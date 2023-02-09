От вынужденной самозащиты к изощрённому удовольствию: история зюзинской маньячки

Женщины отличаются от мужчин природной мягкостью, кротостью, нежностью. Но бывают и исключения.
Когда прохожие видели, что мужчина, рядом с которым только что была девушка, оседает на землю, то никак не связывали этот факт с миловидной незнакомкой. Считали, что парень просто перебрал, или у него сердце прихватило. А зря.
Не зря психологи говорят, что все мы родом из детства. А детство у Маши Петровой было таким, что врагу не пожелаешь: отец злоупотреблял спиртным и постоянно издевался над матерью. Поднимал руку и на детей. Когда малышке было четыре года, мужчина так зверски избил супругу, что она попала в больницу. А следующие дни без мамы стали самым страшным испытанием в жизни для ребёнка. Ведь Маша оказалась заперта в замкнутом пространстве с человеком, который потерял человеческий облик и планомерно продолжал накачиваться спиртным.
В школе Мария Петрова записалась на плавание, полюбила этот вид спорта. И у неё намечались неплохие перспективы в этом направлении. Но, по словам девушки, тренер совершил по отношению к ней насильственные действия. Поэтому плавание она забросила, но любовь к нему осталась. Петрова выбрала педагогическую карьеру и пошла работать в столичный электронно-технологический техникум.
Начальство и коллеги уважали ответственного молодого педагога, искренне увлечённого своим делом. Женщина открыла в учебном заведении секцию гиревого спорта, которую с удовольствием посещало большое количество учащихся.
Несмотря на уважительное отношение к преподавателю, некоторые студенты за спиной похихикивали, обсуждая внешность Марии Александровны: для женщины она была довольно высокой, с широкими плечами и ярко выраженной мускулатурой. То есть телосложением больше походила на парня, нежели на девушку.
Как потом вспоминали студенты, на лекциях она всегда вела себя очень сдержанно и корректно, ни разу ни на кого не повысила голос. Неужели такой спокойный и уравновешенный человек мог причинить кому-то вред?
Первое убийство Петрова совершила в 2002 году. Никаких коварных планов и замыслов она не вынашивала. Просто вышла на обычную регулярную пробежку. У Марии была привычка брать с собой для самозащиты нож: сказывались воспоминания о домогательствах тренера, плюс к ней проявлял настойчивое внимание немолодой коллега. Всё это в совокупности с детскими воспоминаниями об отце отвратило Петрову от мужчин, которые вызывали у неё только чувство омерзения и отвращения.
Когда она спокойно возвращалась домой, то её схватил за руку хмельной парнишка на остановке, которым оказался 20-летний Сергей Макарьев. А потом выкрикнул вслед какую-то скабрезность. Впоследствии Мария рассказывала, что сама не поняла, как происходили дальнейшие события. В ладони моментально очутился нож. Она провела по горлу пьянчуги лезвием, а когда он осел, стала пинать парня ногами. Прохожие в типичные пьяные разборки ожидаемо вмешиваться не стали.
Когда гнев утих, женщина вернулась домой, выстирала окровавленные вещи, тщательно отмыла нож и продолжила жить обычной жизнью.
Впрочем, появилось в ней кое-что новое, тёмное, но притягательное. Теперь Петрова прогуливалась по району не просто для здоровья, а в поисках новой жертвы. Памятуя о домогательствах коллеги, она выследила похожего внешне пенсионера – 60-летнего Николая Жабина и расправилась с ним. Зачем? Объяснила это желанием причинить боль тому, кто внешне походил на обидчика.
В общей сложности прогулки преподавателя длились полтора месяца. За это время она успела лишить жизни двоих. Ещё четверо по счастливой случайности остались в живых. Со слов потерпевших составили фоторобот, в котором Марию узнал сосед. Когда к ней пришли, Петрова не стала увиливать и отпираться, а с ходу во всём призналась.
Родные жертв надеялись на то, что убийца получит пожизненный срок. Но их надежды не оправдались: в 2003 году Марию признали невменяемой и отправили на принудительное лечение. Сейчас женщина находится в закрытом специализированном учреждении, откуда, вероятнее всего, никогда уже не выйдет.
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