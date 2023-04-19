Почему недалёкого наследника королевской семьи выдвинули в кандидаты на Джека-потрошителя?

Как и другие аристократы, Эдди отправился учиться в Кембридж. Где попал под влияние блестящего молодого педагога Джеймса Стивена, который познакомил его с приятелями нетрадиционной ориентации. И юный принц даже вступил в их закрытый клуб.

Но если на неспособность к учёбе и однополые связи общество, в общем, закрыло бы глаза, то вероятная причастность принца к легендарным преступлениям Джека-потрошителя не могла остаться незамеченной.

Как же так вышло? В попытке как-то стабилизировать странного сына отец отправил Эдди в армию. Понятно, что служба была версией лайт и состояла из игры в карты и охоты. Затем последовало европейское турне, из которого наследник вернулся с ещё более подорванным физическим и психическим здоровьем.