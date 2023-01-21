Лебединая верность и любовь к комиксам: 8 фактов о Федерико Феллини

Непревзойденный гений, бунтовщик, реформатор и открыватель неореализма – как только не называют Феллини поклонники и исследователи его творчества. Жизнь Федерико была похожа на кино – трагедии сменялись комедиями, а он все продолжал снимать великие фильмы, меняющие не только кинематограф, но и окружающую реальность.
Феллини рос болезненным мальчиком
Федерико Феллини родился 20 января 1920 года в итальянском курортном городе Римини. Он стал первым ребенком в семье Урбано Феллини и Иды Барбиани. За два года до рождения Федерико они поженились в Риме и переехали на побережье Адриатического моря. Отец работал коммивояжером, а мама занималась воспитанием детей – всего в семье их было трое: Федерико и его младшие брат и сестра, Риккардо и Маддалена. К слову, все дети четы Феллини попробовали себя в кино.
В детстве будущий режиссер был худощавым и болезненным мальчиком. Он часто болел, падал в обмороки. Врачи поначалу подозревали у него сердечную недостаточность, но с возрастом обмороки прекратились. За худобу друзья прозвали его Ганди, в честь индийского политического деятеля. Сам Феллини так вспоминает себя в детстве:
«Когда я думаю о своем детстве, я вижу маленького мальчика, который сегодня кажется мне весьма неприятным. Он шут, лгун, притворщик, позер. Я рос чрезвычайно худым и бледным. Это вызывало у окружающих элемент сочувствия, внушало легкое беспокойство. У меня были большие глаза, длинные черные волосы, и, чтобы подчеркнуть этот немного мрачный вид, я одевался во все черное».
Федерико мастерил кукол, обожал цирк и сбегал из дома
С ранних пор в мальчике разгоралась любовь к искусству и творчеству. Он был активным ребенком – постоянно разыгрывал перед родственниками небольшие сценки и посещал выступления местной цирковой труппы. В один момент цирк стал для Феллини идеей фикс. Он сбежал из дома и присоединился к бродячим артистам. Найти мальчика и вернуть в семью удалось лишь спустя несколько дней.
Другим увлечением Федерико было изготовление кукол. Он чувствовал себя настоящим художником, придумывая им новые маски и наряды. Созданные образы буквально пленили его:
«Ребенком я сам мастерил себе марионеток. Сначала я рисовал их на картоне, потом вырезал, затем приделывал им головы из глины или пропитанной клеем ваты. Один из друзей нашей семьи – скульптор, — зайдя на склад к моему отцу, увидел, как я играю, и научил меня пользоваться жидким гипсом и пластилином. Я сам изготовлял краски, дробя и растирая кирпич. Потом я начал ходить к ремесленникам, обрабатывавшим кожу, к столярам, которые дарили мне мягкое дерево. Наверное, с тех пор фантазия для меня всегда связана с ремесленной работой. Меня никогда не занимали другие игры, кроме марионеток, красок и конструирования рисованных трехмерных раскладок, которые я вырезал и склеивал. Ничто другое меня не интересовало. Я даже ни разу в жизни не ударил ногой по мячу».
Феллини писал юмористические тексты в журналы, создавал карикатуры и комиксы
Окончив монастырскую школу, Федерико перебрался во Флоренцию, чтобы получить журналистское образование. Тогда же он устроился на подработку в издательство «Фебо», где выходили его первые карикатуры. Спустя год Феллини переехал в Рим и поселился в бедном районе столицы. Проживая в квартале, где царствовали мелкие преступники и секс-работницы, он становился свидетелем предельной фашизации Италии и ее подготовки ко Второй мировой войне. Будучи ярым антифашистом и противником Муссолини, Федерико спасался от надвигающихся на страну туч благодаря творчеству. Его взяли на работу в популярный итальянский журнал «Марк Аврелий», для которого он писал юмористические тексты и создавал карикатуры:
«Мне пришлось писать уйму всяких вещей: в течение нескольких лет я вел на радио рубрику, посвященную больным, которую передавали каждый вечер, сочинял вступления к песенкам, репризы, скетчи. Я писал также статьи для газет, в которых публиковались мои рисунки, но я никогда всерьез не считал себя художником-графиком».
Отдельного упоминания заслуживает любовь Феллини к комиксам. В 1930-х в ответ на запрет властями американских комиксов, он создал собственную версию приключений Флэша Гордона. Впоследствии Федерико зачитывался историями популярных супергероев Marvel. В 1965 году в Нью-Йорке ему даже посчастливилось встретиться с создателем этой вселенной, Стэном Ли. Для обоих эта встреча была особенной – Ли очень волновался и серьезно готовился, задумывая расспросить режиссера о фильме «8 с половиной», а Феллини вообще забыл обо всем на свете и сразу же осек своего собеседника: «Ни слова о моем творчестве, сегодня говорим только о Человеке-пауке».
Поворотным моментом для Федерико стало знакомство с режиссером Роберто Росселлини
В 1940-е Феллини пришлось нелегко. Ему было чуть за 20 – таких парней отправляли на фронт, поэтому Федерико, осуждающему фашистскую политику своего государства, пришлось выдумывать болезни. Благо вес в те годы он еще набрать не сумел и выглядел довольно хилым.
Параллельно с бегством от войны итальянец работал на радио и делал то, что умеет лучше всего – писал сценарии для передач, которые озвучивала его будущая супруга Джульетта Мазина. Когда война близилась к завершению, и союзные силы постепенно освобождали Италию, Феллини вместе с другом торговал шаржами на победителей в небольшой лавке в центре Рима.
Однажды к ним заглянул режиссер Роберто Росселлини, уже знакомый с творчеством Федерико на радио и в газетах. Причем заглянул не просто так. На руках у Росселлини был сценарий короткометражки о римском священнике, расстрелянном немцами. Феллини с текстом ознакомился и рассказал о своем видении истории. Режиссер оценил и предложил ему написать полноценный сценарий, который впоследствии превратился в фильм «Рим – открытый город» – одну из важнейших работ в истории национального кино, считающуюся отправной точкой в развитии итальянского неореализма.
Картина завоевала множество наград, включая Гран-При Каннского кинофестиваля, а также была номинирована на «Оскар» в категории «Лучший сценарий». С этого момента Феллини становится знаменитым и почитаемым сценаристом, который позднее напишет тексты для следующих фильмов Росселлини.
Феллини не мог представить себя режиссером, но стал им
Феллини никогда не задумывался о режиссерской карьере – он хорошо и много писал, был востребованным сценаристом:
«Когда я был совсем молодым, я даже представить себе не мог, что однажды стану кинорежиссером. Они мне казались тиранами, авторитарными личностями или даже своего рода шарлатанами-интровертами».
Однажды с предложением о сотрудничестве к нему пришел итальянский режиссер Альберто Латтуада, известный по экранизациям русской классики. В тот момент он работал над фильмом о бродячих артистах «Огни варьете». Феллини, с детства знакомый с этой романтикой, скрепя сердцем все же дебютировал в качестве постановщика и сразу понял – снимать нужно одному, иначе контролировать съемочный процесс невозможно.
Что произошло дальше, вы и так знаете – Феллини снимал великие фильмы каждые 2-3 года и навсегда изменил кино. В своих работах он любил хулиганить, фантазировать, не покидал мир грез и по-настоящему верил в чудо.
За свою карьеру Федерико завоевал пять «Оскаров»
Своего рода чудо – пять «Оскаров», которыми Феллини был награжден за свою карьеру. Сложно найти другого иностранного (для Американской киноакадемии) режиссера с таким признанием. Всего в его карьере было 16 номинаций на «Оскар» в различных категориях. Чаще всего – в сценарных. Золотых статуэток у Феллини тоже рекордное количество среди режиссеров-иностранцев – четыре: за «Дорогу» (1957), «Ночи Кабирии» (1958), «8 с половиной» (1964) и «Амаркорд» (1975). Последний, пятый, почетный «Оскар» Федерико получил в 1993 году за полгода до своей смерти. В отличие от многих режиссеров, с презрением относящихся к наградам, он свои «Оскары» ценил высоко, считая их «толчком» к развитию:
«Мне кажется, “Оскар” – это мощный толчок. Как будто меня кто-то нежно, но настойчиво подталкивает, мол: “Давай, хватит строить из себя героя! Должен же ты наконец доказать, что ты заслуживаешь эту премию”».
Вместе с женой Феллини прожил 50 лет и 1 день
История любви Феллини и его супруги Джульетты Мазины – настоящая поэма. Трагическая, символическая и невероятно счастливая. Познакомились они в начале 1943 года, когда Феллини писал сценарии для радиопостановок и снимал их экранные версии. Для одной из ролей он пригласил 22-летнюю актрису из студенческого театра влюбился в нее до беспамятства. Свадьбу они сыграли 30 октября того же года. Тайно, чтобы Федерико не забрали на войну прямо из католического собора.
Со стороны их брак казался идеальным. Режиссер снимал супругу в своих фильмах («Дорога», «Ночи Кабирии», «Джульетта и духи», «Джинджер и Фред») и любил ее все 50 лет и один день, что они были вместе. Их расставание в конце пути получилось символическим. 15 октября 1993 года, за две недели до золотой свадьбы, которую они планировали отметить в кругу друзей, у Феллини случился инсульт. 31 октября его не стало, ровно через день после юбилейной даты. Джульетта прожила без мужа всего пять месяцев – рак легких победил ее в самом начале 1994 года.
Красивая история, напоминающая лебединую верность, которая на самом деле не всегда была такой уж красивой. У Федерико за 50 лет совместной жизни с супругой было несколько романов на стороне, но он даже не задумывался бросать ее, объясняя это тем, что моногамность – великое испытание для мужчины:
«За все эти годы мне никогда не хотелось не быть ее мужем, а вот она, думаю, много раз раскаивалась, что вышла за меня. Было неприятно, когда Джульетта ревновала меня к женщинам, с которыми, по ее мнению, у меня случались романы, но, думаю, мне еще больше бы не понравилось, если б она вообще меня не ревновала. Как женщина она естественно тяготеет к одному мужчине, становящемуся ее вселенной. Для мужчины же, не являющимся моногамным существом по своей природе, брак – противоестественное состояние. Он терпит это насилие, потому что идея брака навязывается ему с рождения вместе с прочими ложными идеями, принимаемыми нами за естественные законы, хотя они всего лишь наказы людей, давно уже отошедших в мир иной. Много лет я пытаюсь объяснить это Джульетте, но у нее свой взгляд на эти вещи, прямо противоположный моему и столь же непримиримый».
У Федерико и Джульетты было две трагические попытки завести детей
Джульетта всегда мечтала о детях. В военные годы потребность в счастье перевешивала любые финансовые трудности – уже через несколько недель после свадьбы супруги узнали, что станут родителями. Однако этому было не суждено случиться из-за ужасной трагедии. Джульетта упала на лестнице, и у нее случился выкидыш.
Несмотря на боль утраты, и Федерико, и его жена были готовы попробовать еще раз. Новость о том, что они станут родителями, взбодрила их дом уже в следующем году. В 1945-м за несколько месяцев до окончания войны у них родился сын, которого назвали в честь отца. Федерико-младший при рождении оказался очень слабым и умер спустя две недели.
После двух трагедий о детях не было и речи. Да и врачи сообщили Джульетте, что она больше никогда не сможет стать матерью. В такие моменты пути супругов часто расходятся – как вообще это пережить вместе, каждый день вспоминая об ушедших детях? Но Федерико и Джульетта смогли сохранить брак, не взирая ни на что:
«Мы старались не говорить о нашей потере. Было слишком больно. Но их присутствие, или, точнее, отсутствие, мы постоянно ощущали… Общая трагедия, особенно пережитая в молодости, устанавливает между людьми прочную связь. Если бездетная пара не распадается, это означает, что связь действительно прочна».
Факт 8½: Феллини – отец двух слов
Еще одним доказательством того, что фильмы Феллини меняли мир вокруг, стали два новых слова, которые появились в нашей речи благодаря его картинам. Первое – папарацци. В «Сладкой жизни» Федерико представил зрителю назойливого фоторепортера, друга главного героя. Имя ему – Папараццо. Откуда оно взялось, доподлинно неизвестно. Сам Феллини ссылается на когда-то услышанное им оперное либретто. Сценарист Эннио Файяно же признавался, что имя пришло из произведения английского писателя Джорджа Гиссинга, в котором одного из героев, хозяина калабрийского ресторана, зовут Кориолано Папараццо. В любом случае, во множественном числе слово «папарацци» прижилось во многих языках мира. Теперь мы, как и Феллини, называем им приставучих фотожурналистов, следящих за каждым шагом звезды.
Второе слово породил не столько сам Федерико, сколько его поклонники. Прилагательное «феллиниевский» уместно использовать, когда речь заходит о чем-то причудливом и уникальном, прямо как сюжеты фильмов Феллини.
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