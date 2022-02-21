Потрясающее фэнтези специально для Лиги книголюбов

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Это не топ "лучших" произведений в жанре фэнтези, но если вы смотрели "Властелина колец" или "Игру престолов", то обязательно прочитайте одну из книг в посте. Гарантированно, вам точно понравится! И ещё... в подборке нет "Властелина колец".
1.
"Хоббит, или Туда и обратно", Джон Рональд Руэл Толкиен
Зато есть книга о приключениях Бильбо. Эта книга не такая заумная, в ней нет уймы персонажей... Легко читается, есть огромный дракон, пьяные эльфы и волшебник. А если вам 12 лет, то вы будете в полном восторге от произведения. Впрочем, и сорокалетним не мешает прочитать роман "Хоббит, или туда и обратно".
2.
"Лабиринты Ехо", Макс Фрай
Потрясающие миры и лёгкий слог автора гарантируют прекрасный вечер. Ни слова больше! Если втянетесь с первой книги – вам невероятно повезло. Если нет – смотрите дальше.
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3.
"Ученик убийцы", Робин Хобб
Книга написано настолько живо и достоверно, что просто невозможно не сопереживать героям произведения.
4.
"Никогде", Нил Гейман
Книга в первую очередь ориентирована на подростков. Местами странная, местами с предсказуемыми сюжетными поворотами, но... уж точно интересная!
5.
"Пепел и сталь", Брендон Сандерсон
Проработанный мир, удивительная атмосфера и захватывающий сюжет. Написано легко... Нет "раскачки"... Именно такой и должны быть динамичные книги в жанре фэнтези.
6.
"Мор, ученик Смерти", Терри Пратчетт
У Терри Пратчетта, видимо, нет плохих книг... Ну или я просто таковых не читал. Если вы не знакомы с творчеством Терри Пратчетта, то очень советую начать с этой.
7.
"Гарри Поттер", Джоан Роулинг
По ссылке книга в перевод Спивак. Если есть книжка от Росмэна у кого-то из знакомых – возьмите её. Хотя бы не будет так резать слух. Что можно сказать о Гарри Поттере? Первая книга слегка наивная и очень детская. Но чем дальше, тем хлеще сюжет. Затягивает с первых страниц.
8.
"Ведьмак", Анджей Сапковский
Если вы не смотрели сериал, то... и не смотрите! Не портите себе впечатление. Возьмите лучше томик Анджея Сапковского. Вот где настоящее фэнтези!
9.
"Хроники Нарнии", Клайв Льюис
Удивительная сказка, созданная Клайвом Льюисом. Масштабная и очень интересная. Местами грустная, но в целом добрая. Читается на одном дыхании.
10.
Цикл "Песнь льда и пламени", Джордж Мартин
Книга ориентированна на взрослую аудиторию. Странная, а порой и просто жестокая. Но при этом и очень интересная. Если вам не жалко главных героев, то цикл "Песнь льда и пламени" – это точно для вас!
11.
"Приключения Конана-варвара", Роберт Говард
Классическое боевое фэнтези, в котором главному герою придётся очень много ходить... и сражаться. А потом опять бродить и снова сражаться. Но, знаете, Роберт Говард описал всё так, что невозможно не наслаждаться книгой.
12.
"Понедельник начинается в субботу", Аркадий и Борис Стругацкие
Я не знал, какую книгу братьев Стругацких добавить в эту подборку. Очень сложный субъективный выбор. Надеюсь, что вам произведение понравится так же сильно.
13.
Цикл "Молли Блэкуотер", Ник Перумов
Ник Перумов – настоящий мастер слова и гений фэнтезийных миров. Цикл "Молли Блэкуотер" представляет собой гремучую смесь киберпанка, фэнтези и щепотку научной фантастики.
14.
"Профессия: ведьма", Ольга Громыко
Книга ориентированна в первую очередь на подростков. Впрочем, и взрослому человеку не помешает немного романтики и отборных приключений. Ведь так?
15.
Надеюсь, что вы поделитесь в комментариях своими любимыми произведениями в жанре фэнтези.
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Гарри Поттер и рядом Песнь льда и пламени.. Очень шикарный произведения, но, на мой взгляд, явно не одного жанра.
ну и подборка так себе ИМХО