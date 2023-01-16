FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 11382 поста • 1210 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино
25 фактов о французских фильмах 60-х годов

25 фактов о французских фильмах 60-х годов

Автор:
16 января 2023 10:02
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кино   роль   съемка   факты   фильм   фото   
972
26

Эти фильмы вы наверняка смотрели, а если и не смотрели, то знаете про их существование.


1. После показа фильмов про Фантомаса в СССР среди подростков пошла волна преступлений в "стиле Фантомаса", так как эти фильмы были воспринятые не как комедия, а как фантастические криминальные детективы. Из-за этого прокат фильмов про Фантомаса в СССР на некоторое время был запрещен.

×
×

2. В советском прокате фильм "Большая прогулка" был удлинен на 10 минут и разбит на две серии. Удлинение было осуществлено за счет "пересказа первой серии" и дополнительных начальных и конечных фильтров.

3. В фильме "Большая прогулка" герой Луи де Фюнеса был музыкантом. Сам Фюнес в годы оккупации Парижа также зарабатывал игрой на фортепиано в парижских барах.

4. Есть легенда, что режиссер Жан Жиро решил снять фильм про жандармов из города Сен-Тропе после того, как у него украли кинокамеру на пляже, а местные жандармы просто послали его со своей камерой.

5. Во время съемок финальной сцены в фильме "Фантомас разбушевался" Луи де Фюнес выполнял трюк сам, но выпал из аэроплана на кусты роз. Неделю ему пришлось провести в больнице.

6. Режиссер Годар во время съемок фильма "На последнем дыхании" объяснял, что нужно делать актерам, прямо во время съемок. Таким образом был правильно соблюден темп съемок, а актеры вели себя непринужденно.

7. В фильме "Фантомас против Скотланд-Ярда" Махаражда Кемпуры на совещании у лорда МакРашли говорил на чисто русском языке.

8. В советском прокате фильм "Жандарм в Нью-Йорке" первоначально назывался "Господин Крюшо в Нью-Йорке".

9. Мишель Мерсье является брюнеткой. По этой причине для съемок фильма "Анжелика, маркиза ангелов" было изготовлено несколько десятков белокурых париков.

10. На роль Анжелики для одноименного фильма претендовали Брижит Бардо, Катрин Денев и Джейн Фонда. Но они не понравились режиссеру. А вот Марина Влади выиграла кинопробы, но отказалась от съемок, так как ее пригласили в другой фильм. После этого в фильм взяли Мишель Мерсье.

11. Для съемок в фильме "Шербурские зонтики" Катрин Денев пришлось похудеть на 10 килограмм и покрасить волосы в более светлый цвет.

12. В фильме "Мужчина и женщина" в кадре часто присутствует автомобиль Ford Mustang. Это пример одного из самых удачных использований продакт-плейсмента в кино.

13. В фильме "Самурай" в самом начале звучит фраза из кодекса самураев. Такой фразы у самураев никогда не было у самураев, ее придумали для фильма. "Одиночество самурая можно сравнить лишь с одиночеством тигра в джунглях".

14. Фильм "Мужское-женское" во Франции был запрещен для показа людям, которым меньше 18 лет. Режиссера это расстраивало, так как фильм был снят для тех, кому нет 18.

15. В сценарии фильма "Мужское-женское" не было прописано диалогов. Все диалоги придумывались либо за день до съемок, либо во время съемок.

16. Субтитры фильма "Дневная красавица" обычно двух типов - курсивом и обычным, чтобы зрители могли отделить явь от фантазий главной героини.

17. Актеры Ален Делон и Роми Шнайдер, сыгравшие в фильме "Бассейн", ранее "сожительствовали", но ко времени съемок фильма уже были не вместе.

18. Фильм "Великолепная Анжелика" шел в советском прокате под названием "Анжелика в гневе".

19. Во время съемок фильма "Великолепная Анжелика" Мишель Мерсье участвовала в бракоразводном процессе. Из-за этого она была полностью вымотана. Режиссер даже подумывал пригласить для последующих работ вместо Мишель Клаудию Кардинале или Урсулу Андресс.

20. Сценарий фильма "Жить своей жизнью" умещался на одном печатном листе. В кадре актеры говорили то, что соответствует ситуации.

21. Квентин Тарантино назвал свою студию A Band Apart в честь французского фильма "Банда аутсайдеров".

22. Название фильма "Безумный Пьеро" должно было вызвать у французских зрителей ассоциацию с Пьером Лутрелем, он же «Пьеро Чокнутый» - самый известный налетчик 40-х годов.

23. В фильме "Жюль и Джим" произошел случай - актрисе Жанне Моро пришлось подменять свою дублершу, которая пришла на съемки пьяной. Жанна Моро сама прыгнула с реку, а потом слегла на два дня. А еще Жанна Моро из своего кармана спонсировала окончание съемок фильма, так как выделенные деньги закончились.

24. В фильме "В прошлом году в Мариенбаде" самый знаменитый кадр с тенями был создан так - снимали в полдень, а людям пририсовали длинные тени, в то время как деревья и прочие объекты не имеют тени.

25. Суммарно фильм "Черный тюльпан" в СССР посмотрели 76 миллионов зрителей. К романа Александра Дюма "Черный тюльпан" фильм отношения не имеет.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: актеры   кино   роль   съемка   факты   фильм   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
kirka72 39 минут назад
А еще ни одного негра нет!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
hebpat 44 минуты назад
Два моих любимых фильма и этой подборки - это чёрный тюльпан и большая прогулка
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alove_Roleen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

368164



Другие посты автора
Популярное в сообществах
На 80-м году жизни скончалась российская актриса Инна Чурикова
На 80-м году жизни скончалась российская актриса Инна Чурикова
В России арестовали имущество известного блогера за распространение фейков об армии. Общая сумма - 153 миллиона рублей
В России арестовали имущество известного блогера за распространение фейков об армии....
Набирающие популярность в сообществах
Всемирный день The Beatles. С 2001 года по решению ЮНЕСКО отмечается Всемирный день The Beatles
Всемирный день The Beatles. С 2001 года по решению ЮНЕСКО отмечается Всемирный день...
Кабачок «13 стульев»
Кабачок «13 стульев»
Легкий способ перевести деньги через приложение Тинькофф
Легкий способ перевести деньги через приложение Тинькофф
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Куда же делась рыба?

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#люди#картинки#животные#Россия#съемка#актеры#роль
#Юмор#факты#забавно#Приколы#Прикол#фильм#Питомцы#Интересные
#история#СССР#кино#Фотографии#подборка#страна#познавательно#актриса
В горах США начали находить загадочные антенны В горах США начали находить загадочные антенны 7 сериалов с самыми дорогими эпизодами в истории 7 сериалов с самыми дорогими эпизодами в истории Джо Пеши рассказал о неудачном трюке во время съемок «Один дома» Джо Пеши рассказал о неудачном трюке во время съемок «Один дома» 25 фактов о советских фильмах 60-х годов 25 фактов о советских фильмах 60-х годов 9 интересных фактов о франшизе "Мумия" 9 интересных фактов о франшизе "Мумия" Как снимали культовую драму «Телохранитель» с Уитни Хьюстон Как снимали культовую драму «Телохранитель» с Уитни Хьюстон

На что жалуетесь?

Вернуться