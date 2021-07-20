Брутальные, опасные, смешные: "бандиты", мечтающие попасть в федеральный розыск

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Ребята из данного поста искренне верят в то, что выглядят они максимально устрашающе, но окружающие над ними все равно посмеиваются. В чем же дело? Вроде бы они все учли в своем образе. Что тут нет так?
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