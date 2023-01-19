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Роковые женщины советского экрана

Роковые женщины советского экрана

Автор:
19 января 2023 10:00
Сообщество : Кино
Метки: актриса   кино   красота   роль   съемка   факты   фильм   фото   
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Кинематограф СССР радовал зрителей образами не только сильных женщин — было в нем место и чувственным красавицам.
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Метки: актриса   кино   красота   роль   съемка   факты   фильм   фото   
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4  комментария
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24k
Serg2001 2 часа назад
Ну, тогда уж можно и Лапину с Белогуровой добавить
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467
cdzpm 5 минут назад
Очень красивые женщины!
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40k
jonnyD 2 часа назад
А где Белохвостикова ?

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10k
Мафусаил 2 часа назад
Щедра, Россия, на красавиц, что уж тут уж.
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