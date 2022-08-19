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Книги, которые можно прочитать за один присест, но запомнятся надолго

Книги, которые можно прочитать за один присест, но запомнятся надолго

Автор:
19 августа 2022 21:32
Сообщество : Лига книголюбов
Метки: классика   книга на вечер   книги   короткие произведения   литература   новые релизы   чтение   
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Далеко не все любят читать, ведь на некоторые произведения приходится тратить немало свободного времени, коего хватает далеко не у всех. Именно поэтому стоит обратить внимание на следующую подборку весьма коротких книг, большинство их которых можно осилить за один присест.

Всё, что может показаться интересным, от старой классики до относительно новых релизов.


И начнём с «Десяти дней в сумасшедшем доме» Нелли Блай.

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По сути, эта короткая книга состоит из сборника статей журналистки, которая, как понятно из названия, провела 10 дней в сумасшедшем доме, чтобы раскрыть коррумпированную систему приютов и рассказать об издевательствах над пациентами. Для этого ей пришлось притвориться умалишённой.

«Аргонавты» Мэгги Нельсон

Чем может оказаться интересной эта книга? Тем, что это поэтическая автобиография с философскими вкраплениями на тему «что такое семья». В основе сюжета история любви Нельсон и взаимоотношений в её браке, где один ребёнок приемный, а второй – рождённый.


«Гвенди и ее шкатулка» Стивена Кинга

Примерно за 2 часа чтения вам предстоит узнать, что может совершить маленькая девочка с миром, получив силу, способную всё уничтожить.


«Посторонний» Альбера Камю

На 120 страницах вы ознакомитесь с историей парня, который застрелил другого парня из-за того, что ему было слишком жарко. По крайней мере, он так говорит, но так ли было? Это и предстоит узнать в коротеньком романе.


Разумеется, невозможно обойтись без «Маленького принца» Антуана де Сент-Экзюпери.

Эта книга уж точно не нуждается в представлении. Её любят дети, но ещё сильнее любят взрослые, которые, перечитывая, раскрывают её для себя по-новому. Вероятно, большинство её читало и испытывает тёплые ностальгические чувства.


«Изгои» Сьюзан Элоизы Хинтон.

Сложно поверить, но роман был начат, когда писательнице было 15 лет, а закончен в 18. А сложно потому, что на 200 страницах ей удалось раскрыть такие темы как классовая принадлежность, групповое насилие, а также их влияния на подростков. Что ж, актуальность сохраняется и сегодня.


Ещё одна нетленная классика - «Скотный двор» Джорджа Оруэлла.

История о животных, решивших устроить переворот на ферме, написанная простым языком. Несмотря на то, что вышла она в 40-х, пародия на тоталитарный режим, которая так же не утратит свою актуальность.


«Голос монстра» Патрика Несса.

Книга, которую можно осилить за один вечер. Она рассказывает о мальчике, который пытается побороть последствия неизлечимого рака своей матери. А справиться с этим ему помогает приходящий ночью монстр, который вещает свои истории.


«Меловой человек» Си Джея Тюдора.

Смесь «Очень странных дел» и «Оно», уместившаяся на 300 страниц. Триллер рассказывается о 5-ти повзрослевших подростках, которым предстоит столкнуться с тем, от чего они бежали все свои долгие годы.


Ну и закончим весьма забавной книгой «Дом до свиданий и новые беспринцЫпные истории» Александра Цыпкина.

Это сборник лирическо-хулиганских рассказов, смешно и интересно поднимающих житейские темы. Их со сцены читали такие звёзды как Сергей Бурунов, Максим Виторган, Сергей Гармаш Константин Хабенский и многие другие российские знаменитости. Так что ознакомиться с этой книгой однозначно рекомендуем.


Стоит ли делать вторую часть?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: классика   книга на вечер   книги   короткие произведения   литература   новые релизы   чтение   
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1  комментарий
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Corvus Corax 19 минут назад
Пост для дебилов. Комиксы еще есть... Анна Каренина в трех страницах... Аффтар, они не читают! От слова вообще... Максимум чтения - соцсети...
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Антибиотик
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