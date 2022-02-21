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Потрясающее фэнтези специально для Лиги книголюбов

Потрясающее фэнтези специально для Лиги книголюбов (14 фото)

Автор:
21 февраля 2022 09:32
Сообщество : Лига книголюбов
Метки: книги   литература   отличные книги   подборки книг   фэнтези   чтение   
933
14
Это не топ "лучших" произведений в жанре фэнтези, но если вы смотрели "Властелина колец" или "Игру престолов", то обязательно прочитайте одну из книг в посте. Гарантированно, вам точно понравится! И ещё... в подборке нет "Властелина колец".
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15.

Надеюсь, что вы поделитесь в комментариях своими любимыми произведениями в жанре фэнтези.

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Метки: книги   литература   отличные книги   подборки книг   фэнтези   чтение   
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3  комментария
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5k
tamin 39 минут назад
Автор, ты явно не читал эти книги. У тебя смесь чего-то с чем-то. Классика и ну...странный выбор. Мне кажется, это выборка робота по крайне странным критериям.
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3k
3BE3DA4ET 6 минут назад
Смешались в кучу: кони, люди..
Гарри Поттер и рядом Песнь льда и пламени.. Очень шикарный произведения, но, на мой взгляд, явно не одного жанра.
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15k
Booka1a Полчаса назад
автор - косяк... ничего, что "Черные Крылья" написал Эд Макдональд, а Рихальт Галхэрроу - это герой книги
ну и подборка так себе ИМХО
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