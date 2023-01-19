Роковые женщины советского экрана

«31 июня появился на советском телевидении всего один раз. После того как сыгравший одну из главных ролей танцовщик большого театра Александр Годунов попросил политического убежища в США, картину положили на полку. Я боялась, что она устарела, будет казаться смешной. Но сегодня, когда ее вновь начали показывать, продолжаю получать письма с объяснениями в любви к моей принцессе. Математик из Канады даже признался: Мелисента произвела на него такое впечатление, что он начал профессионально заниматься возможностями переходов во времени и сделал открытие, послужившее толчком к усовершенствованию мобильной связи», — рассказывала Трубникова в одном из интервью.