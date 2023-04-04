Поучительная история убийственной любви

Ну, как профессионалов – дураков-подростков, которые должны были выписать негодяю билет в один конец. Прямо три поросёнка, первый из которых должен был запинать мужика ногами, второй поколотить битой, а третий в качестве финального аккорда застрелить-таки несчастного и закончить пьесу безумного хаоса.

Надо ли говорить, что у оболтусов ничего не получилось? То ли Энтони так сильно любил жизнь, то ли за ним порхали полчища ангелов-хранителей, старательно отгоняя доморощенных киллеров – неизвестно.

Когда Тото попадал в очередную переделку (с лёгкой руки любящей супруги), то она огорчалась до слёз. Но это были слёзы досады и злости, ведь пакостник-муж оказался таким жизнелюбом, что его не брали ни яды, ни мины, ни киллеры. Муженька эта череда «случайных совпадений» изрядно вымотала, и он порысил в полицию.