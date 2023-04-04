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Поучительная история убийственной любви

Поучительная история убийственной любви

Автор:
04 апреля 2023 13:22
Сообщество : RealFishki
Метки: Энтони и Фрэнсис Тото   измена   история   криминал   покушение   преступление   семья   убийство   фильм   экранизация   
1960
8

Когда юные влюблённые произносили брачные клятвы перед алтарём, то маловероятно, что на тот момент они думали о возможности собственноручного ускорения прихода разлучницы-смерти друг для друга.

Обычная вполне себе дружная семейная пара Энтони и Фрэнсис Тото жила в Аллентауне (Пенсильвания). На тот момент (шёл 1983 год) супруги сумели организовать небольшой собственный бизнес – открыли пиццерию и воспитывали четверых детей.

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И неожиданно Фрэнсис узнала, что благоверный похаживает налево. Что ж, дело, в общем, житейское – дети, быт, проблемы. Да и прожили супруги уже 17 лет. Обычно результат таких открытий – скандал и развод. Реже – примирение. Но Фрэнсис была настолько возмущена адюльтером, что заставила себя сдержаться, смолчать и пошла другим путём.

Она решила устранить неверного муженька физически. Аккуратно отравить, подливая маленькие дозы яда в еду и напитки, чтобы смерть сочли результатом обострения какой-нибудь хронической болячки.

Сказано – сделано. Довольно скоро после начала употребления блюд с секретом Тони почувствовал себя неважно. И даже загремел в больницу. Провалялся там две недели, немного стабилизировался и вернулся домой. Провинциальные эскулапы не особенно озадачивались выяснением причин недомогания и освободили койку, как только мужчина почувствовал себя лучше.

Жена поняла, что дальше действовать по старой схеме нельзя. В следующий раз какому-то умнику придёт в голову сделать анализ. И она попадёт под подозрение. Дама изменила тактику и решила подложить в автомобиль подлого изменника взрывное устройство. Но подрывник из неё вышел такой себе. Взрыв не состоялся. И Фрэнсис решила привлечь профессионалов.

Ну, как профессионалов – дураков-подростков, которые должны были выписать негодяю билет в один конец. Прямо три поросёнка, первый из которых должен был запинать мужика ногами, второй поколотить битой, а третий в качестве финального аккорда застрелить-таки несчастного и закончить пьесу безумного хаоса.

Надо ли говорить, что у оболтусов ничего не получилось? То ли Энтони так сильно любил жизнь, то ли за ним порхали  полчища ангелов-хранителей, старательно отгоняя доморощенных киллеров – неизвестно.

Когда Тото попадал в очередную переделку (с лёгкой руки любящей супруги), то она огорчалась до слёз. Но это были слёзы досады и злости, ведь пакостник-муж оказался таким жизнелюбом, что его не брали ни яды, ни мины, ни киллеры. Муженька эта череда «случайных совпадений» изрядно вымотала, и он порысил в полицию.

Местные стражи порядка заподозрили жёнушку. Та не стала отпираться, напирала лишь на временное помутнение рассудка в стиле «люблю так сильно, что ненавижу». Когда Тони немного отошёл от последних нападений, то первое, что сделала несостоявшаяся жертва многочисленных покушений – внесла залог за жену.

Нет, отвертеться той, конечно, не удалось. Упорная дамочка наворотила дел и села за решётку на 4 года. Но они каждый день говорили с мужем по телефону. А после освобождения воссоединились и вместе посещали семейного психолога, чтобы вскрыть все проблемы, уладить их и вернуть доверие друг к другу. Супруги простили грехи и обиды и доказали себе и всему миру, что для истинной любви нет преград.

На настоящий момент браку Тото уже 57 лет. Пара охотно даёт интервью, в которых акцентирует внимание на важности открытого общения с партнёром, которое позволит избежать множества проблем, как это было в их семье.


История Энтони и Фрэнсис стала основой для сюжета фильма «Я люблю тебя до смерти» 1990 года, в котором  снялись молодые Киану Ривз и Ривер Феникс.

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Метки: Энтони и Фрэнсис Тото   измена   история   криминал   покушение   преступление   семья   убийство   фильм   экранизация   
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Shtoppi Час назад
на байдена похож, не?
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