Путь Дженнифер Кулидж: как актриса из несерьезных комедий нулевых стала одной из главных звезд Голливуда

В профильных СМИ Кулидж сегодня называют иконой, а о ее возвращении в кино говорят, как о «Дженессансе». До появления в сатирическом шоу Уайта актрису многие помнили по ролям мамы Стифлера из «Американского пирога», мачехи из «Истории Золушки» или подруги и по совместительству мастера маникюра Полет из «Блондинки в законе». За Кулидж на долгие годы закрепился образ «глупой блондинки», пока она не отделалась от этого амплуа и не смогла доказать, что способна на гораздо большее.

Дженнифер Кулидж выросла в Бостоне. По воспоминаниям актрисы, она была замкнутым ребенком и подолгу любила смотреть в окно. В какой-то момент родители девочки заподозрили у нее когнитивное расстройство, из-за чего Кулидж была вынуждены проходить специальные тесты и отвечать на вопросы из разряда: «Какая из этих вещей — дерево, а какая — ложка?».

Мечта стать актрисой у Кулидж появилась не сразу, а когда это все же произошло, она думала исключительно о серьезных драматических ролях. Ее кумиром была Мерил Стрип. В интервью газете The Irish Times актриса рассказывала, что в юности ей в голову не приходила мысль посвятить себя комедийному жанру.

«Если бы ты была девушкой в моем городе, ты бы об этом не даже думала. Все, что от тебя требовалось, — быть хорошенькой, милой девушкой», — говорила Кулидж.

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