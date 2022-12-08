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Настоящий Шерлок Холмс

Настоящий Шерлок Холмс

Автор:
08 декабря 2022 19:43
Сообщество : Лига книголюбов
Метки: Жизнь   интересное   книги   литература   писатели   творчество   
1494
8
Главный герой книг Конан Дойла - гениальный и практически неубиваемый сверхчеловек. Таких не бывает... Или же всё-таки бывают?
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Метки: Жизнь   интересное   книги   литература   писатели   творчество   
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4  комментария
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12k
a_komolow 40 минут назад
Василий Ливанов - самый лучший Шерлок Холмс!
Это даже Королева мелкобритании признала
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6k
HUBLOT 11 минут назад
Ирэн Адлер списана не с Алисии Ормонд, а с Софьи Блювштейн
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29k
Ashabad Полчаса назад
Шерлок холмс не более чем литературный персонаж. Да, у него были прототипы, но в реальности такого человека как Шерлок Холмс не бывает.
Я когда перечитывал уже в пост-юном возрасте, поймал себя на мысли, что Холмсу часто просто везёт. И его выводы - это просто совпадения, которые вполне могли бы в представленных в книге обстоятельствах иметь и другие объяснения и результаты. И кроме того, в реальности многие из его рассуждений не могут быть основанием для обвинения в суде, потому что не имеют вещественного обоснования и улик. А "рассуждения", даже очень умные и оригинальные - это не улика.
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