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Прототипы литературных героев

Прототипы литературных героев

Автор:
26 января 2023 22:22
Сообщество : Лига книголюбов
Метки: Жизнь   биография   интересное   книги   литература   писатели   подборки   факты   
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Писатели - это художники человеческих душ. Они хватают от каждого человека, встреченного им на пути какие-то особенности: странную привычку, черты лица, черты характера. И получается как у Гоголя: "Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазарыча, да, пожалуй, прибавить к этому ещё дородности Ивана Павловича..."
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Метки: Жизнь   биография   интересное   книги   литература   писатели   подборки   факты   
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