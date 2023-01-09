Люк пассажирского Ан-26 открылся прямо во время полёта

У самолёта Ан-26, направлявшегося из якутского села Маган в город Магадан, во время полёта открылся грузовой отсек. Произошло это на высоте в несколько километров над землёй. На борту в момент ЧП находились 25 пассажиров, сообщают местные СМИ.



Жители этих мест к холодам и ветерку, конечно, привыкли, но вряд ли простят авиакомпании «ИрАэро» потерю части багажа, который вывалился из люка во время полёта.