Бабуля-маньякуля: история неунывающей чёрной вдовы Нэнни Досс

Эта совершенно очаровательная дама выглядит так, словно была рождена, чтобы крахмалить занавески, печь пирожки и любить своих детей и весь мир.

Она действительно был натурой увлекающейся и ищущей истинную любовь. Что не помешало Нэнни совершить в течение 30 лет как минимум дюжину убийств.

Впоследствии пресса дала ей прозвища одно другого хлёстче: «весёлая чёрная вдова», «убийца одиноких сердец», «леди Синяя Борода». Но рекорды по популярности побила «хихикающая бабуля Нэнни». В суде она постоянно хихикала, словно не с людьми расправилась, а совершила нечто в крайней степени забавное.