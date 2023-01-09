Люк пассажирского Ан-26 открылся прямо во время полёта

Пассажиры не пострадали, но их багаж улетел.
У самолёта Ан-26, направлявшегося из якутского села Маган в город Магадан, во время полёта открылся грузовой отсек. Произошло это на высоте в несколько километров над землёй. На борту в момент ЧП находились 25 пассажиров, сообщают местные СМИ.
Жители этих мест к холодам и ветерку, конечно, привыкли, но вряд ли простят авиакомпании «ИрАэро» потерю части багажа, который вывалился из люка во время полёта.
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Сообщается, что сразу после обнаружения неполадок пилоты пилоты сразу вернулись в аэропорт вылета. Пострадавших нет, неисправность выявили и пассажиров отправят другим бортом, им предоставили гостиницу и питание, передает РИАН со ссылкой на Восточно-Сибирскую транспортную прокуратуру. В ведомстве также сообщили, что по факту происшествия уже проводят проверку.
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Дальше можно не читать... Ан-26 - грузовой самолёт.
Когда лишь бы запостить...
"По первоначальному донесению, после набора высоты до 2900 метров экипаж зафиксировал разгерметизацию воздушного судна и принял решение о возврате в аэропорт вылета Маган. (...) Через 12 минут после обнаружения факта разгерметизации самолет благополучно приземлился в Магане и штатно высадил пассажиров", - сообщает Росавиация.
Если по простому: 3000 метров это фигня для человека. Я в смысле что давление воздуха вполне нормальное для дыхания на такой высоте.