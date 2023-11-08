История развития и формирование древнерусской литературы довольно интересна. Можно сказать, что с возникновением Киевской Руси, как единого государства, появилась древнерусская литература. В то время по размерам и значению она заняла лидирующее место в Европе. Постараемся ответить на этот вопрос - когда же возникла древнерусская литература.
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Общее определение
Так что такое древнерусская литература (русская средневековая или древняя восточнославянская)? Это понятие включает в себя все письменные произведения, которые были созданы на территории Киевской, а затем Московской Руси в период с XI по XVII век.
Древнерусская литература является общей для славянских народов – русских, украинцев и белорусов. По мнению некоторых литературоведов, древний период отечественной словесности заканчивается в 1237 году, в период нашествия орды Батыя.
Другие считают, что этот период продолжается еще четыре века и завершается переходом в эпоху возрождения Московского государства. Так или иначе, наши предки в тот сложный для них период подошли к тому, что фольклорные произведения перестали их удовлетворять и требовались новые жанры.
Литература Древней Руси развивалась медленно. За VII веков существования древнерусской литературы родилось всего несколько произведений. Это объяснялось тем, что книги переписывались от руки, экземпляры не тиражировались, а население древней страны не знало грамоты.
Когда возникла древнерусская литература
Предположительно она начинает свое формирование в XI веке. Хотя точного ответа на этот вопрос нет. Возникновение книжности на Руси связывают с двумя событиями:
- С братьями монахами Кириллом и Мефодием - появившись на Руси, они создали азбуку – глаголица, позже кириллица. С помощью азбуки русские люди стали переводить богослужебные и христианские тексты Византийской империи.
- Крещением Руси – наши предки начали тесно общаться с братьями по вере – греками. Их относили к мудрым и знающим людям.
Во времена набегов монголо-татар большое количество памятников древнерусской книжности было уничтожено в многочисленных пожарах.
Одним из распространенных жанров древнерусской литературы является летопись. Самой древней летописью считается «Повесть временных лет», созданная в XII году монахом Киево-Печерской лавры Нестером.
Самые известные книжные памятники
Древнерусские книжные памятники – это произведения высокого литературного мастерства. Они создавались людьми, которые не могли даже представить, что пройдут века, и их книжные летописи потомки будут внимательно изучать и знакомиться с историей древнего государства. К числу выдающихся древнерусских памятников литературы относятся:
- «Повесть временных лет» - автор Нестор-летописец, древний старец описывает период правления князей их окружение, церковных иерархов с библейских времен до 1117 года.
- «Сказание о Глебе и Борисе» - автор произведения неизвестен. В летописи рассказывается об убиенных князях Борисе и Глебе сыновей киевского князя Владимира Святославовича.
- Эпос «Слово о полку Игореве» - неизвестный древний автор рассказал в произведении о провальном походе русского князя Игоря против половцев в 1185 году.
- Памятник литературы «Житие Сергия Радонежского» - произведение было написано Епифанием Премудрым.
- Героический эпос «Летописная повесть о Куликовской битве» - древний памятник русской литературы знакомит читателя со знаковым событием для государства.
- «Поучение своим детям Владимира Мономаха» - Русь может гордиться одним из замечательных памятников литературы. Произведение было извлечено из Лаврентьевской летописи.
Все эти и другие произведения древнерусской литературы интересны историкам, литературоведам и всем тем, кто изучает историю и литературу родного государства.
Хронология и жанры
Как уже было сказано, большое влияние на формирование древнерусской литературы оказало появление письменности. Письмо было необходимо во всех сферах древней страны – государственной, общественной, юридической. Рождение кириллицы открыло новые возможности для создания оригинальной русской литературы и появлению новых жанров.
Литература Древней Руси интересовала таких исследователей, как Д. С Лихачев, Б. А. Рыбаков, А. А Шахматов. Они пришли к выводу, что ответ на вопрос, когда возникла литература Древней Руси, нужно искать в первых памятниках книжности.
В X веке в нашей стране появились первые произведения, переведенные с греческого языка. Это были богослужебные книги. В тот период параллельно началось формирование и других жанров – сказания, былины. Через сто лет, уже в XI веке начали создаваться литературные произведения, в которых описывались такие события, как принятие христианства древними русичами. XII век подарил нашей стране еще один жанр - агиаграфию (житие святых).
Древнерусские литературные жанры значительно отличаются от современных произведений. Перечислим жанры древнего государства:
- Летопись – произведение знакомит читателей с историческими событиями по годам. Этот памятник относится к хроникам древней Греции.
- Поучение – духовное завещание отца сыну.
- Житие – описание жизни русских святых.
- Хождение – памятник литературы описывает путешествия странников.
- Повесть военных дел – описываются битвы, успехи и неудачи князей русских земель.
- Слово – жанр красноречия, торжественная проповедь.
Знакомясь с литературными произведениями Древней Руси, читатели без особого труда смогут отличить их от современных произведений. Отсутствие подробностей в описании внешности героев, окружающей их обстановки, безликость, неискренние монологи, отвлеченные рассуждения – все это характерно для древнерусской литературы.
Государство Древняя Русь прославилась во всем мире своей интересной архитектурой, живописью и литературой, хотя многие западные ученые называли культуру древних русичей – «культурой великого молчания». В наше время происходит открытие древнерусской музыки и литературы, которая для западного обывателя более трудна для понимания и восприятия, но, тем не менее, очень интересна.
Многовековая литература Древней Руси имеет свою классику, много произведений, такие как, «Слово о полку Игореве» и пр., можно назвать классическими. Они известны во всем мире, и каждый образованный человек хорошо с ними знаком. Именно древнерусская литература стала прародительницей новой культуры, литературы, возникшей уже в XVIII – XX веках.
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