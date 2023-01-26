Прототипы литературных героев

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Писатели - это художники человеческих душ. Они хватают от каждого человека, встреченного им на пути какие-то особенности: странную привычку, черты лица, черты характера. И получается как у Гоголя: "Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазарыча, да, пожалуй, прибавить к этому ещё дородности Ивана Павловича..."
Но есть в литературе персонажи, которые были практически полностью списаны с одного человека. Интересные и примечательные личности, истории которых заслуживали того, чтобы быть увековеченными в мировой литературе. Пусть даже и частично.
Питер Пэн
Когда Джеймс Мэтью Барри познакомился с семьёй Артура и Сильвии Дэвис, он уже был известным драматургом. Своего самого известного персонажа Питер Пэна он списал с сына Дэвисов - Майкла.
Питер был ровесником мальчика и обладал такими же чертами и ему даже ночные кошмары снились. Интересно, что скульптура Питера Пэна в Кенсингтонском саду слеплена именно с Майкла. А сама сказка была посвящена старшему брату Барри, Дэвиду, который умер ещё до своего четырнадцатилетия и остался в памяти своих родных вечно юным мальчиком.
Питер был ровесником мальчика и обладал такими же чертами и ему даже ночные кошмары снились. Интересно, что скульптура Питера Пэна в Кенсингтонском саду слеплена именно с Майкла. А сама сказка была посвящена старшему брату Барри, Дэвиду, который умер ещё до своего четырнадцатилетия и остался в памяти своих родных вечно юным мальчиком.
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Джеймс Бонд
Утончённый мужчина, с высокими титулами, непременно женатый на, как минимум, принцессе и склонный ко всяким опасным приключениям. Вот таким и был принц Бернард Ван Липпе-Бистерфельд.
Английский разведчик Ян Флеминг написал серию книг про Джеймса Бонда и первая - "Казино Рояль" - увидела свет в 1953 году. Как раз через несколько лет, после того как Флеминг был уполномочен следить за принцем, который перешёл из немецкой службы в английскую разведку.
Принюхавшись друг к другу, двое разведчиков отбросили взаимные подозрения и стали крепкими друзьями. Благодаря Бернарду Бонд (Джеймс Бонд!) стал всегда заказывать "водку-мартини", приговаривая "взболтать, а не размешивать" и ту самую характерную привычку представляться: "Бернард, принц Бернард".
Английский разведчик Ян Флеминг написал серию книг про Джеймса Бонда и первая - "Казино Рояль" - увидела свет в 1953 году. Как раз через несколько лет, после того как Флеминг был уполномочен следить за принцем, который перешёл из немецкой службы в английскую разведку.
Принюхавшись друг к другу, двое разведчиков отбросили взаимные подозрения и стали крепкими друзьями. Благодаря Бернарду Бонд (Джеймс Бонд!) стал всегда заказывать "водку-мартини", приговаривая "взболтать, а не размешивать" и ту самую характерную привычку представляться: "Бернард, принц Бернард".
Шерлок Холмс
Прототипов было несколько, но основным считают врача Джозефа Белла, который преподавал у Конана Дойля. Автор приписывал много качеств врача своему неугомонному сыщику и писал в своей автобиографии: "Я вспоминал о моем старом учителе Джо Белле, его орлином профиле, его пытливом уме и невероятном навыке догадываться обо всех деталях. Если бы он был детективом, он бы точно превратил это потрясающее, но неорганизованное дело во что-то, скорее похожее на точную науку".
Белл всегда призывал использовать дедуктивные методы и подтверждал слова делом, когда по внешнему виду пациента мог понять род его занятий, биографию, привычки, а порой и диагноз.
Белл всегда призывал использовать дедуктивные методы и подтверждал слова делом, когда по внешнему виду пациента мог понять род его занятий, биографию, привычки, а порой и диагноз.
Профессор Преображенский
Французский хирург русско-еврейского происхождения Самуил Абрамович Воронов, который в начале 20 века пересаживал железы обезьян человеку для омоложения организма. И совершенно легально! Его эксперименты вызвали бурю обсуждений в европейской медицине и не зря - результаты первых операций были ошеломительны.
Газеты писали, что дети с умственными отклонениями становились здоровыми и в народе даже ходила песенка Monkey-Doodle-Doo: "Если ты стар для танцев - поставь себе железу обезьяны".
Воронов описывал в своих работах, что в результате лечения у пациентов улучшалась память, зрение, они становились бодрее, веселее и у них налаживалась сексуальная жизнь. Тысячи людей прошли лечение по его системе, для чего даже открыл во французской Ривьере обезьяний питомник.
Вот только через определённое время все пациенты начинали чувствовать себя хуже. Воронова обвинили в шарлатанстве и он был исключен из европейской науки аж до 1990-х, когда его работы снова начали обсуждать в научном мире.
Газеты писали, что дети с умственными отклонениями становились здоровыми и в народе даже ходила песенка Monkey-Doodle-Doo: "Если ты стар для танцев - поставь себе железу обезьяны".
Воронов описывал в своих работах, что в результате лечения у пациентов улучшалась память, зрение, они становились бодрее, веселее и у них налаживалась сексуальная жизнь. Тысячи людей прошли лечение по его системе, для чего даже открыл во французской Ривьере обезьяний питомник.
Вот только через определённое время все пациенты начинали чувствовать себя хуже. Воронова обвинили в шарлатанстве и он был исключен из европейской науки аж до 1990-х, когда его работы снова начали обсуждать в научном мире.
Лолита
Биограф Владимира Набокова Брайан Бойд сообщал, что во время написания одного из самых известных и скандальных своих произведений, он часто изучал в газетах раздел криминалистики и изучал новости о насилии и убийствах.
Внимание Набокова привлекла история Франка Лассаля и Салли Хорнер (1948 год). Мужчина средних лет похитил 15-летнюю Салли Хорнер из Нью-Джерси и держал её при себе почти два года, пока девушку не нашли в южнокалифорнийском мотеле. Лассаль, также как и Гумберт Гумберт, выдавал девочку за свою дочь. Набоков даже в "Лолите" это упомянул в размышлениях главного героя: "Сделал ли я с Долли то же самое, что Франк Ласалль, пятидесятилетний механик, сделал с одиннадцатилетней Салли Хорнер в 48-м?"
Внимание Набокова привлекла история Франка Лассаля и Салли Хорнер (1948 год). Мужчина средних лет похитил 15-летнюю Салли Хорнер из Нью-Джерси и держал её при себе почти два года, пока девушку не нашли в южнокалифорнийском мотеле. Лассаль, также как и Гумберт Гумберт, выдавал девочку за свою дочь. Набоков даже в "Лолите" это упомянул в размышлениях главного героя: "Сделал ли я с Долли то же самое, что Франк Ласалль, пятидесятилетний механик, сделал с одиннадцатилетней Салли Хорнер в 48-м?"
Карлсон
История создания Карлсона - одна из самых невероятных и противоречивых.
Не исключено, что его прототипом стал Герман Геринг. Родственники Линдгрен эту теорию, конечно же, опровергают, но она до сих пор жива и активно обсуждается.
Астрид и Герман познакомились в двадцатые годы, где мужчина устраивал в Швеции авиашоу. Геринг в те года был "в расцвете сил", после Первой мировой стал известным лётчиком-асом, с выдающейся харизмой и недюжинным, по словам очевидцев, аппетитом.
Тот самый моторчик на спине Карлсона часто интерпретируют как отсылку к профессии Геринга - лётчик. Возможным подтверждением этой аналогии можно взять факт того, что некоторое время Астрид Линдгрен поддерживала идеи национал-социалистической партии Швеции.
Книги о Карлсоне вышли уже после войны, в 1955 году, поэтому голосовать за прямую аналогию эти героев было бы, по меньше мере, странно, но не исключено, что выразительный образ Геринга всё-таки оказал влияние на образ "привидения с мотором".
Не исключено, что его прототипом стал Герман Геринг. Родственники Линдгрен эту теорию, конечно же, опровергают, но она до сих пор жива и активно обсуждается.
Астрид и Герман познакомились в двадцатые годы, где мужчина устраивал в Швеции авиашоу. Геринг в те года был "в расцвете сил", после Первой мировой стал известным лётчиком-асом, с выдающейся харизмой и недюжинным, по словам очевидцев, аппетитом.
Тот самый моторчик на спине Карлсона часто интерпретируют как отсылку к профессии Геринга - лётчик. Возможным подтверждением этой аналогии можно взять факт того, что некоторое время Астрид Линдгрен поддерживала идеи национал-социалистической партии Швеции.
Книги о Карлсоне вышли уже после войны, в 1955 году, поэтому голосовать за прямую аналогию эти героев было бы, по меньше мере, странно, но не исключено, что выразительный образ Геринга всё-таки оказал влияние на образ "привидения с мотором".
Алиса
Льюис Кэррол как-то раз решил прогуляться с дочерьми вице-канцлера Генри Лиделла, среди которых была и Алиса Лиделл. Дети просили его придумывать всякие рассказы и Кэррол не только сочинил волшебную сказку, но и придумал к ней продолжение.
Через два года писатель подарил юной Алисе рукопись, где было четыре главы и прикреплённая фотография самой Алисы, когда ей было семь лет. Называлась рукопись: "Рождественский подарок дорогой девочке в память о летнем дне".
Через два года писатель подарил юной Алисе рукопись, где было четыре главы и прикреплённая фотография самой Алисы, когда ей было семь лет. Называлась рукопись: "Рождественский подарок дорогой девочке в память о летнем дне".
Дориан Грей
Протеже и друг Оскара Уайльда Джон Грей обладал внешностью красивого пятнадцатилетнего юноши и был склонен к разврату и порочным слабостям. Джон, чтобы выделиться из толпы, предпочитал называть себя Дорианом.
Но как только о нём узнали, то репортёры тут же сунули свой нос в личную жизнь Оскара: в статьях их называли любовником, причём самым томным и дерзким из всех, что у него были. Грей в ярости подал в суд на СМИ и добился извинений от редакции. После этого дружба Оскара с Джоном постепенно сошла на нет.
Интересно, что вскоре после этого Грей встретил своего спутника жизни, они вместе приняли католичество, а потом Грей и вовсе стал священником в церкви Святого Патрика в Эдинбурге.
Но как только о нём узнали, то репортёры тут же сунули свой нос в личную жизнь Оскара: в статьях их называли любовником, причём самым томным и дерзким из всех, что у него были. Грей в ярости подал в суд на СМИ и добился извинений от редакции. После этого дружба Оскара с Джоном постепенно сошла на нет.
Интересно, что вскоре после этого Грей встретил своего спутника жизни, они вместе приняли католичество, а потом Грей и вовсе стал священником в церкви Святого Патрика в Эдинбурге.
Карабас-Барабас
У Алексея Толстого не было цели написать отдельное произведение - он просто переписал "Пиноккио" русским языком. Но в итоге получилось абсолютно самостоятельное произведение, где есть чёткие аналогии с современными ему деятелями культуры.
Так как Толстой не признавал театр Мейерхольда, то ему, конечно же, досталась роль антагониста Карабаса-Барабаса. Аналогию можно увидеть даже в имени: Карабас - это маркиз Карабас из одной из сказок Перро, а Барабас - от итальянского "мошенник" - "бараба".
У Мейерхольда была помощник под вычурным псевдонимом Вольдемар Люсциниус - ему выпала роль Дуремара.
Так как Толстой не признавал театр Мейерхольда, то ему, конечно же, досталась роль антагониста Карабаса-Барабаса. Аналогию можно увидеть даже в имени: Карабас - это маркиз Карабас из одной из сказок Перро, а Барабас - от итальянского "мошенник" - "бараба".
У Мейерхольда была помощник под вычурным псевдонимом Вольдемар Люсциниус - ему выпала роль Дуремара.
Остап Бендер
Прототип весёлого проныры в свои 80 лет стал скромным проводником поезда "Москва-Ташкент". В жизни его звали Осип Шор, родился он в Одессе и уже будучи студентом проворачивал свои аферы.
Когда он возвращался из Петрограда, где год учился в знаменитой Техноложке, Шор, у которого не было ни профессии, ни денег, представлялся то членом антисоветской партии, то шахматным гроссмейтером, то художником.
Благодаря своим трюкам он смог наконец добраться до Одессы, где уже устроился работать в уголовный розыск и преданно стоял на борьбе с местными бандитами. Именно отсюда такой пиетет Бендера к Уголовному кодексу.
Когда он возвращался из Петрограда, где год учился в знаменитой Техноложке, Шор, у которого не было ни профессии, ни денег, представлялся то членом антисоветской партии, то шахматным гроссмейтером, то художником.
Благодаря своим трюкам он смог наконец добраться до Одессы, где уже устроился работать в уголовный розыск и преданно стоял на борьбе с местными бандитами. Именно отсюда такой пиетет Бендера к Уголовному кодексу.
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