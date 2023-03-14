Палач для лебедя: история о безумной няне

За расследование взялись с энтузиазмом, ведь речь шла о подростке. Надо сказать, что в свои 15 лет девочка была очень выразительной, изящной, яркой. Увлекалась танцами и пользовалась авторитетом среди сверстников.

При этом сама няня была противоположностью своей подопечной: имела множество комплексов, была недовольна своей внешностью и почти не имела друзей. К тому же страдала эпилептическими припадками.

Во время работы у Барберов Робертсон завладела странная привязанность к старшей подопечной. Почти болезненная зависимость.