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Почему недалёкого наследника королевской семьи выдвинули в кандидаты на Джека-потрошителя?

Почему недалёкого наследника королевской семьи выдвинули в кандидаты на Джека-потрошителя?

Автор:
19 апреля 2023 12:35
Сообщество : Криминал
Метки: Альберт Виктор Кристиан Эдуард   Джек-потрошитель   Загадка   жертва   подозреваемый   преступление   принц   психика   семья   убийца   
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Всё могут короли. Или почти всё. Как и их наследники и прочие члены семейства.

Альберт Виктор Кристиан Эдуард (1864–1892) – первенец будущих монарших особ короля Эдуарда VII и королевы Александры родился недоношенным, слабеньким и, возможно, этот факт повлиял и на дальнейшее развитие ребёнка. Он рос, мягко говоря, глуповатым. И если учитель принца деликатно именовал его дебилом, то царственный отец взял выше и звал сына кретином. Собственно, мнение было объективным. А что ещё сказать о парнишке с отсутствующим взглядом и глупой улыбкой? Только что перья в волосах не торчали и слюни не текли. Но за этим, надо полагать, следил штат прислуги.

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Мать любит своё дитя безусловной любовью. И королева настолько опекала своего неразумного сына, что не исключено, что это наложило отпечаток на невозможность нормально строить отношения с женщинами.

Помимо отсутствия интереса к миру, Альберт имел и проблемы с физическим здоровьем: частичная глухота, очень высокий и при этом тощий и неуклюжий и вдобавок с дефектом речи.

Как и другие аристократы, Эдди отправился учиться в Кембридж. Где попал под влияние блестящего молодого педагога Джеймса Стивена, который познакомил его с приятелями нетрадиционной ориентации. И юный принц даже вступил в их закрытый клуб.

Но если на неспособность к учёбе и однополые связи общество, в общем, закрыло бы глаза, то вероятная причастность принца к легендарным преступлениям Джека-потрошителя не могла остаться незамеченной.

Как же так вышло? В попытке как-то стабилизировать странного сына отец отправил Эдди в армию. Понятно, что служба была версией лайт и состояла из игры в карты и охоты. Затем последовало европейское турне, из которого наследник вернулся с ещё более подорванным физическим и психическим здоровьем.

А причиной обвинений в нападении на проституток, пусть и косвенных, стала связь (а возможно и тайный брак) с некоей Марджери Хэддон. Женщина тоже была из дам нетяжёлого поведения. К тому же страдала психическими отклонениями (классический пример встречи двух одиночеств). Результатом связи даже стало появление ребёнка.

Довольно реалистичным выглядит внешнее сходство принца с другим фигурантом по делу – парикмахером Аароном Космински. Пусть не фотографическое, но всё же. А мотивом как раз было желание замести следы и отвести от себя подозрения. Ведь брак с проституткой для представителя королевской семьи был совершенно недопустим.

Имя убийцы так и не установили. А принц умер через несколько лет в возрасте 28 лет за полтора месяца до свадьбы с Марией Текской. На бывшей невесте принца женился его брат Георг, впоследствии Георг V.

Тайну смерти семья оберегала. Официальной причиной стала пневмония, хотя народ шептался и о венерической болезни, и об убийстве. Ходила даже версия, что наследник достал родню бесконечными выходками, и она сплавила его куда-то для жизни в уединении. Ведь неадекватный монарх на троне был бы для империи катастрофой.

Что касается Джека-потрошителя, то наиболее вероятным кандидатом на роль преступника на сегодня является тот самый Космински. После исследования фрагментов ДНК на шали Кэтрин Эддоус – одной из жертв и потомков Космински обнаружилось совпадение.

Но это ещё не окончательная точка в деле самого загадочного серийного убийцы викторианского Лондона.

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Метки: Альберт Виктор Кристиан Эдуард   Джек-потрошитель   Загадка   жертва   подозреваемый   преступление   принц   психика   семья   убийца   
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2  комментария
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кошка бобик 57 минут назад
так как что дважды отсрочить призыв в армию нельзя?...
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Александр Невский 7 минут назад
На юркисса похож, тот тоже дебил и папа богатый.
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