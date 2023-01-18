Интересные и короткие факты о советских фильмах 70-х годов

24. Олега Янковского худсовет долго не хотел утверждать на главную роль в фильме "Тот самый Мюнхгаузен", так как актеру соответствовали "более героические роли". А еще Олег Янковский был молод - на момент съемок ему было 35 лет, в то время как у его персонажа уже был взрослый сын.