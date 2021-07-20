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Брутальные, опасные, смешные: "бандиты", мечтающие попасть в федеральный розыск

Брутальные, опасные, смешные: "бандиты", мечтающие попасть в федеральный розыск (22 фото)

Автор:
20 июля 2021 12:41
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   бандиты   гопники   ирония   оружие   прикол   смех   тюрьма   
2648
22
Ребята из данного поста искренне верят в то, что выглядят они максимально устрашающе, но окружающие над ними все равно посмеиваются. В чем же дело? Вроде бы они все учли в своем образе. Что тут нет так?
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Метки: Юмор   бандиты   гопники   ирония   оружие   прикол   смех   тюрьма   
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7  комментариев
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6k
КОСТЯН 58 минут назад
на фантомаса похож))
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Александр Зотов 51 секунду назад
на 12й - хоть ТБ соблюдает...относительно
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33k
Гёз Уленшпигель 8 минут назад
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dikijjim 13 минут назад
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* You All 48 минут назад
зоопарк какой-то
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9k
Kostick 50 минут назад
а самки орков то крупнее самцов) бгггг))
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Richard

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