прессы, чтобы он спокойно занимался своим главным делом - поимкой преступников, без возможности быть узнанным.
Джером Каминада
Поздние исследования выдвигают в качестве самого главного возможного прототипа Шерлока именно его. Он работал в Манчестере полицейским инспектором и был настоящей грозой преступников. Каминада прославился незадолго до выхода "Этюда в багровых тонах" и в его биографии есть даже пересечения с судьбой Холмса.
Но есть и другие сходства с книжным сыщиком.
У инспектора тоже была своя сеть агентуры из мира криминала, чьими услугами он регулярно пользовался. Каминада вербовал их не только, чтобы получать информацию по тем, или иным преступлениям. Они учили его знаниям о повадках обитателей преступного мира и делились информацией о его особенностях. Джером настолько прокачал свои познания, что мог отличить вора по его походке. Полицейский нередко наряжался то рабочим, то пьяницей, то нищим, а то и "белым воротничком" и это всё, чтобы подобраться поближе к подозреваемому. Маскировался он так профессионально, что его не узнавали даже коллеги.
Но есть и другие сходства с книжным сыщиком.
У инспектора тоже была своя сеть агентуры из мира криминала, чьими услугами он регулярно пользовался. Каминада вербовал их не только, чтобы получать информацию по тем, или иным преступлениям. Они учили его знаниям о повадках обитателей преступного мира и делились информацией о его особенностях. Джером настолько прокачал свои познания, что мог отличить вора по его походке. Полицейский нередко наряжался то рабочим, то пьяницей, то нищим, а то и "белым воротничком" и это всё, чтобы подобраться поближе к подозреваемому. Маскировался он так профессионально, что его не узнавали даже коллеги.
У Каминады даже свой профессор Мориарти: матёрый преступник Боб Хорридж, который ненавидел сыщика. Полицейский как-то раз поймал его на банальной краже часов, что привело Боба в ярость, ведь он не прокалывался на более серьёзных преступлениях. Хорридж вышел из тюрьмы через 7 лет и положил всю жизнь, чтобы отомстить инспектору. 20 долгих лет длилось их противостояние и Хорриджу долгое время удавалось быть на шаг-два впереди полиции.
Но когда преступник застрелил двух офицеров Каминада выследил Боба в Ливерпуле и арестовал его, посадив в тюрьму пожизненно.
Но когда преступник застрелил двух офицеров Каминада выследил Боба в Ливерпуле и арестовал его, посадив в тюрьму пожизненно.
Ирэн Адлер
В жизни Каминады была и своя Ирэн Адлер. Барышня по имени Алисия Ормонд, которая в криминальном мире слыла чрезвычайно изворотливой мошенницей и воровкой.
У неё были прекрасные манеры, великолепное образование и она обожала роскошь. Каминада её выслеживал и даже задержал, но... влюбился в неё.
Через год в жизни Шерлока Холмса появилась Ирэн Адлер.
У неё были прекрасные манеры, великолепное образование и она обожала роскошь. Каминада её выслеживал и даже задержал, но... влюбился в неё.
Через год в жизни Шерлока Холмса появилась Ирэн Адлер.
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Метки: Жизнь интересное книги литература писатели творчество
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Это даже Королева мелкобритании признала
Я когда перечитывал уже в пост-юном возрасте, поймал себя на мысли, что Холмсу часто просто везёт. И его выводы - это просто совпадения, которые вполне могли бы в представленных в книге обстоятельствах иметь и другие объяснения и результаты. И кроме того, в реальности многие из его рассуждений не могут быть основанием для обвинения в суде, потому что не имеют вещественного обоснования и улик. А "рассуждения", даже очень умные и оригинальные - это не улика.