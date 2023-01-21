Лебединая верность и любовь к комиксам: 8 фактов о Федерико Феллини

Джульетта всегда мечтала о детях. В военные годы потребность в счастье перевешивала любые финансовые трудности – уже через несколько недель после свадьбы супруги узнали, что станут родителями. Однако этому было не суждено случиться из-за ужасной трагедии. Джульетта упала на лестнице, и у нее случился выкидыш.

Несмотря на боль утраты, и Федерико, и его жена были готовы попробовать еще раз. Новость о том, что они станут родителями, взбодрила их дом уже в следующем году. В 1945-м за несколько месяцев до окончания войны у них родился сын, которого назвали в честь отца. Федерико-младший при рождении оказался очень слабым и умер спустя две недели.

После двух трагедий о детях не было и речи. Да и врачи сообщили Джульетте, что она больше никогда не сможет стать матерью. В такие моменты пути супругов часто расходятся – как вообще это пережить вместе, каждый день вспоминая об ушедших детях? Но Федерико и Джульетта смогли сохранить брак, не взирая ни на что:

«Мы старались не говорить о нашей потере. Было слишком больно. Но их присутствие, или, точнее, отсутствие, мы постоянно ощущали… Общая трагедия, особенно пережитая в молодости, устанавливает между людьми прочную связь. Если бездетная пара не распадается, это означает, что связь действительно прочна».

Факт 8½: Феллини – отец двух слов

Еще одним доказательством того, что фильмы Феллини меняли мир вокруг, стали два новых слова, которые появились в нашей речи благодаря его картинам. Первое – папарацци. В «Сладкой жизни» Федерико представил зрителю назойливого фоторепортера, друга главного героя. Имя ему – Папараццо. Откуда оно взялось, доподлинно неизвестно. Сам Феллини ссылается на когда-то услышанное им оперное либретто. Сценарист Эннио Файяно же признавался, что имя пришло из произведения английского писателя Джорджа Гиссинга, в котором одного из героев, хозяина калабрийского ресторана, зовут Кориолано Папараццо. В любом случае, во множественном числе слово «папарацци» прижилось во многих языках мира. Теперь мы, как и Феллини, называем им приставучих фотожурналистов, следящих за каждым шагом звезды.