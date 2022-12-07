Больная любовь

Кто же лишил жизни молодого мужчину? Убийцей оказалась дама по имени Голдвин, вдова 43 лет. Которая до этого момента жертву не то что не знала, но и в глаза не видела. А что ее подтолкнуло? Ведь для убийства, если преступник не полный псих, нужен мотив.

А мотив был. Но не у убийцы, а у ее заклятой подруги. 40-летняя Джоан вот уже несколько месяцев методично капала на мозг: вот этот Питер, до чего мерзкий человечишка, ну просто хуже не бывает. Глупышка слушала, впитывала, проникалась. Да и прониклась, накрученная близким человеком, и решила, что с мужчиной надо покончить. Сказано – сделано. Дамочки прикупили пистолет и отправились к обреченному домой. Убийце немного подкорректировали внешность. И она отправилась на дело. А подружка сидела в машине, наблюдала за окрестностями, чтобы быть готовой сразу рвануть с места.

После убийства Джоан сообщила ошарашенной подруге, что им не по пути, и больше они друг друга не знают. Но Голдвин съедала совесть: все же человека убить – не муху прихлопнуть. И она облегчила душу – рассказала все полиции. Если с исполнительницей все более или менее понятно – одинокая внушаемая женщина, без поддержки, повелась на уговоры подруги, то чем руководствовалась организатор?

Удивительно, но мотив был – любовь. Как раз то самое прекрасное в мире чувство. Джоан потеряла голову от чувств. А объектом страсти стала как раз Бетти – та самая владелица салона красоты. Но она была счастливо замужем. И несчастной, но коварной влюбленной не пришло в голову ничего лучше, как убрать с дороги мужа. Чтобы потом приблизиться к объекту, втереться в доверие, утешить. Экспертиза показал, что у Джоан были проблемы с психикой – шизофрения. Да и у подруги оказалось не все в порядке с головой.