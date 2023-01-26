Прототипы литературных героев

История создания Карлсона - одна из самых невероятных и противоречивых.

Не исключено, что его прототипом стал Герман Геринг. Родственники Линдгрен эту теорию, конечно же, опровергают, но она до сих пор жива и активно обсуждается.

Астрид и Герман познакомились в двадцатые годы, где мужчина устраивал в Швеции авиашоу. Геринг в те года был "в расцвете сил", после Первой мировой стал известным лётчиком-асом, с выдающейся харизмой и недюжинным, по словам очевидцев, аппетитом.

Тот самый моторчик на спине Карлсона часто интерпретируют как отсылку к профессии Геринга - лётчик. Возможным подтверждением этой аналогии можно взять факт того, что некоторое время Астрид Линдгрен поддерживала идеи национал-социалистической партии Швеции.

Книги о Карлсоне вышли уже после войны, в 1955 году, поэтому голосовать за прямую аналогию эти героев было бы, по меньше мере, странно, но не исключено, что выразительный образ Геринга всё-таки оказал влияние на образ "привидения с мотором".