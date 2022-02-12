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Хозяева жизни из социальных сетей, которых почему-то не воспринимают всерьез

Хозяева жизни из социальных сетей, которых почему-то не воспринимают всерьез (16 фото)

Автор:
12 февраля 2022 11:14
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   бруталы   дешевые понты   мужчины   понты   прикол   смех   
3180
16
Эти ребята уже устали выкладывать на свои странички в социальных сетях многочисленные доказательства своей успешности и брутальности. Так почему над ними посмеиваются окружающие?
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Метки: Юмор   бруталы   дешевые понты   мужчины   понты   прикол   смех   
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21  комментарий
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9k
Андрей А Час назад
Тайсон на минималках это Г.Соцук-бывший чемпион мира по кикбоксингу, входил в список "Лучшие спортсмены Хакасии".
Потом у него потекла крыша и стал обычным быдланом и преступником.

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moishab 36 минут назад
"У нас дураков на сто лет вперёд припасено".(С)
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6k
Invertor 42 минуты назад
Ну и как без этого кадра
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5k
Ыукп Час назад
А вот за Камаз было обидно. Кроме позитивных эмоций ничего не вызывает.
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393
Arti Ыукп 41 минуту назад
Кто водит фирму адидас, тот настоящий...
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419
Andrey 2 часа назад
И все как один в очках за 200р. )))))
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162k
☭Cheкаво☭ 2 часа назад
Комментарий к фото
Типичный российский либеройд-навальнист
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