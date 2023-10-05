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Луиза ди Жезуш – похитительница невинных душ

Луиза ди Жезуш – похитительница невинных душ

Автор:
05 октября 2023 10:57
Сообщество : Криминал
Метки: Луиза ди Жезуш   Португалия   казнь   криминал   маньяк   младенец   преступление   психика   ребёнок   серийник   
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Эта девушка вошла в историю как последняя казнённая в Португалии преступница. Что такого могла натворить эта барышня за отведённые ей 23 года жизни, что оказалась удостоена такой сомнительной чести?

Обычная семья фермеров Мануэль и Мариана Родригеш из Фигейра-де-Лорван 10 декабря 1748 года праздновала рождение дочери. Девочку назвали Луиза, и первые годы жизни ничем особым она не выделялась.

Луиза рано осиротела. И зарабатывала на жизнь, доставляя письма и посылки. Заработала безупречную репутацию кристально честной работницы и подыскала вторую работу – устроилась санитаркой в дом для подкидышей в Коимбре.

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В обязанности Лисы, как называли девушку знакомые, входил уход за подброшенными младенцами, которых родители по тем или иным причинам не желали воспитывать.

Прототип бэби-бокса – рода – отверстие в стене с цилиндрическим деревянным устройство внутри и колокольчиком для предупреждения персонала появился в Европе еще в начале XIV века. И его целью было предотвращение убийств малышей.

Власти стимулировали усыновление подкидышей небольшими выплатами. И Лиса поняла, что это шанс выбраться из нищеты.

После этого особого интереса к судьбе детей никто не проявлял. Дескать, пристроили и ладно. Девушка решила действовать от имени своих клиентов, которым доставляла посылки. Практика зедействования посредников была обычным делом, а репутация у Луизы была безупречной.

Все бумаги оформлялись у нотариуса, а после того, как малыш оказывался в руках доброго ангелочка Лисы, он должен был попасть в руки если не любящих, то хотя бы заботливых родителей.

Но земной путь несчастных на этом  завершался. «Ангел» отправлялся на гору Монте-Арройо, вершину которой венчала тенистая оливковая роща, душил ребёнка и закапывал тело под сенью деревьев.

Иногда убийца шла ещё дальше: приносила ребёнка домой, расчленяла, раскладывала останки по горшкам, которые потом зарывала в землю или прятала в солому.

За каждого якобы переданного клиентам ребёнка девушка получала 600 риалов. И за полгода такого «бизнеса» успела сколотить неплохое для нищей сироты состояние.

Так санитарка-курьер «устроила» судьбу 32 младенцев. Всё изменил случай. Убийца так расслабилась, что перестала закапывать трупы и просто бросала их под деревьями. На очередной из них случайно наткнулась местная жительница Анжелика-Мария, которая работала в этом же приюте.

Лису взяли в оборот и начали проверку. Прикормленный нотариус выдавал документы от имени людей, которые знать не знали ни о каком усыновлении. А часть заявителей так и вообще оказалась вымышленной.

Луизу, нечистоплотного нотариуса и двух работниц приюта, которые должны были проверять семьи, арестовали. В роще нашли зарытые останки. Обыск хижины ди Жезуш поверг в шок даже повидавших всякого стражей правопорядка: молодая женщина спокойно жила в окружении ёмкостей, забитых костями и разлагающейся плотью. Никакие призраки невинно убиенных Лису не посещали.

Что примечательно, по действующему закону женщина до наступления 25-летия в Португалии считалась несовершеннолетней. И её показания, как и показания убийцы, расправившейся с 34 малышами, не должны были учитываться в суде.

Но судья сделал исключение, аргументировав решение тем, что раз уж у преступницы хватало ума творить такие зверства, то и ответственность она должна понести в полном объёме.

Казнь Лисы стала показательной. Убийцу, одетую только в рубаху без рукавов, с верёвкой на шее провели по всему городу. На эшафоте женщине отрубили руки, облили расплавленным железом и задушили. Тело сожгли, а прах развеяли, чтобы в этом мире не осталось и намёка на чудовище.

Некоторые современные психологи считают, что убийца была психически неуравновешенной, и свой отпечаток могло наложить насилие в детстве. Но большая часть исследователей склоняется к тому, что Лиса была просто серийной убийцей, единственным мотивом которой являлась жажда наживы.

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Метки: Луиза ди Жезуш   Португалия   казнь   криминал   маньяк   младенец   преступление   психика   ребёнок   серийник   
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14k
котегRUS 16 минут назад
вот тебе и европа..
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11k
Vampire 7 минут назад
18 век. Браки в 14, 15 лет. Высокая смертность. И тут ОП-ПА!!! 25 лет - несовершеннолетний.
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