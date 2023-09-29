Криминальное чтиво на эту зиму

Рене Брабазон Реймонд был чрезвычайно плодовитым писателем - на его счету почти 90 криминальных произведений. У него было несколько псевдонимов и самый известный - Джеймс Хэдли Чейз.

История руководителя правящей партии, который до донышка знает каждого из её участников. Все их секреты, все интимные подробности их жизней. Главный герой безошибочно выбирает стратегию, он просчитывает действия на несколько шагов вперёд ближе к цели.

Мастерская манипуляция, знание психологии - его сильные стороны, с помощью которых он нежно расчищает себе дорогу к власти.



