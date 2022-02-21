Потрясающее фэнтези специально для Лиги книголюбов

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Зато есть книга о приключениях Бильбо. Эта книга не такая заумная, в ней нет уймы персонажей... Легко читается, есть огромный дракон, пьяные эльфы и волшебник. А если вам 12 лет, то вы будете в полном восторге от произведения. Впрочем, и сорокалетним не мешает прочитать роман "Хоббит, или туда и обратно".