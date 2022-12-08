Настоящий Шерлок Холмс

Поздние исследования выдвигают в качестве самого главного возможного прототипа Шерлока именно его. Он работал в Манчестере полицейским инспектором и был настоящей грозой преступников. Каминада прославился незадолго до выхода "Этюда в багровых тонах" и в его биографии есть даже пересечения с судьбой Холмса.

Но есть и другие сходства с книжным сыщиком.

У инспектора тоже была своя сеть агентуры из мира криминала, чьими услугами он регулярно пользовался. Каминада вербовал их не только, чтобы получать информацию по тем, или иным преступлениям. Они учили его знаниям о повадках обитателей преступного мира и делились информацией о его особенностях. Джером настолько прокачал свои познания, что мог отличить вора по его походке. Полицейский нередко наряжался то рабочим, то пьяницей, то нищим, а то и "белым воротничком" и это всё, чтобы подобраться поближе к подозреваемому. Маскировался он так профессионально, что его не узнавали даже коллеги.