Крутые или смешные? Вечный спор среди интернет-пользователей

Герои этого поста искренне считают, что они самые крутые на всем белом свете. Да, кто-то так и думает, но не 99% пользователей соцсетей. Что думаете вы по этому поводу? На чьей вы стороне?

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1. От четкости некоторых фотографий захватывает дух 0 Источник:

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3. Деньги и украшения - именно их они ассоциируют с успехом 0 Источник:

4. Замечательная идея для фотосессии на 8 марта? Ведь так? 0 Источник:

5. Пройдемся по их резюме, которые они размещают на специализированных сайтах 0 Источник:

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7. Их тачки 0 Источник:

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11. Как вам? Видели кого-то круче этих парней? 0 Источник:

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