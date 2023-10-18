Истборнская трагедия – история влюблённых сестёр и коварного многоженца

Но ни Джеймс, ни девушки не подозревали, что истории о дальних странах и героических приключениях – враньё с первого до последнего слова. Да и имя гостя вымышленное.

Первой не устояла старшая сестра. Но возлюбленный успокоил девушку, пообещав жениться. Поскольку отец был категорически против партии в лице безродного военного, то церемонию пришлось провести тайно. Роберт пообещал, что когда родится ребёнок, и они покажут малыша дедушке, тот смягчится. И пара начнёт жить открыто. Для семьи девушка отбыла на учёбу, а в действительности поселилась в лондонской квартире, которую арендовал Мюррей.

Вслед за Флоренс перед чарами обольстителя не устояла и Эдит. Мужчина признался младшей сестре в чувствах и предложил руку и сердце. Счастливая невеста, конечно, пригласила на свадьбу сестру. Которая к тому времени уже ждала второго ребёнка и предъявила мужу ожидаемые претензии. Чтобы избежать скандала прямо на церемонии, Мюррей пригрозил Флоренс. Удивительно, но та, чтобы избежать позора и разоблачения тайного брака, согласилась не только молчать, но и делить мужа с родной сестрой.