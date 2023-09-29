Криминальное чтиво на эту зиму

Приближается зима, а с ней вместе и долгие вечера. Можно посмотреть кино, можно пойти в гости к друзьям, в театр, а можно и усесться в уютном кресле, чтобы прочитать хорошую книгу.
Кто-то перечитывает классическую литературу, кто-то обращается к образовательной (или мотивационной) литературе, кто-то любит романы. Но для безопасного получения небольшой дозы адреналина можно попробовать почитать детективы. Предлагаю вспомнить хорошие книги про расследования и преступления, а в комментариях поделитесь вашими любимыми детективными книгами.
Роман Патриции Хайсмит рассказывает о том, насколько разным может быть человек, какие внезапные и необъяснимые поступки он может совершать. Книга читается легко, однако сюжет затягивает и оторваться от книги по-настоящему нелегко.
Серия про Рипли написана в пяти книгах, причём их называли и триллерами, и авантюрой, но всё-таки это детектив. За главным героем очень интересно наблюдать, отчасти потому, что Хайсмит его не анализирует и не оценивает.
Вечная классика про меланхоличного сыщика, созданного Артуром Конан Дойлем.
Центральной книгой принято считать "Собаку Баскервилей", где в холодных замках, в окружении трясины, происходят жуткие вещи, наводящие ужас на округу.
В лишней рекламе пара Холмс и Ватсон не нуждаются, но атмософера викторианской Англии - это то, что надо для осенних и зимних вечером. Прописанные персонажи, рассуждения, погони, толика английского юмора с присущей англичанам щепоткой безрассудства.
Книга Роберта Грейсмита выделяется из этого списка своей документальностью. Журналист и писатель Грейсмит всерьёз и долго занимался историей ужасного серийника, третировавшего США с 1966 по 1981 год.
Лучшие умы не только полиции, но и обывателей, пытались разгадать его записки, присылаемые в газеты и полицию после совершения преступлений. До сих пор точно неизвестно, кем же был тот проклятый "Зодиак".
Рене Брабазон Реймонд был чрезвычайно плодовитым писателем - на его счету почти 90 криминальных произведений. У него было несколько псевдонимов и самый известный - Джеймс Хэдли Чейз.
История руководителя правящей партии, который до донышка знает каждого из её участников. Все их секреты, все интимные подробности их жизней. Главный герой безошибочно выбирает стратегию, он просчитывает действия на несколько шагов вперёд ближе к цели.
Мастерская манипуляция, знание психологии - его сильные стороны, с помощью которых он нежно расчищает себе дорогу к власти.
Гиллиан Флинн написала книгу, по которой сняли нашумевший одноимённый фильм, где блестяще сыграла Розамунд Пайк.
История начинается с того, что в день пятой годовщины свадьбы из дома пропадает Эми. Все указывает на похищение, весь город, где живёт пара, разыскивает её, несчастную женщину, все сочувствуют мужу, убитому горем.
Всё кажется очевидным, пока полиция не находит дневник Эми.
И вот вопрос: ты изначально выбрал себе чудовище? Или же создал его?
История написанная Агатой Кристи вся состоит из подозрений, загадок, пугающих моментов. Классическая книга в жанре детектива, где практически невозможно догадаться кто же стоит за всем. Финал несомненно удивит: в который раз читатель поразится тому, насколько загадочна человеческая душа.
Особняк на острове. Десять незнакомцев. И всё это внутри весьма и весьма странных предлагаемых обстоятельств.
Это действительно одно из самых великих произведений в жанре и занимает пятое место среди бестселлеров мировой литературы.
Дафна де Мюрье написала непредсказуемый триллер, где события кружатся калейдоскопом, а эффект присутствия просто безупречен. Все секреты откроются лишь в финале и они будут внезапны. При этом повествование довольно неторопливо, что создаёт осеннее меланхоличное настроение.
Если вы хотите романтики - пожалуйста, де Мюрье позаботилась и об этом. Внутренний монолог главной героини попадает в читателя, в её размышлениях легко можно узнать себя полностью или же отчасти.
Старушка Агата Кристи написала одно из своих лучших произведений. Возможно, если вы до этого никогда не обращались к детективному жанру, то стоит начать именно с этой книги. Будет очень трудно закрыть её на середине и пойти заниматься другими делами.
Повествование загадочное, а герои прописаны просто филигранно.
Источник:
- Жуткие сказки из нашего детства
- Героини мировой литературы, с которыми бы не хотелось общаться в реальности
- Прототипы литературных героев
- Краткость - сестра таланта: литературные шедевры в несколько строк
- Настоящий Шерлок Холмс