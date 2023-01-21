Бабуля-маньякуля: история неунывающей чёрной вдовы Нэнни Досс

Иногда смотришь на человека и ощущаешь от него такую тёплую энергетику, что кажется, будто он и мухи не обидит. Таковой была и Нэнни. Но только внешне.
Эта совершенно очаровательная дама выглядит так, словно была рождена, чтобы крахмалить занавески, печь пирожки и любить своих детей и весь мир.
Она действительно был натурой увлекающейся и ищущей истинную любовь. Что не помешало Нэнни совершить в течение 30 лет как минимум дюжину убийств.
Впоследствии пресса дала ей прозвища одно другого хлёстче: «весёлая чёрная вдова», «убийца одиноких сердец», «леди Синяя Борода». Но рекорды по популярности побила «хихикающая бабуля Нэнни». В суде она постоянно хихикала, словно не с людьми расправилась, а совершила нечто в крайней степени забавное.
Девочка появилась на свет в Алабаме, в многодетной фермерской семье. Контроля за детьми особо не было, школу они посещали не слишком усердно. И Нэн Хейзел научилась только немного читать и писать. Что не помешало ей в 16 лет выйти замуж и родить четыре дочери. Правда, две девочки умерли, предположительно отравились. Начало века, высокая детская смертность. Это особо никого не удивило. Но вскоре после похорон супруг Чарли подал на развод и исчез в неизвестном направлении, забрав старшую дочь. Малышка Флорина осталась с матерью.
Одиночество претило Нэн, и она незамедлительно занялась устройством личной жизни. Вскоре она по объявлению в газете нашла второго мужа Фрэнка. Брак с обычным работягой продлился парадоксально долго, целых 16 лет.
Периодически мать навещала старшая дочь Мэлвина, которая уже обзавелась собственными детишками. Бабуля любила возиться с внуками. И тем страшнее было Мэлвине осознать и принять их смерть, когда она оставила малышей под присмотром Нэн и ненадолго отлучилась, а по прибытии увидела детей мёртвыми. Малышей похоронили, безутешной женщине принесли соболезнования.
Отношения с Фрэнком к тому времени почти разладились: мужчина сильно злоупотреблял спиртным. Поэтому никого особенно не удивила смерть алкоголика.
Нэнни не переносила одиночества и взялась за поиски кандидата в мужья привычным способом, через объявления в газете. Арли Лэннинг немолодой невесте понравился, и спустя 3 дня после знакомства они поженились. Но мужчина снова оказался алкоголиком, и новоиспечённая жена стала аккуратно и методично его травить, подсыпая в спиртное яд. Вскоре Арли отправился вслед за Фрэнком, а безутешная вдова снова принимала соболезнования.
В поисках следующего супруга вдовушка отправилась в службу знакомств. Спиртное нового мужа не интересовало, но он оказался ходоком, начал гулять. И подписал тем самым себе смертный приговор.
Вскоре пожилая мать женщины сломала ногу. И чтобы избавить себя от трудов по уходу за больной, Нэн отправила несчастную вслед за четвёртым мужем. Приехавшая на похороны сестра некстати заметила, что слишком уж много смертей окружает Нэнни. И отбыла на тот свет уже на следующий день.
В 1953 году она вышла замуж в пятый и последний раз. Избранником роковой вдовы стал священник Сэмюэль Досс, семья которого погибла во время стихийного бедствия. Казалось, вот оно счастье: Сэм не пил, не таскался по бабам. Но был довольно требовательным и строгим в плане быта. Как-то супруги поссорились из-за чрезмерного увлечения жены бульварными романчиками, которые та обожала и глотала пачками. В сердцах Сэм обозвал её злобной лентяйкой. И зря: уже не следующий день несчастный загремел в больницу с тяжёлым отравлением. Крепкий организм и своевременная медицинская помощь помогли ему выжить. Но спустя два дня после возвращения домой его тоже не стало.
И тут удача покинула Досс. Лечащего врача скончавшегося заинтересовала смерть пациента. Слишком уж она казалась алогичной и подозрительной. И доктор настоял на вскрытии. Оно показало наличие в организме покойного убойной дозы мышьяка.
Нэн заключили под стражу и предъявили обвинения и в убийстве других родственников. После эксгумации всех тел было установлено, что они погибли из-за отравления крысиным ядом. Вдова призналась в убийстве четырёх мужей, но брать на себя эпизоды с матерью, сестрой, дочерьми и внуками отказалась. А свои действия объяснила детской травмой: ударилась головой в 7 лет при аварии на железной дороге. И с тех пор её мучили обмороки, депрессивные состояния и приступы немотивированной злобы.
В ходе допросов, следственных экспериментов и даже на суде женщина вела себя странно: хихикала, забавлялась и откровенно ржала, когда описывала убийства мужей. Признать вину весёлая вдова отказалась. Естественно, не шло речи и о раскаянии. В результате суд признал дамочку виновной в 12 убийствах и приговорил к пожизненному заключению. Наказание «хихикающая бабушка» не отбыла: в 1964 году, спустя 10 лет после вынесения приговора, она умерла в палате тюремной больницы от лейкемии, немного не дожив до 60-летия.
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