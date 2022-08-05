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Успешные, брутальные, романтичные: альфачи из соцсетей, которых не воспринимают всерьез

Успешные, брутальные, романтичные: альфачи из соцсетей, которых не воспринимают всерьез

Автор:
05 августа 2022 12:05
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   альфач   богач   брутал   гопота   деньги   прикол   смех   успех   
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Герои этого поста изо всех сил стараются казаться успешнее, чем есть на самом деле. Без слёз от смеха смотреть данную подборку просто невозможно!
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Источник:

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Метки: Юмор   альфач   богач   брутал   гопота   деньги   прикол   смех   успех   
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1  комментарий
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Владимир 15 минут назад
голь на выдумка хитра!
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Richard

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