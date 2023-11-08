Как уже было сказано, большое влияние на формирование древнерусской литературы оказало появление письменности. Письмо было необходимо во всех сферах древней страны – государственной, общественной, юридической. Рождение кириллицы открыло новые возможности для создания оригинальной русской литературы и появлению новых жанров.

Литература Древней Руси интересовала таких исследователей, как Д. С Лихачев, Б. А. Рыбаков, А. А Шахматов. Они пришли к выводу, что ответ на вопрос, когда возникла литература Древней Руси, нужно искать в первых памятниках книжности.

В X веке в нашей стране появились первые произведения, переведенные с греческого языка. Это были богослужебные книги. В тот период параллельно началось формирование и других жанров – сказания, былины. Через сто лет, уже в XI веке начали создаваться литературные произведения, в которых описывались такие события, как принятие христианства древними русичами. XII век подарил нашей стране еще один жанр - агиаграфию (житие святых).

Древнерусские литературные жанры значительно отличаются от современных произведений. Перечислим жанры древнего государства:

Летопись – произведение знакомит читателей с историческими событиями по годам. Этот памятник относится к хроникам древней Греции.

Поучение – духовное завещание отца сыну.

Житие – описание жизни русских святых.

Хождение – памятник литературы описывает путешествия странников.

Повесть военных дел – описываются битвы, успехи и неудачи князей русских земель.

Слово – жанр красноречия, торжественная проповедь.

Знакомясь с литературными произведениями Древней Руси, читатели без особого труда смогут отличить их от современных произведений. Отсутствие подробностей в описании внешности героев, окружающей их обстановки, безликость, неискренние монологи, отвлеченные рассуждения – все это характерно для древнерусской литературы.

Государство Древняя Русь прославилась во всем мире своей интересной архитектурой, живописью и литературой, хотя многие западные ученые называли культуру древних русичей – «культурой великого молчания». В наше время происходит открытие древнерусской музыки и литературы, которая для западного обывателя более трудна для понимания и восприятия, но, тем не менее, очень интересна.

Многовековая литература Древней Руси имеет свою классику, много произведений, такие как, «Слово о полку Игореве» и пр., можно назвать классическими. Они известны во всем мире, и каждый образованный человек хорошо с ними знаком. Именно древнерусская литература стала прародительницей новой культуры, литературы, возникшей уже в XVIII – XX веках.