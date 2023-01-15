Путь Дженнифер Кулидж: как актриса из несерьезных комедий нулевых стала одной из главных звезд Голливуда

11 января в Лос-Анджелесе прошло вручение премии «Золотой глобус». Одной из ее лауреаток стала Дженнифер Кулидж. Звезда «Белого лотоса» получила приз в номинации «Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале».
В своей речи она поблагодарила режиссера Майка Уайта за то, что он «дал ей надежду» и помог перезагрузить карьеру. Как актрисе, ранее известной только по второстепенным ролям в комедиях 2000-х, удалось стать одной из главных современных звезд Голливуда.
«Ты должна была быть милой девушкой»
В профильных СМИ Кулидж сегодня называют иконой, а о ее возвращении в кино говорят, как о «Дженессансе». До появления в сатирическом шоу Уайта актрису многие помнили по ролям мамы Стифлера из «Американского пирога», мачехи из «Истории Золушки» или подруги и по совместительству мастера маникюра Полет из «Блондинки в законе». За Кулидж на долгие годы закрепился образ «глупой блондинки», пока она не отделалась от этого амплуа и не смогла доказать, что способна на гораздо большее.
Дженнифер Кулидж выросла в Бостоне. По воспоминаниям актрисы, она была замкнутым ребенком и подолгу любила смотреть в окно. В какой-то момент родители девочки заподозрили у нее когнитивное расстройство, из-за чего Кулидж была вынуждены проходить специальные тесты и отвечать на вопросы из разряда: «Какая из этих вещей — дерево, а какая — ложка?».
Мечта стать актрисой у Кулидж появилась не сразу, а когда это все же произошло, она думала исключительно о серьезных драматических ролях. Ее кумиром была Мерил Стрип. В интервью газете The Irish Times актриса рассказывала, что в юности ей в голову не приходила мысль посвятить себя комедийному жанру.
«Если бы ты была девушкой в моем городе, ты бы об этом не даже думала. Все, что от тебя требовалось, — быть хорошенькой, милой девушкой», — говорила Кулидж.
Переезды и наркотики
По окончании колледжа будущая актриса переехала в Лос-Анджелес, чтобы поступить в школу актерского мастерства, а затем перебралась в Нью-Йорк. Тогда она уже всерьез намеревалась связать свою жизнь с кино, но с карьерой у нее никак не складывалось. Агенты пытались уверить Кулидж, что она недостаточно хороша, а соседка по комнате в ЛА без обиняков заявила, что в кино ей нет места.
Несколько лет Дженнифер трудилась официанткой в ресторане, где хостес работала Сандра Буллок. В свободное время она выдавала себя за дочь Эрнеста Хэмингуэя – Маффин, и таким образом посещала элитные клубы города. Со временем Кулидж пристрастилась к запрещенным веществам.
«Я родилась с низким энергопотреблением. А наркотик делал меня живой», — рассказывала актриса журналу InStyle. По словам Кулидж, она достигла дна в 27 лет. Тогда же родители отправили ее на реабилитацию.
Знакомство с комедией
После выхода из реабилитационного центра дела у актрисы пошли лучше. Так как Кулидж всегда любила смешить окружающих и пародировать их, по совету друга она все же решила попробовать свои силы в комедии.
Актриса успешно прошла кастинг в импровизационную группу «Готэм-сити», а спустя некоторое время вернулась в Лос-Анджелес и стала ученицей комедийной школы Groundlings, название которой ее основатель Гэри Остин позаимствовал из шекспировского «Гамлета». В свое время ее выпускниками были режиссер Джей Джей Абрамс, ведущий ток-шоу The Tonight Show Джимми Фэллон, актеры Уильям Феррел, Лиза Кудроу, Рита Уилсон и Мелисса Маккарти.
Первые роли
По меркам киноиндустрии актерский прорыв в карьере Кулидж произошел поздно — когда ей исполнился 31 год. Она получила эпизодическую роль в сериале «Сайнфелд», где сыграла массажистку Джоди, подругу Джерри Сайнфелда. Затем последовали выступления в фильмах «Процесс и ошибка», «Тривиальное чтиво», «Ночи в Роксбери», но они остались практически незамеченными.
В 1999 году вышла одна из важнейших молодежных комедий своего времени — «Американский пирог». В нем актриса появилась в образе соблазнительной мамы Стива Стифлера, которую один из подростков охарактеризовал словом MILF. Роль «возрастной кокетки» надолго прицепилась к актрисе, принесла ей известность и позволила переспать с более чем 200 людьми, о чем актриса рассказала в интервью Variety. Но на существенное развитие карьеры эта роль, увы, никак не повлияла.
Кулидж все также продолжала быть актрисой второстепенных ролей, которые, впрочем, надолго оставались в памяти у зрителей. В «Блондинке в законе» Кулидж примерила на себя образ романтичной, стеснительной и неуклюжей маникюрщицы Полет Бонифанте. В «Истории Золушки» актриса сыграла гламурную злобную мачеху главной героини, которая заказывает очень дорогого лосося из Норвегии и отказывается экономить воду в доме, несмотря на засуху в городе. В фильме «Клик: С пультом по жизни» Кулидж выступила в роли подруги жены главного героя Джанин, грезящий сделать пластическую операцию, «чтобы исполнить все свои мечты».
В этих лентах героини Кулидж лишены глубины, намеренно сексуализированы, забиты стереотипами и гендерными клише. И все же даже самые, казалось бы, плохо прописанные роли актрисе удавалось делать запоминающимися. Может, все дело в характерных для нее растянутых интонациях с придыханиями или той очаровательно милой неловкости, не переходящей в карикатурность, которую ей всегда удавалось передавать своим персонажам.
Сама Кулидж ясно осознавала, что застряла в одном амплуа.
«Я делала такие работы, которые, как мне казалось, привязывали меня к определенному восприятию. Я была в этом странном пузыре очень долгое время», — рассказывала она Vanity Fair.
Некоторые работы Кулидж так и не увидели свет. Например, она снялась в роли психиатра для пилота от HBO и должна была стать главной героиней в комедии, которую приобрела компания NBC.
«Это так забавно, когда ты участвуешь в этих шоу и планируешь свою жизнь; ты думаешь, что все будет так потрясающе. А потом, через две секунды, все закончилось», — делилась актриса.
Новое начало
После съемок в популярных комедиях нулевых Кулидж, по ее же словам, долгое время находилась в «в мертвой зоне» и не видела в работе никаких перспектив. В 2018 году она неожиданно появилась в клипе Арианы Гранде Thank U, Next в образе полюбившейся зрителям Полет Бонифанте. Пока видео активно било рекорды по просмотрам, фамилия Кулидж все чаще мелькала в СМИ.
Актриса считает, что именно съемки в клипе открыли ей путь, который привел ее в итоге к «Белому лотосу».
«Ты была, если можно так выразиться, зачинщицей. Я думаю, что если бы ты не пригласила меня в Thank U, Next, я вряд ли бы оказалась там, где нахожусь сейчас», — обратилась Кулидж к Гранде в интервью для Entertainment Weekly.
В 2020 году актриса появилась в роли матери героини Кэри Маллиган в триллере «Девушка, подающая надежды». А в 2021-м стала суперзвездой. Тогда уставшим от пандемии зрителям предложили отправиться на райские Гавайи вместе со взбалмошными богачами из сатирического шоу Майка Уайта. В числе привилегированных постояльцев отеля «Белый лотос» оказалась Кулидж в роли Тани Маккуойд — наследницы огромного состояния, приехавшей развеять прах умершей матери, которую она одновременно любила и ненавидела. Ее образ эгоистичной, манипулятивной и одновременно по-детски наивной, ранимой и беззащитной героини доказал, что ее потенциал не заканчивается на «леди, которая входит, открывает дверь, говорит что-то смешное, а затем закрывает ее».
Вероятно, без Кулидж сериала вовсе могло бы и не быть. Таню Уайт специально писал для актрисы и своей давней подруги. И забавно, что сначала Кулидж думала отказаться от съемок. После того, как мир настигла пандемия коронавируса, актриса впала в депрессию и заглушала беспокойство едой. Когда ей поступило предложение о работе, та ответила, что «выглядела дерьмово и не хотела сниматься на камеру», но позже все-таки передумала.
«Майк подарил мне Таню — сложного, испорченного персонажа — и это был действительно подарок, потому что иногда я получаю вещи, которые слишком просты», — признавалась актриса.
Уайт же мотивировал желание увидеть Кулидж в своем сериале одним предложением: «Я просто хочу, чтобы она победила».
В сентябре 2022-го Дженнифер впервые получила премию «Эмми», а буквально на днях, 11 января, стала лауреаткой «Золотого глобуса». На красной дорожке актриса исполнила победный танец, а в благодарственной речи в шутку заявила, что теперь ее приглашают на все вечеринки, а ее соседи, наконец, заводят с ней беседы. Стоит ли говорить, что Уайта Кулидж растрогала до слез.
В американских СМИ Кулидж уже прозвали иконой, которой удалось с триумфом вернуться в кино в 61 год. Сейчас Дженнифер активно снимается для профильных журналов, появляется в проектах других известных шоураннеров (например, в «Наблюдателе» Райна Мерфи) и мечтает играть «проблемных персонажей».
«Страх уходит, когда ты так привык проигрывать. В этом есть некоторая свобода», — признавалась Кулидж. Кажется, желание Майка Уайта исполнилось, и в своей борьбе с Голливудом актриса одержала абсолютную победу.
Источник:
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