Интересные и короткие факты о советских фильмах 70-х годов

Давайте вспомним советское кино. Много было снято хороших фильмов в 70-е годы.
1. Роль Ивана Васильевича в фильме "Иван Васильевич меняет профессию" изначально писалась под Юрия Никулина. Но Юрий Никулин отказался сниматься, посчитав, что фильм положат на полку.
2. Во время съемок фильма "В бой идут одни старики" Леонид Быков осуществил свою мечту - освоил управление самолетом. Между прочим, в юности он хотел стать летчиком, но его не взяли из-за маленького роста.
3. Главная музыкальная тема фильма про Шерлока Холмса очень сильно напоминала заставку BBC World Service 70-х годов. Это было сделано специально - чтобы усилить дух Британии.
4. В качестве цементного раствора в фильме "Джентльмены удачи" использовалась хлебная закваска, подкрашенная луковой эссенцией.
5. Писатель Борис Васильев приезжал на съемки фильма "А зори здесь тихие ..." всего один раз. Говорят, он было очень недоволен съемками.
6. Михаил Шолохов первоначально отказал Сергею Бондарчуку в экранизации романа "Они сражались за Родину". Но спустя некоторое время - все же согласился.
7. Роль Гоши в фильме "Москва слезам не верит" могли сыграть Виталий Соломин, Леонид Дьячков и другие актеры, но все они не устраивали Владимира Меньшова. Режиссер уже даже подумывал сыграть эту роль самому, но вовремя увидел Алексея Баталова.
8. В пьесе "Сослуживцы" по которой был снят фильм "Служебный роман", секретарша Верочка - это длинноногая красавица. А Лии Ахеджаковой от образа осталось только то, что она тоже была модницей.
9. Во время съемок фильма "Джентльмены удачи" Евгений Леонов так и не согласился сесть на верблюда. В эпизодах, где он якобы верхом, актер сидел на плечах кого-нибудь из съемочной группы.
10. Милославского в комедии "Иван Васильевич меняет профессию" могли сыграть Андрей Миронов, Георгий Бурков, Сергей Никоненко.
11. Изначально Леонид Быков хотел снять фильм "В бой идут одни старики" на цветную пленку. Но цветную пленку ему не дали, сославшись на то, что она предназначена только для тех фильмов, которые снимаются на заказ - для съемок соцреалистических фильмов.
12. Доктора Ватсона в известном фильме могли сыграть Олег Басилашвили, Александр Калягин, Леонид Куравлев, Юрий Богатырев.
13. Сценарий фильма "Джентльмены удачи" был отправлен нескольким милицейским чиновникам. Все они внесли какие-то правки. В частности, указали, что тюремный жаргон нужно исключить, а сделать вместо него более нейтральные слова - сарделька, редиска, Навуходоносор.
14. Если внимательно смотреть фильм "Москва слезам не верит", то в небольшом эпизоде можно увидеть и режиссера фильма - Владимира Меньшова.
15. В зарубежном прокате в некоторых странах фильм "Иван Васильевич меняет профессию" шел под названием «Ivan the Terrible: Back to the Future» - "Иван Грозный - обратно в будущее".
16. Изначально фильм "Джентльмены удачи" назывался "Рецидивист". Главными персонажами были альфонс, карманник, фальшивомонетчик и жулик.
17. Из фильма "Москва слезам не верит" решили убрать эпизод, когда хоккеист Гурин завязал с алкоголем, чтобы уйти на тренерскую работу, а потом снова явился пьяным. Решили не огорчать зрителей.
18. У Александра Фатюшина в фильме "Служебный роман" была довольно большая роль. С ним отсняли несколько эпизодов, а потом Фатюшин оказался в больнице. В итоге роль была сокращена до минимума, а Верочка ругалась с мужем исключительно по телефону.
19. Когда Олег Янковский озвучивал свою роль Мюнхгаузена, то он оговорился и сказал "Умное лицо ещё не признак ума". Режиссер решил оставить эту фразу, хотя Григорий Горин возражал. Изначально было "Серьезное лицо ещё не признак ума".
20. Олег Басилашвили видел себя только в роли Новосельцева, когда Рязанов пригласил его на новый фильм. Но ему дали роль Самохвалова. Уже в процессе съемок Олег Басилашвили согласился, что Самохвалов ему подходит больше, чем Новосельцев.
21. Фильм "Тот самый Мюнхгаузен" снимали в ГДР. В массовке принимали участие немецкие актеры и горожане. Если присмотреться, то их артикуляция не совпадает со словами.
22. Первоначально заявку на экранизацию "12 стульев" подал Георгий Данелия. Но потом он перегорел идеей и отдал фильм Леониду Гайдаю.
23. Мадам Грицацуеву в комедии "12 стульев" Леонида Гайдая могли сыграть Нонна Мордюкова и Галина Волчек. Но Нонна Мордюкова оказалась несмешной. Собирались отдать роль Галине Волчек, но неожиданно на съемочную площадку совершенно случайно пришла Наталья Крачковская. "Вот она, мечта поэта!" - сказал Леонид Гайдай, когда увидел Крачковскую.
24. Олега Янковского худсовет долго не хотел утверждать на главную роль в фильме "Тот самый Мюнхгаузен", так как актеру соответствовали "более героические роли". А еще Олег Янковский был молод - на момент съемок ему было 35 лет, в то время как у его персонажа уже был взрослый сын.
25. Эльдар Рязанов долго не распространялся, что он и есть автор слов к песне «У природы нет плохой погоды».
- На роль принцессы в фильме "Обыкновенное чудо" пробовались Лариса Удовиченко, Марина Яковлева, Вера Глаголева, Яна Друзь, но в итоге была выбрана Евгения Симонова.
27. Фраза "О, тепленькая пошла" была импровизацией Юрия Яковлева, так как неожиданно действительно вместо холодной воды пошла тепленькая.
28. На съемках фильмах "Старший сын" Евгений Леонов не мог заплакать для эпизода. Пришлось ему нюхать нашатырный спирт.
29. Роль Раи в фильме "Белорусский вокзал" могли сыграть Ия Саввина, Инна Макарова, Людмила Хитяева. Выбрали Нину Ургант.
30. Роль отца невесты в фильме "Не может быть!" должен был сыграть Юрий Никулин. Но из-за занятости в цирке он отказался. Роль досталась Георгию Вицину.
31. Одной из вырезанных сцен в фильме "Мимино" была сцена, в которой Рубик и Валико заходят в лифт в гостинице, а в лифте стоят два японца - очень похожие друг на друга. Японцы говорят друг другу (с русскими субтитрами) - "Как эти русские друг на друга похожи".
32. Первоначально фильм "Бег" назывался "Сны о России". Затем его назвали "Путь в бездну". После этого рискнули и дали фильму авторское название "Бег".
33. В фильме "Свой среди чужих, чужой среди своих" есть черно-белые эпизоды. Это было вызвано не только художественной необходимостью, но и дефицитом цветной пленки "Кодак".
34. Наталья Гундарева была недовольна тем, что на главную роль в фильме "Труффальдино из Бергамо" был утвержден Константин Райкин. Их отношения не заладились, но в процессе съемок Гундарева изменила свое отношение к Райкину.
35. Во время съемок фильма "Сталкер" Александр Кайдановский не выдержал и подрался с Андреем Тарковским. Но режиссер его простил и фильм был закончен.
36. Рабочее название фильма "Сталкер" было "Машина желаний".
37. Борислав Брондуков в фильме "Премия" сыграл прораба. До начала актерской карьеры актер на самом деле работал прорабом по своей специальности.
38. Для съемок фильма "Невероятные приключения итальянцев в России" была построена бутафорская бензоколонка. А случайные водители сворачивали на нее, чтобы заправиться.
39. Михаил Пуговкин не сразу дал согласие сыграть отца Федора в фильме "12 стульев". Он прежде спросил разрешения у своей матери, которая была глубоко верующим человеком.
40. Эльдар Рязанов пригласил Барбару Брыльску на главную роль в свой фильм после того, как посмотрел "Анатомию любви", где Барбара сыграла главную роль.
41 В фильме "Мимино" полноценная роль была у Борислава Брондукова. Но в ходе правок и монтажа получилось так, что в кадре он появился на несколько секунд издалека.
42. Для фильма "Бег" без проб были утверждены Евгений Евстигнеев и Михаил Ульянов.
43. Три раза менялась съемочная группа фильма "Сталкер". Из-за этого бюджет был перерасходован на 300 тысяч рублей и составил 1 миллион рублей.
44. После фильма "12 стульев" Юрий Никулин больше у Леонида Гайдая не снимался.
45. Сцена в бане для фильма "Ирония судьбы" снималась после первомайских праздников. В качестве бани использовалось пространство под лестницей в коридорах "Мосфильма".
46. После выхода фильма "Мимино" на кинофестиваль была увезена версия без эпизода про Тель-Авив (такова была ситуация в мире). После показа Георгий Данелия лично уничтожил пленку с этой версией фильма.
47. Существует легенда, что фильм "Бег" не положили на полку только из-за домино. Якобы Михаил Ульянов и Владимир Наумов играли в домино с членами Политбюро, которым не хватило два игрока во время перелета из Чехословакии в СССР. Играли на желание. Ульянов с Наумовым выиграли.
48. Во время съемок "Сталкера" придирчивость Тарковского утомляла съемочную группу. К примеру, на лужайке, которая попадала в кадр, была оставлена только зеленая трава. Всё, что было не зеленое, было по одной травинке вырвано.
49. На роль милиционера Васильева в фильме "Невероятные приключения итальянцев в России" рассматривалась кандидатура Иннокентия Смоктуновского. Но в итоге был приглашен Андрей Миронов.
Источник:
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А бармен и говорит:
Тарковский гений
Модно было в итальянском кино того времени откровенные сцены снимать.
Слава Богу, что Писатель не видел версий 2006 (китайской) и 2015 (с Федоровым) годов.