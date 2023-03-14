Палач для лебедя: история о безумной няне

Работа няней – обычное дело для молодёжи. Но совершенно рядовой случай и выбор семьи Барбер стал для них роковым.
Кэролайн Рид Робертсон – 19-летняя особа устроилась подрабатывать няней в семейство из Мельбурна в 1996 году. Подопечные были уже вполне взрослыми – девочки 7 и 14 лет, Рэйчел и Эмили. С няней они поладили, и всё шло своим чередом. Пока однажды по дороге из школы старшая дочь Барберов не пропала.
За расследование взялись с энтузиазмом, ведь речь шла о подростке. Надо сказать, что в свои 15 лет девочка была очень выразительной, изящной, яркой. Увлекалась танцами и пользовалась авторитетом среди сверстников.
При этом сама няня была противоположностью своей подопечной: имела множество комплексов, была недовольна своей внешностью и почти не имела друзей. К тому же страдала эпилептическими припадками.
Во время работы у Барберов Робертсон завладела странная привязанность к старшей подопечной. Почти болезненная зависимость.
В последний день зимы 1999 года Кэролайн связалась с Рэйчел и сказала, что есть отличный способ быстро заработать денег. Нужно принять участие в социологическом опросе для подростков. Но только исследование проводится в строгой секретности. И о нём ничего нельзя никому говорить.
На следующий день девушка после школы отправилась к няне домой. Рэйчел знала, что Кэролайн увлекалась духовными практиками, поэтому не удивилась предложению немного помедитировать и расслабиться перед началом опроса. Девочка закрыла глаза. В это время Робертсон набросила на шею подростка шнур от телефона и затягивала до тех пор, пока несчастная не перестала дышать.
После чего вызвала такси и вывезла тело на участок, где семья хоронила домашних питомцев. Водителю объяснила, что в свёртке скульптура для сада, которую нужно вывезти на участок.
Полиция уже развернула масштабные поиски. Был зафиксирован звонок от Кэролайн накануне исчезновения девочки. А свидетели, видевшие Рэйчел в день её пропажи, подтвердили, что на остановке трамвая её встретила женщина, похожая внешне на няню.
Робертсон в это время взяла больничный и не показывалась на работе. Когда полицейским в очередной раз не открыли дверь, они взломали её и вошли в квартиру Кэролайн. Женщина лежала на полу спальни. Она недавно перенесла припадок, видимо, на почве стресса. Хотя сложно говорить о его уровне, поскольку позднее в дневнике Робертсон обнаружатся записи следующего содержания:
Положить тело в ковер и вывезти.
Вторник: оформить кредит в банке.
Тщательно убрать дом и почистить ковер.
То есть убийство школьницы было не спонтанным. А тщательно спланированным. И все действия, которые убийца методично записывала, были тому подтверждением.
Встречались в дневниках и описания девочки, свидетельствующие о странном отношении к Рэйчел:
Поразительно привлекательное тело танцовщицы. Очень чистая светлая кожа, гипнотические зелёные глаза, крашеные волосы разных цветов.
Рядом с бессознательной Робертсон лежало свидетельство о рождении на имя Рэйчел Барбер и банковская выписка, подтверждающая поступление на счёт Кэролайн кредитных средств в размере 10 тыс. долларов. Одержимость и зависть к успешной, перспективной и красивой девочке оказались так велики, что няня решила в буквальном смысле стать Рэйчел, сбежать с деньгами и жить по документам Барбер.
Во время обвинительной речи очень точно состояние Робертсон охарактеризовал психиатр: «Она пыталась волшебным образом заново обрести себя в образе Барбер». Экспертиза показала психическое расстройство, и женщину сочли опасной для общества. Особенно для тех, кому не посчастливится стать объектом внимания полубезумной Робертсон.
В 2000 году убийца была приговорена к 20-летнему сроку лишения свободы. Вышла по УДО через 15 лет, не продемонстрировав ни доли раскаяния в совершённом. Семья Рэйчел наконец-то смогла найти в себе силы простить убийцу. Которая за годы в заключении настолько тщательно над собой поработала (вес, фигура, цвет волос), что действительно стала внешне походить на объект своей одержимости.
История нашла отклик в обществе. Ей посвятили множество статей и книг, а кульминацией стал фильм 2009 года «В её шкуре» с Рут Брэдли и Кейт Белл в главных ролях.
Источник:
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таких вообще не понимаю. Может я дофога злой, но за убийство ребёнка я бы мстил до последнего вздоха, и похер мне на морали ваши всякие -_-