Хозяева жизни из социальных сетей, которых почему-то не воспринимают всерьез

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Эти ребята уже устали выкладывать на свои странички в социальных сетях многочисленные доказательства своей успешности и брутальности. Так почему над ними посмеиваются окружающие?
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Потом у него потекла крыша и стал обычным быдланом и преступником.
Тому любая баба даст....
Так, что думаю они поголовно топят за ввп.