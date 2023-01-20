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Успех и опасность - это синонимы к их именам. О тех, кого побаиваются даже силовики

Успех и опасность - это синонимы к их именам. О тех, кого побаиваются даже силовики

Автор:
20 января 2023 13:31
Сообщество : Юмор
Метки: Оружие   Прикол   Юмор   альфачи   бруталы   гопота   опасность   понты   смех   
1519
19
Знакомьтесь, перед вами опасность во плоти. Они настолько уверены в себе, что даже не стесняются выкладывать компрометирующие себя снимки в соцсети. Нам остается лишь поблагодарить их за это, ведь подобные фотографии заставляют улыбаться и круто поднимают настроение.
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Метки: Оружие   Прикол   Юмор   альфачи   бруталы   гопота   опасность   понты   смех   
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4  комментария
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14k
Элитный тигр Полчаса назад
Всем эти фото 100 лет в обед.
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718
Nik Nik 10 минут назад
" Жмурки-2".....
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9k
Antonium 14 минут назад
Из серии "Их боялись даже чеченцы"
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