Опасная опасность и успешный успех: мужчины из высшего общества

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Самоуверенность этих ребят просто зашкаливает. Они искренне верят в свою успешность, брутальность и в то, что обладают самыми настоящими суперспособностями! Но почему окружающие над ними подшучивают?
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