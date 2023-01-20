Успех и опасность - это синонимы к их именам. О тех, кого побаиваются даже силовики

Знакомьтесь, перед вами опасность во плоти. Они настолько уверены в себе, что даже не стесняются выкладывать компрометирующие себя снимки в соцсети. Нам остается лишь поблагодарить их за это, ведь подобные фотографии заставляют улыбаться и круто поднимают настроение.

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1. Они не упускают возможность показать всем, что финансовый вопрос у них закрыт 0 Источник:

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2. Кто-то выпустил мерч? 0 Источник:

3. Рекламная пауза 0 Источник:

4. Да, в этом посте нашлось место и для представительниц прекрасной половины человечества 0 Источник:

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7. Классика жанра 0 Источник:

8. Скромность? Они не знают такое слово 0 Источник:

9. Александр Николаевич знает толк в мощных фотографиях 0 Источник:

10. Когда у тебя коллекция крутых маек на все случаи жизни 0 Источник:

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13. Сет "Пацанский" 0 Источник:

14. Какой из этих крутых образов выбрать на сегодня... 0 Источник:

15. Девяностые? Вы вернулись? 0 Источник:

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17. Да, они мастерски обращаются с оружием 0 Источник: