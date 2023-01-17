«Каток и скрипка» - дипломный фильм Тарковского и печаль посреди весёлой эпохи

Я была немногим старше главгероя – мальчика со скрипкой, и мне были неинтересны тонкости кинодела. Есть фабула - она главное, а рассказ там увлекательный и многослойный.

Правда, мама уже сводила меня на «Зеркало» (1974), которое шло «вторым экраном» где-то в Беляево, на другом конце Москвы. Зачем потащила малолетку? Не с кем было оставить, да и вообще маменька считала, что надо приучать к взрослым темам – от архитектуры Ле Корбюзье до импрессионистов и Антониони.