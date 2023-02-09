От вынужденной самозащиты к изощрённому удовольствию: история зюзинской маньячки

Не зря психологи говорят, что все мы родом из детства. А детство у Маши Петровой было таким, что врагу не пожелаешь: отец злоупотреблял спиртным и постоянно издевался над матерью. Поднимал руку и на детей. Когда малышке было четыре года, мужчина так зверски избил супругу, что она попала в больницу. А следующие дни без мамы стали самым страшным испытанием в жизни для ребёнка. Ведь Маша оказалась заперта в замкнутом пространстве с человеком, который потерял человеческий облик и планомерно продолжал накачиваться спиртным.

В школе Мария Петрова записалась на плавание, полюбила этот вид спорта. И у неё намечались неплохие перспективы в этом направлении. Но, по словам девушки, тренер совершил по отношению к ней насильственные действия. Поэтому плавание она забросила, но любовь к нему осталась. Петрова выбрала педагогическую карьеру и пошла работать в столичный электронно-технологический техникум.