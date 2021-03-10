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Крутые или смешные? Вечный спор среди интернет-пользователей

Крутые или смешные? Вечный спор среди интернет-пользователей (15 фото)

Автор:
10 марта 2021 15:23
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   гопник   опасность   пацан   прикол   смех   четко   
814
15
Герои этого поста искренне считают, что они самые крутые на всем белом свете. Да, кто-то так и думает, но не 99% пользователей соцсетей. Что думаете вы по этому поводу? На чьей вы стороне?
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Метки: Юмор   гопник   опасность   пацан   прикол   смех   четко   
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Snork Snorkoff Полчаса назад
Крутые или смешные? Тупые епт
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210
bylbatarasich 10 минут назад
отсылка к первому фото, на заметку автору статьи,
если правильно подобрать фото к заставке статьи, то и писаки потянутся, а так ни о чем)))))
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−164
--- 24 минуты назад
Клинические идиоты.
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