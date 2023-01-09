FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 175 постов • 18 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Чрезвычайные Происшествия
Люк пассажирского Ан-26 открылся прямо во время полёта

Люк пассажирского Ан-26 открылся прямо во время полёта

Автор:
09 января 2023 15:29
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: ан-26   видео   люк   пассажиры   прокуратура   разгерметизация   якутия   
2940
3
1

Пассажиры не пострадали, но их багаж улетел.

У самолёта Ан-26, направлявшегося из якутского села Маган в город Магадан, во время полёта открылся грузовой отсек. Произошло это на высоте в несколько километров над землёй. На борту в момент ЧП находились 25 пассажиров, сообщают местные СМИ.

Жители этих мест к холодам и ветерку, конечно, привыкли, но вряд ли простят авиакомпании «ИрАэро» потерю части багажа, который вывалился из люка во время полёта.

Сообщается, что сразу после обнаружения неполадок пилоты пилоты сразу вернулись в аэропорт вылета. Пострадавших нет, неисправность выявили и пассажиров отправят другим бортом, им предоставили гостиницу и питание, передает РИАН со ссылкой на Восточно-Сибирскую транспортную прокуратуру. В ведомстве также сообщили, что по факту происшествия уже проводят проверку.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: ан-26   видео   люк   пассажиры   прокуратура   разгерметизация   якутия   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
32  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
24k
Егор 3 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
−4
Евгений 52 минуты назад
у кого-то не будет проблем с получением багажа)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
saliamnn Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Просто Царь Час назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Рафаэль Закиров 2 часа назад
Трое вышли, двое зашли...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Юрьевич 2 часа назад
"Люк пассажирского Ан-26"
Дальше можно не читать... Ан-26 - грузовой самолёт.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
Snork Snorkoff 2 часа назад
Охотники какиенть офигеют когда чемоданы в тайге найдут )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Михаил Сметанкин 2 часа назад
"Закройте грузовой отсек, мне дует!"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Vladimir 2 часа назад
Немного подробностей: Ан-26 транспортный самолет, с пассажирами летает Ан-24. Инцидент произошел именно с АН-26, что в грузовом отсеке делали люди, это вопрос к перевозчикам, т.к. он не герметичен. Задний люк называется рампой и судя по фотографии он не открылся, а почти отвалился. При штатном открытии рампа опускается на манер трапа, по которому в салон можно закатывать грузы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Эрик 2 часа назад
Олды олдовские вспомнят - "Банзай!"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
803
Frantic 3 часа назад
"сразу... пилоты... пилоты... сразу... "
Когда лишь бы запостить...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
котегRUS 3 часа назад
да уж.. прокатились с ветерком..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
2k
Dema 3 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Борис Карабанов 3 часа назад
Ну, холод и ветерок это всё понятно, а как же разреженный или, как обычно пишут на "Фишках", разрЯженный воздух? Тоже привыкли?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 6)
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

127022



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Секретное оружие»: как советские электрики запугивали вермахт, тормозя наступление
«Секретное оружие»: как советские электрики запугивали вермахт, тормозя наступление
«Он подписал себе приговор»: в Госдуме прокомментировали скандальное выступление Максима Галкина* в Дубае
«Он подписал себе приговор»: в Госдуме прокомментировали скандальное выступление...
Набирающие популярность в сообществах
Автовсячина
Автовсячина
Нейросеть показала, где раки зимуют: искусственный интеллект иллюстрирует знаменитые крылатые фразы
Нейросеть показала, где раки зимуют: искусственный интеллект иллюстрирует знаменитые...
Blackview представляет новый флагманский защищенный телефон BV9200
Blackview представляет новый флагманский защищенный телефон BV9200
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ребёнок из прошлого

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#история#Приколы#картинки#собака#США#аварии#фильм#Китай
#Юмор#Фотографии#Россия#факты#забавно#интересное#подборка#шоу бизнес#полиция#коты
#Прикол#СССР#люди#животные#кино#дтп#в мире#авто аварии#девушки#милота
Бесплатно и очень быстро: как теперь можно переводить деньги по номеру телефона Бесплатно и очень быстро: как теперь можно переводить деньги по номеру телефона Скульптор из Якутии слепил из навоза играющего на барабане зайца Скульптор из Якутии слепил из навоза играющего на барабане зайца 12 рабочих провалились в канализационный коллектор в Москве - троих унесло течением в реку 12 рабочих провалились в канализационный коллектор в Москве - троих унесло течением в реку Старатели-нелегалы не поделили участок, и несговорчивых закопали в их же авто Старатели-нелегалы не поделили участок, и несговорчивых закопали в их же авто Суд оставил без изменений приговор сбившей троих детей студентке Суд оставил без изменений приговор сбившей троих детей студентке "Отрежу твою сосиску!": в московской школе учитель угрожал покалечить ученика-аутиста "Отрежу твою сосиску!": в московской школе учитель угрожал покалечить ученика-аутиста

На что жалуетесь?

Вернуться