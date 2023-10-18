Истборнская трагедия – история влюблённых сестёр и коварного многоженца

Если юная романтичная дева мечтает о большой любви, то остановить её не сможет никто. Тем более что объект страсти – бравый офицер, готовый на всё. На всё для себя и достижения своих целей, конечно, а не удовлетворения интересов избранницы.
Эта история началась на острове Уайт в 1908 году, а её последствия ещё долго будоражили общественность. В дом местного жителя – состоятельного железнодорожного чиновника Джеймса Пейлера прибыл гость – новый знакомый офицер Роберт Хикс Мюррей. Дочери хозяина – Флоренс и Эдит, которым было 20 и 17 лет, были очарованы рассказами обходительного мужчины с идеальной выправкой.
Но ни Джеймс, ни девушки не подозревали, что истории о дальних странах и героических приключениях – враньё с первого до последнего слова. Да и имя гостя вымышленное.
Первой не устояла старшая сестра. Но возлюбленный успокоил девушку, пообещав жениться. Поскольку отец был категорически против партии в лице безродного военного, то церемонию пришлось провести тайно. Роберт пообещал, что когда родится ребёнок, и они покажут малыша дедушке, тот смягчится. И пара начнёт жить открыто. Для семьи девушка отбыла на учёбу, а в действительности поселилась в лондонской квартире, которую арендовал Мюррей.
Вслед за Флоренс перед чарами обольстителя не устояла и Эдит. Мужчина признался младшей сестре в чувствах и предложил руку и сердце. Счастливая невеста, конечно, пригласила на свадьбу сестру. Которая к тому времени уже ждала второго ребёнка и предъявила мужу ожидаемые претензии. Чтобы избежать скандала прямо на церемонии, Мюррей пригрозил Флоренс. Удивительно, но та, чтобы избежать позора и разоблачения тайного брака, согласилась не только молчать, но и делить мужа с родной сестрой.
Поразительно, но аферист некоторое время ухитрялся спокойно жить с двумя женщинами. С понедельника по среду с одной, с четверга по субботу с другой, а воскресенье был законным выходным от семейной жизни. Своё отсутствие мужчина объяснял делами службы.
В период с 1908 по 1911 год жёны родили мошеннику детей. Старшая сестра – сына и дочь, младшая – дочь. Но тут на горизонте заскучавшего Мюррея замаячил более перспективный объект для любви – дочь богатого торговца. После многократных попыток отец девушки дал согласие на брак.
Но со «старыми» семьями надо было что-то делать: жёны были уже не так юны и прекрасны, дети надоедали капризами. А юная невеста с отличным приданым в перспективе обещала ещё и солидное наследство. Мюррей решил избавиться от сестёр и собственных детей…
Злоумышленник объявил обеим женщинам, что приготовил сюрприз – приятный отдых в специально арендованном коттедже в курортном городе Истборн. 17 августа 1912 года Мюррей перевёз туда младшую сестру и ребёнка и хладнокровно расправился с обеими. Тела запер в «голубой комнате» – помещении, интерьер которого был выдержал в одном цвете.
Вечером того же дня преступник привёз в коттедж Флоренс с малышами. Пару дней в доме царила полная идиллия. Правда, Мюррей запретил семье входить в «голубую комнату», дверь которой запер на ключ. Семейный отдых проходил рядом с телами женщины и ребёнка…
Потом маньяк хладнокровно застрелил Флоренс и убил детей. Но плохо рассчитал траекторию, и женщина выжила после ранения в шею. Сумела выбраться на улицу и позвать на помощь.
Прибывшие на место преступления полицейские увидели зарево. Мюррей понял, что его планам не суждено сбыться, когда обнаружил исчезновение Флоренс. Он стащил все тела в кучу, поджёг и застрелился, оставив предсмертную записку с признанием о полном финансовом крахе, из-за которого он принял решение избавиться от всех, кто от него зависел, и просьбой о прощении.
В ходе расследования выяснилось что Мюррей, который, конечно, не был Мюрреем, не первый раз прибегал к такой схеме. И на счету безымянного убийцы до Истборнской трагедии ещё как минимум семь женщин.
И тайну личности, и прочие мрачные секреты маньяк-двоеженец забрал с собой в ад.
Источник:
- Бабуся из камеры смертников: чем прославилась Марджи Барфилд?
- Больная любовь
- Женщина «отблагодарила» сожителя за плохой подарок, отправив возлюбленного в лучший мир
- Поучительная история убийственной любви
- Бабуля-маньякуля: история неунывающей чёрной вдовы Нэнни Досс
Если уж написал записку в признанием - в поджоге нет никакого смысла.
Скорее подложил чьё-то тело и поджёг чтобы не смогли опознать. В 1912 году ни ДНК тестов ни опознания по зубам ещё не было. Опознали по остаткам одежды, ну может часам и т.д.
А сам сменил имя и продолжил свои делишки в другом месте...