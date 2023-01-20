Успех и опасность - это синонимы к их именам. О тех, кого побаиваются даже силовики

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Знакомьтесь, перед вами опасность во плоти. Они настолько уверены в себе, что даже не стесняются выкладывать компрометирующие себя снимки в соцсети. Нам остается лишь поблагодарить их за это, ведь подобные фотографии заставляют улыбаться и круто поднимают настроение.
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