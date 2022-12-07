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Больная любовь

Больная любовь

Автор:
07 декабря 2022 11:55
Сообщество : Криминал
Метки: грустно   история   криминал   любовь   мораль   преступление   психика   семья   убийство   
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Любовь – самое прекрасное в мире чувство. Её формы разнообразны и удивительны. Пожалуй, даже приблизительно похожих чувств влюбленные не испытывают: у всех всё по-разному. Но встречается и любовь больная, патологическая, разрушающая.

Она, подобно урагану или цунами, сносит все на своем пути. И неважно, какие будут последствия.

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Так произошло и в этой истории. В Штатах в далеком 1957 году жила себе обычная семья. Супруги Питер и Бетти воспитывали двоих детей. Правда, для мужчины они не были родными: у его супруги это был второй брак. Но на отношениях это никак не сказывалось: в семье царила гармония и взаимопонимание.

У пары был небольшой, но стабильный семейный бизнес – несколько салонов красоты. В обычный октябрьский вечер супруги проводили юношу. Он выбрал карьеру военного и, погостив дома, отбыл к месту учебы. Дочь уже легла спать. Около 11 вечера раздался звонок в дверь.

Кто мог заявиться в такое время? Странно. Но Питер все же пошел посмотреть. Женщина услышала голоса, а потом раздался звук выстрелов. Вместе с проснувшейся дочкой они бросились к входной двери и увидели Питера, истекающего кровью на пороге. Больше в доме никого не было. Врачи оказались бессильны и спасти 35-летнего мужчину не смогли.

Соседский парнишка видел быстро проскочившую по улице машину. Но точного описания из-за скорости дать не смог. И полиция оказалась в тупике.

Кто же лишил жизни молодого мужчину? Убийцей оказалась дама по имени Голдвин, вдова 43 лет. Которая до этого момента жертву не то что не знала, но и в глаза не видела. А что ее подтолкнуло? Ведь для убийства, если преступник не полный псих, нужен мотив.

А мотив был. Но не у убийцы, а у ее заклятой подруги.  40-летняя Джоан вот уже несколько месяцев методично капала на мозг: вот этот Питер, до чего мерзкий человечишка, ну просто хуже не бывает. Глупышка слушала, впитывала, проникалась. Да и прониклась, накрученная близким человеком, и решила, что с мужчиной надо покончить. Сказано – сделано. Дамочки прикупили пистолет и отправились к обреченному домой. Убийце немного подкорректировали внешность. И она отправилась на дело. А подружка сидела в машине, наблюдала за окрестностями, чтобы быть готовой сразу рвануть с места.

После убийства Джоан сообщила ошарашенной подруге, что им не по пути, и больше они друг друга не знают. Но Голдвин съедала совесть: все же человека убить – не муху прихлопнуть. И она облегчила душу – рассказала все полиции. Если с исполнительницей все более или менее понятно – одинокая внушаемая женщина, без поддержки, повелась на уговоры подруги, то чем руководствовалась организатор?

Удивительно, но мотив был – любовь. Как раз то самое прекрасное в мире чувство. Джоан потеряла голову от чувств. А объектом страсти стала как раз Бетти – та самая владелица салона красоты. Но она была счастливо замужем. И несчастной, но коварной влюбленной не пришло в голову ничего лучше, как убрать с дороги мужа. Чтобы потом приблизиться к объекту, втереться в доверие, утешить. Экспертиза показал, что у Джоан были проблемы с психикой – шизофрения. Да и у подруги оказалось не все в порядке с головой.

Так две ненормальные убили человека и сломали жизнь счастливой семье. Их дальнейшая судьба неизвестна. Бетти не стало в 1999 году. Замуж женщина больше не выходила.

Какой бы прекрасной и светлой не казалась любовь в собственных глазах, все же голову нужно держать включенной. И жить своим умом, а не руководствоваться тем, что напоют в уши заботливые «подруги» или «друзья», забота которых зачастую лишь способ достижения своих собственных целей.

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Метки: грустно   история   криминал   любовь   мораль   преступление   психика   семья   убийство   
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3  комментария
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Иван Днепров Час назад
У нас как-то на районе ещё в 90-е два дурака одну мамзель не могли поделить. Кентами были поэтому силовой вариант как-бы не прокатывал. Однажды у неё гулянка была и эти двое там присутствовали. Выпили и потянуло на геройство. Один перелез через перила балкона (8-ой этаж) и начал гнать про свою любовь, и что если она не ответит то он прыгнет. Второй дурень последовал его примеру, требуя чтобы она сделала свой выбор. Не знаю как там расклад случился но сорвались оба, насмерть. А через год та деваха замуж выскочила и укатила в Москву, там у супруга бизнес был. Вот такая история.
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3k
Natalia 22 минуты назад
Интересно, сколько людей продолжают верить в любовь в среднем возрасте, имея опыт серьезных отношений/брака. В моем окружении ни в одной семейной паре любви не вижу. Партнерство/сожительство/зависимость, что угодно, но не любовь. Как минимум со стороны одного партнера точно, но чаще у обоих. Глядя на это все и собственный опыт, я выбрала одиночество и пока не жалею)
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17k
Наталья 50 минут назад
Я думаю, что такие вещи ни разу ни любовь.
Вне зависимости от гендерной ориентации.
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