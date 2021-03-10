Крутые или смешные? Вечный спор среди интернет-пользователей

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Герои этого поста искренне считают, что они самые крутые на всем белом свете. Да, кто-то так и думает, но не 99% пользователей соцсетей. Что думаете вы по этому поводу? На чьей вы стороне?
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если правильно подобрать фото к заставке статьи, то и писаки потянутся, а так ни о чем)))))