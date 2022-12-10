Опасная опасность и успешный успех: мужчины из высшего общества

Самоуверенность этих ребят просто зашкаливает. Они искренне верят в свою успешность, брутальность и в то, что обладают самыми настоящими суперспособностями! Но почему окружающие над ними подшучивают?

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1. Они уверены, что их боятся даже сотрудники Росгвардии 0 Источник:

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3. Когда можешь позволить себе абсолютно любой курорт 0 Источник:

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5. Девяностые возвращаются 0 Источник:

6. Они не только очень опасны, но еще и невероятно романтичны 0 Источник:

7. Почётные члены гильдии фотошопа 0 Источник:

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9. Они решительны и амбициозны 0 Источник:

10. Маскировка - их суперспособность 0 Источник:

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12. Суперспособность или он решился сделать предложение домофону? 0 Источник:

13. Мощно и брутально 0 Источник:

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