Успешные, брутальные, романтичные: альфачи из соцсетей, которых не воспринимают всерьез

Автор:
05 августа 2022 12:05
Герои этого поста изо всех сил стараются казаться успешнее, чем есть на самом деле. Без слёз от смеха смотреть данную подборку просто невозможно!
1. Когда всё понятно уже в детстве
2. Когда ты обожаешь устраивать фотосессии с транспортом
4. Суровый и беспощадный русский шансон
5. Знакомьтесь, именно так выглядят томские мажоры
6. Когда учился на сомелье, но что-то пошло не по плану
7. Об отдыхе настоящих альфа-самцов
10. С этими ребятами шутки плохи
14. Когда шли к успеху, но...
15. ... но кто-то нашел в сети исходник
16. Иногда они еще и романтичные
Источник:
АНТИФИШКИ
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