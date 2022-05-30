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За братву и двор стреляю в упор: головорезы, которых всерьез мало кто воспринимает

За братву и двор стреляю в упор: головорезы, которых всерьез мало кто воспринимает

Автор:
30 мая 2022 10:05
Сообщество : Юмор
Метки: Оружие   Юмор   бандиты   головорезы   ирония   опасность   пистолет   прикол   смех   
4206
21
Этот пост о суровых, брутальных и успешных мужчинах (во всяком случае, они себя так ощущают), которые зачем-то выставляют подобные кадры в социальных сетях. К их удивлению, данные посты имеют обратный эффект - людям становится весело, а не страшно.
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Источник:

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Метки: Оружие   Юмор   бандиты   головорезы   ирония   опасность   пистолет   прикол   смех   
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30  комментариев
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10k
сеньор Леонсио 2 часа назад
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10k
кот базилий 15 минут назад
Крутяк колхозный
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3k
Владимир 19 минут назад
лица не обезображенные интеллектом
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2k
Bar Полчаса назад
Инстаграмщицы хуле...такие же дебилы...
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14k
эмосурикат прямоползающий Полчаса назад
главное, что бы они к тебе ночью в подворотне не подошли
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5k
REDFOXY Полчаса назад
Явно самый опасный пацык, раз роллы вилкой ест, да еще и в компании таких же (вилок аж три))))
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1k
Leonid Полчаса назад
Комментарий к фото
На Шарикова похож)
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11k
harlamov Полчаса назад
Типа этот пост должен вызвать поток насмешек над персонажами фоток.
Но меня напрягает один момент.
А чем герои на фото отличаются от звезд инстаграмма?
Такое же желание выглядеть круто, опасно, поразить окружающих своим успехом и крутизной. Такая же дешевая ярмарка тщеславия.
Типа если у тебя лексус и гучи, то фоткаться можно, а если девятка и адики с рынка, то это убогость... Я лично не вижу разницы. Тут не о качестве шмоток речь и не о том, что понты дешевые. А о том, что понты это вообще дешево.
При этом тысячи понторезов в инстаграмах процветают и являются кумирами, а здесь типа надо глумиться над убогими. Хотя сущность-то одна. Реквизит немного отличается и все.
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68k
Доктор Джонс Полчаса назад
Что у этих людей в головах? Опилки, да и то заплесневелые...
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2k
Motorola Полчаса назад
Шоу имбецилов
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5k
Dictator 38 минут назад
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2k
Vad 38 минут назад
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13k
Limon 39 минут назад
За братву и двор стреляю в упор: головорезы, которых всерьез мало кто воспринимаетПосмотреть
За братву и двор стреляю в упор: головорезы, которых всерьез мало кто воспринимает
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Комментарий удален. Причина: флуд
−4
37k
Example 6.2.6 51 минуту назад
Фоткаться с пневматикой - вообще лютый зашквар. Пистолет с резиновой присоской бы даже лучше выглядел, было просто смешнее, и понятно что человек с чувством юмора. А тут такой отстой с игрушечной лоховской пневматикой для "плохишей" губошлёпов из 6 Г-класса.
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56k
Timofey 54 минуты назад
Н-да... смешно и печально одновременно.
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14k
Александр 56 минут назад
Крутизна фоток зашкаливает, а автор завидует
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9k
GRuslan 56 минут назад
Если бы я и дальше продолжал бухать по подъездам со своей старой компанией, уверен тоже засветился бы в таком образе на фишках. Спасибо родителям что не сдавались и вбивали в юношескую тупую башку правильные вещи.
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10k
Александр Час назад
Последний комара прихлопнул?
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733
Мой лучший друг Час назад
Интересно им при рождении выдают характерные рожи или это происходит от высыхания мозга...
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25k
SerGProS Час назад
в носу ковырялся о козявку поцарапался.
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