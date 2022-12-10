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Опасная опасность и успешный успех: мужчины из высшего общества

Опасная опасность и успешный успех: мужчины из высшего общества

Автор:
10 декабря 2022 13:49
Сообщество : Юмор
Метки: Оружие   Прикол   Юмор   гопник   гопота   мужчины   смех   суперспособность   
1404
17
Самоуверенность этих ребят просто зашкаливает. Они искренне верят в свою успешность, брутальность и в то, что обладают самыми настоящими суперспособностями! Но почему окружающие над ними подшучивают?
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Метки: Оружие   Прикол   Юмор   гопник   гопота   мужчины   смех   суперспособность   
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7  комментариев
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8k
hairov 47 минут назад
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Доктор Джонс 52 секунды назад
Эпические обрыганы...
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1k
Duke_kir 9 минут назад
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4k
Феликс Дзержинский 11 минут назад
Дерзкие как понос резкие.
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Трям 15 минут назад
Судя по цветам - гомосятина.
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16k
Александр Полчаса назад
Просто автор им завидует
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Richard

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