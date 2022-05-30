За братву и двор стреляю в упор: головорезы, которых всерьез мало кто воспринимает

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Этот пост о суровых, брутальных и успешных мужчинах (во всяком случае, они себя так ощущают), которые зачем-то выставляют подобные кадры в социальных сетях. К их удивлению, данные посты имеют обратный эффект - людям становится весело, а не страшно.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Но меня напрягает один момент.
А чем герои на фото отличаются от звезд инстаграмма?
Такое же желание выглядеть круто, опасно, поразить окружающих своим успехом и крутизной. Такая же дешевая ярмарка тщеславия.
Типа если у тебя лексус и гучи, то фоткаться можно, а если девятка и адики с рынка, то это убогость... Я лично не вижу разницы. Тут не о качестве шмоток речь и не о том, что понты дешевые. А о том, что понты это вообще дешево.
При этом тысячи понторезов в инстаграмах процветают и являются кумирами, а здесь типа надо глумиться над убогими. Хотя сущность-то одна. Реквизит немного отличается и все.