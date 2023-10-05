Луиза ди Жезуш – похитительница невинных душ

Обычная семья фермеров Мануэль и Мариана Родригеш из Фигейра-де-Лорван 10 декабря 1748 года праздновала рождение дочери. Девочку назвали Луиза, и первые годы жизни ничем особым она не выделялась.

Луиза рано осиротела. И зарабатывала на жизнь, доставляя письма и посылки. Заработала безупречную репутацию кристально честной работницы и подыскала вторую работу – устроилась санитаркой в дом для подкидышей в Коимбре.