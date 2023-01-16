25 фактов о французских фильмах 60-х годов

1. После показа фильмов про Фантомаса в СССР среди подростков пошла волна преступлений в "стиле Фантомаса", так как эти фильмы были воспринятые не как комедия, а как фантастические криминальные детективы. Из-за этого прокат фильмов про Фантомаса в СССР на некоторое время был запрещен.