25 фактов о французских фильмах 60-х годов

Эти фильмы вы наверняка смотрели, а если и не смотрели, то знаете про их существование.
1. После показа фильмов про Фантомаса в СССР среди подростков пошла волна преступлений в "стиле Фантомаса", так как эти фильмы были воспринятые не как комедия, а как фантастические криминальные детективы. Из-за этого прокат фильмов про Фантомаса в СССР на некоторое время был запрещен.
2. В советском прокате фильм "Большая прогулка" был удлинен на 10 минут и разбит на две серии. Удлинение было осуществлено за счет "пересказа первой серии" и дополнительных начальных и конечных фильтров.
3. В фильме "Большая прогулка" герой Луи де Фюнеса был музыкантом. Сам Фюнес в годы оккупации Парижа также зарабатывал игрой на фортепиано в парижских барах.
4. Есть легенда, что режиссер Жан Жиро решил снять фильм про жандармов из города Сен-Тропе после того, как у него украли кинокамеру на пляже, а местные жандармы просто послали его со своей камерой.
5. Во время съемок финальной сцены в фильме "Фантомас разбушевался" Луи де Фюнес выполнял трюк сам, но выпал из аэроплана на кусты роз. Неделю ему пришлось провести в больнице.
6. Режиссер Годар во время съемок фильма "На последнем дыхании" объяснял, что нужно делать актерам, прямо во время съемок. Таким образом был правильно соблюден темп съемок, а актеры вели себя непринужденно.
7. В фильме "Фантомас против Скотланд-Ярда" Махаражда Кемпуры на совещании у лорда МакРашли говорил на чисто русском языке.
8. В советском прокате фильм "Жандарм в Нью-Йорке" первоначально назывался "Господин Крюшо в Нью-Йорке".
9. Мишель Мерсье является брюнеткой. По этой причине для съемок фильма "Анжелика, маркиза ангелов" было изготовлено несколько десятков белокурых париков.
10. На роль Анжелики для одноименного фильма претендовали Брижит Бардо, Катрин Денев и Джейн Фонда. Но они не понравились режиссеру. А вот Марина Влади выиграла кинопробы, но отказалась от съемок, так как ее пригласили в другой фильм. После этого в фильм взяли Мишель Мерсье.
11. Для съемок в фильме "Шербурские зонтики" Катрин Денев пришлось похудеть на 10 килограмм и покрасить волосы в более светлый цвет.
12. В фильме "Мужчина и женщина" в кадре часто присутствует автомобиль Ford Mustang. Это пример одного из самых удачных использований продакт-плейсмента в кино.
13. В фильме "Самурай" в самом начале звучит фраза из кодекса самураев. Такой фразы у самураев никогда не было у самураев, ее придумали для фильма. "Одиночество самурая можно сравнить лишь с одиночеством тигра в джунглях".
14. Фильм "Мужское-женское" во Франции был запрещен для показа людям, которым меньше 18 лет. Режиссера это расстраивало, так как фильм был снят для тех, кому нет 18.
15. В сценарии фильма "Мужское-женское" не было прописано диалогов. Все диалоги придумывались либо за день до съемок, либо во время съемок.
16. Субтитры фильма "Дневная красавица" обычно двух типов - курсивом и обычным, чтобы зрители могли отделить явь от фантазий главной героини.
17. Актеры Ален Делон и Роми Шнайдер, сыгравшие в фильме "Бассейн", ранее "сожительствовали", но ко времени съемок фильма уже были не вместе.
18. Фильм "Великолепная Анжелика" шел в советском прокате под названием "Анжелика в гневе".
19. Во время съемок фильма "Великолепная Анжелика" Мишель Мерсье участвовала в бракоразводном процессе. Из-за этого она была полностью вымотана. Режиссер даже подумывал пригласить для последующих работ вместо Мишель Клаудию Кардинале или Урсулу Андресс.
20. Сценарий фильма "Жить своей жизнью" умещался на одном печатном листе. В кадре актеры говорили то, что соответствует ситуации.
21. Квентин Тарантино назвал свою студию A Band Apart в честь французского фильма "Банда аутсайдеров".
22. Название фильма "Безумный Пьеро" должно было вызвать у французских зрителей ассоциацию с Пьером Лутрелем, он же «Пьеро Чокнутый» - самый известный налетчик 40-х годов.
23. В фильме "Жюль и Джим" произошел случай - актрисе Жанне Моро пришлось подменять свою дублершу, которая пришла на съемки пьяной. Жанна Моро сама прыгнула с реку, а потом слегла на два дня. А еще Жанна Моро из своего кармана спонсировала окончание съемок фильма, так как выделенные деньги закончились.
24. В фильме "В прошлом году в Мариенбаде" самый знаменитый кадр с тенями был создан так - снимали в полдень, а людям пририсовали длинные тени, в то время как деревья и прочие объекты не имеют тени.
25. Суммарно фильм "Черный тюльпан" в СССР посмотрели 76 миллионов зрителей. К романа Александра Дюма "Черный тюльпан" фильм отношения не имеет.
Источник:
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