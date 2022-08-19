Книги, которые можно прочитать за один присест, но запомнятся надолго

Смесь «Очень странных дел» и «Оно», уместившаяся на 300 страниц. Триллер рассказывается о 5-ти повзрослевших подростках, которым предстоит столкнуться с тем, от чего они бежали все свои долгие годы.

Ну и закончим весьма забавной книгой «Дом до свиданий и новые беспринцЫпные истории» Александра Цыпкина.